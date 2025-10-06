スポーツ特化型SNS「SportsBank」にて、「第98回 横須賀市民体育館空手道競技大会」全試合配信決定！

株式会社Asian Bridge

株式会社Asian Bridge（所在地：東京都港区、代表取締役：小西 広恭）が開発、運営を行うスポーツ特化型SNS「SportsBank（スポーツバンク）」にて、2025年10月12日(日)に横須賀アリーナで開催される「第98回 横須賀市民体育館空手道競技大会」の全520試合を配信いたします！（※）

SportsBankでは空手大会ならではの真剣勝負を、トーナメント表・大会情報とともに、臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。

選手たちの気迫あふれる形・組手を、是非SportsBankで観戦しましょう！

※ 試合映像は、大会終了後の10月14日 ～15日にかけて順次アップロード予定です。

「第98回 横須賀市民体育館 空手道競技大会」概要

ご視聴はこちら :https://sports.banklives.com/contents/yokosuka_shimin_karate_98th?utm_source=Press&utm_medium=press&utm_campaign=2025_4_karate

主催：横須賀市・横須賀市教育委員会

主管：横須賀市スポーツ協会・横須賀市空手道協会

日程：2025年10月12日（日） 9:30開会式

会場：横須賀アリーナ（メインアリーナ）

競技種目：

１）一般男子 個人形・個人組手〔Aクラス、Bクラス〕

個人形〔シニアクラス 40歳以上〕

個人組手〔シニアクラス 40歳以上〕

２）一般女子 個人形・個人組手

３）高校生女子 個人形・個人組手

３）高校生男子 個人形・個人組手

４）中学生 個人形〔男女別〕

個人組手〔男女別〕

５）小学生 個人形〔１年～６年の男女別〕

個人組手〔１年～６年の男女別〕

６）幼稚園 個人形〔男女別〕・個人組手〔男女別〕

SportsBankとは？

「SportsBank（スポーツバンク）」は、無料で利用できるスポーツ特化のオールインワンSNSプラットフォームです。

ライブ配信やSNS機能、スコア記録、ヘルスケア機能に加え、

チケット販売、グッズ販売、ファンクラブ開設など、あらゆるスポーツシーンを支える多彩な機能を搭載。

スポーツに関わるすべての人々を応援し、新たな楽しみ方や収益機会を提供します。

空手大会のような地域大会も、SportsBankで全国・世界に届けられる時代へ。

時間、経済、場所、あらゆる環境に縛られることなくチャレンジできる機会を提供し、スポーツに全情熱を燃やせる社会の実現を目指しています。

スポーツ関係者様向けサービス詳細 :https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=2025_1_karate

SportsBankならではの空手観戦体験

SportsBankなら、ただ観るだけで終わらない！

空手大会を、さまざまな機能で”参加する観戦”に変え、より熱く、一体感あふれる楽しみ方をご提供します。

◆試合映像配信

全試合を自宅や外出先から手軽に観戦可能！アーカイブ映像で何度でもご視聴いただけます。

◆ライブチャット機能

リアルタイムで他の観戦者と一緒に盛り上がれるライブチャット機能を搭載。

◆コメント機能

アーカイブ視聴時にも、選手への応援メッセージをコメントで届けることができます。

◆投げ銭機能

あなたの応援を形に！選手やチームへ、、投げ銭を通じて直接エールを届けることができます。

SportsBankならではの”参加型”空手観戦で、画面の向こうの選手たちを一緒に応援しましょう！

また、SportsBankでは、スポーツチーム・クラブ・大会の運営や情報発信に役立つ機能も多数搭載！詳細は下記からご覧ください。

SportsBankのご利用方法

1.アプリをダウンロード、またはサービスページにアクセスしてください。

Apple Store :https://apps.apple.com/jp/app/sportsbank/id6446770423?utm_source=Press&utm_medium=qrcode&utm_campaign=2025_5_karateGoogle Store :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banklives.sports&hl=ja&pli=1&utm_source=Press&utm_medium=press&utm_campaign=2025_6_karateサービスURL :https://sports.banklives.com/?utm_source=Press&utm_medium=press&utm_campaign=

2.トップページの「第98回 横須賀市民体育館空手道競技大会 全試合配信！」バナーから大会特設ページを開いてください。

3.ページ下部の「全試合配信！」をタップしてご視聴ください。

4.ログインまたは新規会員登録いただくことで、ライブチャット、コメント、投げ銭などの各種機能がご利用いただけます。

会社概要

社名：株式会社Asian Bridge

代表者：代表取締役 小西 広恭

所在地：

(東京本社)

〒105-0014 東京都港区芝3-1-15 芝ボートビル7F

URL：https://asianbridge.co.jp(https://asianbridge.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=2025_2_karate)

ITソリューションの企画/開発/運用を手掛けるベンチャー企業。地方にLABも設立し、得意とするITを活用し、地方企業と共に地方創生にも取り組んでいます。

■お問い合わせ

運営会社：株式会社Asian Bridge

TEL：03-5442-2296（平日11:00～19:00）

お問い合わせ :https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/contact/?utm_source=Press&utm_medium=press&utm_campaign=2025_3_karate