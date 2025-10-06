欧州のファンコイルユニット市場は堅調な成長が見込まれており、2027年には5.6%の年平均成長率で15億3000万米ドルに達すると予測されている。
欧州のファンコイルユニット市場、省エネ型HVACソリューション需要の高まりで成長加速
欧州のファンコイルユニット市場は堅調な成長を遂げており、2021年の11億1050万米ドルから2027年には15億3620万米ドルに拡大すると予測されています。2022年から2027年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.6%に達すると見込まれています。最新の調査結果によると、数量ベースでも市場は同様の成長傾向を示しており、CAGRは5.6%となっています。
HVACシステムに不可欠な構成要素であるファンコイルユニット（FCU）は、欧州全域で需要が拡大しています。その要因としては、インフラ整備の進展、商業施設の改修、そして省エネや低炭素建築を促進する厳しい規制環境などが挙げられます。スマートビルディングシステムの導入拡大や、柔軟なHVAC設計への需要の高まりも、市場成長に寄与しています。
グリーンビルディング政策とスマートインフラが成長を牽引
欧州のFCU市場を押し上げる主要要因の一つは、地域における省エネとカーボンニュートラル目標への揺るぎない取り組みです。欧州グリーン・ディールや、EUROVENT、EPBD（エネルギー性能指令）などの機関による規制は、所有者に対し、古いHVACシステムをより効率的で環境に優しいファンコイルユニットに置き換えるよう促しています。
ドイツ、フランス、英国、北欧諸国などの国々では、新築の商業ビルに、持続可能性基準や室内空気質基準を満たすためにファンコイルユニットが積極的に導入されています。さらに、政府によるグリーン建築・改修プロジェクトへの補助金やインセンティブは、住宅および非住宅分野におけるFCUの導入率を高めています。
商業不動産・宿泊業が市場拡大を牽引
欧州の商業不動産市場、特にオフィス、ホテル、小売施設などの再活性化も、FCU市場拡大の重要な要因です。企業がハイブリッドワークスタイルを導入し、オフィス環境を刷新する中で、コンパクトで静音性に優れ、ゾーンごとの温度制御が可能なHVACシステムへの需要が高まっています。ファンコイルユニットは、こうした点で従来のHVACシステムよりも優れているため、需要が拡大しているのです。
パンデミックからの回復を見せる宿泊業も、顧客の快適性を向上させ、エネルギーコストを削減するためにインフラを刷新しています。 FCU（ファンコイルユニット）は分散型空調システムを提供し、イタリア、スペイン、ギリシャなどのヨーロッパ主要観光地にある老朽化したホテルやバケーションレンタル物件の改修工事において、好んで採用されています。
技術革新がもたらす新たな可能性
この業界は現在、急速な技術進化の最中にあると言えます。各メーカーは、ビル管理システム（BMS）やIoTプラットフォームで監視・制御可能な、デジタル連携型ファンコイルユニットを次々と開発・導入しています。こうした革新的な製品により、施設管理者はエネルギー消費量の最適化、運用コストの削減、そして室内環境品質や快適性の向上を実現できるのです。
さらに、低GWP冷媒の採用、騒音性能の向上、モジュール式設計など、ファンコイルユニットの技術革新は、ヨーロッパにおけるスマートビルディングプロジェクトにおいて、HVAC（空調）機器の主要構成要素としての地位を確固たるものにしています。
