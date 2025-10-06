公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田 衛士）は、全国の小学生を対象とした第9回「クルマのリサイクル」作品コンクールを開催しており、現在、作品を募集しております。

本コンクールは、多くの小学校の授業で取り上げられている「自動車リサイクル」をテーマに、小学生ならではの視点で、「もっと皆に知ってもらいたい」ことを標語やポスターで表現するものです。本コンクールへの参加を通じて、より多くの小学生が日本の産業や環境保全の現状と将来を考え、「自動車リサイクル」への理解をさらに深めてもらえればという願いを込め、開催しています。

また、本年度は特別審査員として、お笑い芸人の小島よしおさんをお迎えしました。小島よしおさんには作品審査に参加いただき、特別賞として新たに設けられた「小島よしお賞」を選定していただきます。

昨年度は、「クルマのほとんどがリサイクル」、「リサイクルしやすいクルマづくり」などを作品のモチーフに、全国から4,915件のご応募をいただきました。本年度もたくさんのご応募をお待ちしています。





＜第9回「クルマのリサイクル」作品コンクールの概要＞

■主 催 ：公益財団法人自動車リサイクル促進センター

■後 援 ：経済産業省、環境省、全国都道府県教育委員会連合会、

全国市町村教育委員会連合会、全国小学校社会科研究協議会、

全国造形教育連盟、一般社団法人日本自動車工業会、

一般社団法人日本自動車販売協会連合会、

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会、

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会、一般社団法人日本自動車リサイクル機構

ＮＨＫ、読売新聞社、読売KODOMO新聞

■応募資格 ：小学生（日本在住）

■部 門 ：①標語の部、②ポスターの部

■応募方法 ：①標語の部（郵送・FAX・WEB）

⇒標語（5・7・5の形式にこだわりません）と作品に込められた思い（100字以内）

②ポスターの部（郵送）

⇒八つ切りサイズ(27cm×38cm程度)までの画用紙で、画材は自由(貼り絵は不可）

■応募宛先 ：104-0032 東京都中央区八丁堀3-17-6 群成舎八丁堀ビル6階

問い合わせ先 「クルマのリサイクル作品コンクール」事務局（プラスエム内）

TEL：03-6222-5250（平日10:00～18:00）

FAX：03-6222-4823

■応募期間 ：2026年1月31日（土）必着

■入賞発表 ：3月下旬

■賞 ：最優秀賞（自動車リサイクル促進センター賞） …各部門1点（賞状、副賞として図書カード2万円分）

小学生新聞賞 …各部門1点（賞状、副賞として図書カード1万円分）

審査員特別賞 …各部門3点（賞状、副賞として図書カード1万円分）

小島よしお賞 …各部門1点（賞状、副賞として図書カード１万円分+記念品進呈）

優秀賞 …50点（賞状、副賞として図書カード5千円分）

団体賞 …10校（賞状、副賞として図書カード5万円分）

■開催概要URL：https://www.jarc.or.jp/contest2025/