微粉化黒鉛の世界市場2025年、グローバル市場規模（30マイクロン以下、30～60マイクロン、60マイクロン以上）・分析レポートを発表
2025年10月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「微粉化黒鉛の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、微粉化黒鉛のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の微粉化黒鉛市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達する見込みであり、予測期間中の年平均成長率はXXX%と推定されています。微粉化黒鉛は粒径が30マイクロン未満、30～60マイクロン、60マイクロン以上に分類され、炭素ブラシや鉛筆芯、プラスチック、冶金、潤滑剤など多岐にわたる用途で使用されています。高い導電性や耐熱性、潤滑性を備えることから、先端産業での需要も拡大しています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、微粉化黒鉛の産業チェーンの発展状況を明らかにし、原材料の供給から最終製品までの流れを分析しています。特に炭素ブラシ分野では高い導電性が重視され、30マイクロン未満の微細粒子が利用されています。鉛筆芯においても30～60マイクロンの粒度が多用され、筆記性の向上に寄与しています。さらに、プラスチックの補強材、冶金における耐火材、潤滑剤としての応用が進んでおり、多様な需要構造が形成されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域的には、北米と欧州が安定した成長を示しています。これは政府の政策支援や環境意識の高まりによるものです。一方、アジア太平洋地域、特に中国は市場を牽引しており、旺盛な国内需要、製造基盤の強さ、政策的後押しが成長を支えています。日本や韓国、インドも新しい用途開発や産業拡張により成長が期待されています。南米や中東・アフリカも今後の需要拡大地域として注目されています。
________________________________________
市場特性と成長要因
微粉化黒鉛市場の成長を支える要因は以下の通りです。
● 産業用途の多様化：電子機器、自動車、筆記具、化学分野など幅広い産業での利用が拡大しています。
● 技術革新：ナノ技術や新しい粉砕・精製技術により、高品質かつ高付加価値の製品が提供可能となっています。
● 持続可能性への対応：環境負荷低減の観点から、効率的な資源利用やリサイクル技術の開発が進んでいます。
● 政策と規制：政府による製造業支援や資源政策が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
技術動向
微粉化黒鉛の製造には、高精度の粉砕技術や分級技術が必要です。近年は均一性を高めるプロセス制御や、不純物除去技術の進歩が進んでおり、電子材料や特殊用途に対応できる品質が確保されています。また、ナノサイズの応用研究も進められており、将来的には新しい高性能材料の基盤になる可能性があります。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場はグローバル大手から地域企業まで幅広く構成されています。主要企業として、NovoCarbon、AMERICAN ELEMENTS、Qingdao RunYi Graphite Co., Ltd.、Hensen、Nanjing GRF Carbon Material、Shandong Sungraf Carbons、KAIYU INDUSTRIALが挙げられます。これらの企業は、製品の多様化、技術力、供給網の強化を通じて市場での競争優位性を確立しています。特に欧米企業は高付加価値分野に強みを持ち、中国企業は生産量とコスト競争力で存在感を示しています。
