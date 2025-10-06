日本を代表する刀剣とその刀工達について特集した『刀剣画報 天下五剣と五人の名匠』2025年10月6日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、刀剣×歴史のビジュアル誌『刀剣画報 天下五剣と五人の名匠』を2025年10月6日（月）より全国書店にて発売いたします。
日本を代表する名刀と刀鍛冶を学ぶ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage1】
起源や選出についての詳細は明確でないものの、「天下五剣」は天下に誇る名剣５振をピックアップしたものとして非常によく知られています。
今回は、天下五剣－三日月宗近、童子切安綱、大典太光世、鬼丸国綱、数珠丸恒次－を紹介するだけにとどまらず、それぞれを作り上げた名工によるほかの刀剣や、それぞれの刀工にまつわる伝承の地についても取材し、紹介します。
天下五剣と五人の名匠
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage2】
第１特集から三条宗近のページを一部公開。第１特集では、天下五剣の刀剣とその刀工達の関連刀剣を紹介しています。三条宗近のページでは三日月宗近、太刀銘三条（南宮大社）、太刀銘宗□（伝宗近）（若狭彦神社）、海老名小鍛治、短刀銘宗近（徳川美術館）、脇指銘宗近（焼身、徳川ミュージアム）、小狐丸、白鳥鞘の鑓などを収録。
「信房」の系譜
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage3】
第２特集は「信房」特集。ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」に「古備前信房」が実装されたことで注目を集めている「信房」の刀剣ですが、実は「信房」と同銘を切る刀工は複数おり、いまだにどの「信房」による作なのか論争が続く刀剣も少なくありません。本特集では、古備前、古一文字、長船の「信房」を掲載。「信房」の系譜を辿ります。
刀剣聖地巡礼ガイド 九州南部・沖縄編
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage4】
特別付録『刀剣聖地巡礼ガイド 九州南部・沖縄編』を収録。熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の刀剣所蔵施設や、刀剣・武将のゆかりの地を紹介しています。
【商品情報】
刀剣画報 天下五剣と五人の名匠
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●判型：A4変形
●発売日：2025年10月6日
★別添小冊子 聖地巡礼用九州の博物館・美術館ガイド（南部・沖縄編）
★折込付録：実物大刀剣ポスター
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
日本を代表する名刀と刀鍛冶を学ぶ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage1】
起源や選出についての詳細は明確でないものの、「天下五剣」は天下に誇る名剣５振をピックアップしたものとして非常によく知られています。
今回は、天下五剣－三日月宗近、童子切安綱、大典太光世、鬼丸国綱、数珠丸恒次－を紹介するだけにとどまらず、それぞれを作り上げた名工によるほかの刀剣や、それぞれの刀工にまつわる伝承の地についても取材し、紹介します。
天下五剣と五人の名匠
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage2】
第１特集から三条宗近のページを一部公開。第１特集では、天下五剣の刀剣とその刀工達の関連刀剣を紹介しています。三条宗近のページでは三日月宗近、太刀銘三条（南宮大社）、太刀銘宗□（伝宗近）（若狭彦神社）、海老名小鍛治、短刀銘宗近（徳川美術館）、脇指銘宗近（焼身、徳川ミュージアム）、小狐丸、白鳥鞘の鑓などを収録。
「信房」の系譜
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage3】
第２特集は「信房」特集。ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」に「古備前信房」が実装されたことで注目を集めている「信房」の刀剣ですが、実は「信房」と同銘を切る刀工は複数おり、いまだにどの「信房」による作なのか論争が続く刀剣も少なくありません。本特集では、古備前、古一文字、長船の「信房」を掲載。「信房」の系譜を辿ります。
刀剣聖地巡礼ガイド 九州南部・沖縄編
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330964&id=bodyimage4】
特別付録『刀剣聖地巡礼ガイド 九州南部・沖縄編』を収録。熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の刀剣所蔵施設や、刀剣・武将のゆかりの地を紹介しています。
【商品情報】
刀剣画報 天下五剣と五人の名匠
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●判型：A4変形
●発売日：2025年10月6日
★別添小冊子 聖地巡礼用九州の博物館・美術館ガイド（南部・沖縄編）
★折込付録：実物大刀剣ポスター
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ