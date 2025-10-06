再生農業市場、持続可能な農業の新時代へ 2023年7.53億米ドルから2032年25.03億米ドルに成長予測
再生農業市場は、従来型農業の代替として注目を集め、炭素隔離、生物多様性、土壌健康の維持に重点を置く持続可能な農業手法として急速に進化しています。カバークロップ栽培、アグロフォレストリー、耕作減少などの技術は、収量を高めるだけでなく気候変動対策にも貢献しています。政府の支援策や消費者の持続可能な食品への関心、企業のサステナビリティ戦略の強化が、市場の成長を後押ししています。2023年の市場規模は7.53億米ドルと評価され、2032年には25.03億米ドルに達すると予測され、2024年から2032年の年間平均成長率（CAGR）は14.3％となっています。
農場で再生農業手法を採用した場合、土壌炭素隔離が改善され、水効率も最大30％向上することが報告されています。また、炭素市場、土壌健康、デジタルモニタリングへの投資拡大が市場拡大を加速しています。標準化の課題や移行コストなどの制約はあるものの、再生農業は気候回復力や食料安全保障に長期的な利点をもたらし、市場成長をさらに推進しています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/5685
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331136&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
種類別分析
アグロフォレストリーは、農地に樹木や低木を統合する手法で、2023年に再生農業市場で最大の収益シェア23％を占めました。土壌肥沃度の向上、水分保持力の強化、生物多様性の増加に寄与し、持続可能な農業を牽引しています。ネスレやダノンなどの企業は、持続可能なカカオやコーヒー生産を支援するためにアグロフォレストリーへの投資を拡大しています。
一方、アクアカルチャーや海洋農業は再生農業で最も急成長している分野で、予測期間中にCAGR16.22％で拡大すると見込まれています。海藻や貝類の養殖を通じて海洋生態系を回復し、生物多様性を向上させ、水中の過剰な炭素や窒素を吸収することができます。パタゴニア・プロビジョンズやカーギルなどの企業は、持続可能な水産物生産と海洋環境改善の両立を目指し、積極的な投資を行っています。
エンドユーザー別分析
2023年には、農業コンサルティング、サステナビリティに特化したNGO、アグリテック企業などのサービス組織が32％の収益シェアで市場をリードしました。これらの組織は、土壌健康評価、炭素クレジット認証、農場アドバイザリー、デジタルモニタリングプラットフォームなど、農家が再生農業を導入する際に重要なサービスを提供しています。Indigo AgやContinuum Agなどは、土壌炭素隔離を改善するためのデータ駆動型の洞察を提供し、再生農業の最適化を支援しています。
農家は再生農業市場で最も成長が速いエンドユーザーセグメントで、気候回復力のある農業の需要拡大と財政的インセンティブにより、カバークロップ栽培、無耕起農法、統合畜産管理などの手法を積極的に採用しています。政府補助金や企業からの資金提供、炭素市場からの新たな収益機会により、農家は再生農業の拡大を牽引しています。
コンポーネント別分析
ソリューション提供組織は2023年に市場の62％の収益を占め、土壌健康改善、炭素隔離、持続可能な農業手法を強化する革新的な製品への需要が市場を押し上げました。バイオベースの土壌改良材、デジタル農業プラットフォーム、再生種子、土壌改善剤などが含まれます。
一方、サービス分野は最も高いCAGRで成長しており、農場アドバイザリー、炭素クレジット検証、土壌健康評価、デジタル精密農業支援など、農家や企業が再生農業を導入するための支援を提供しています。Continuum AgやAgreenaは、土壌炭素隔離の追跡や炭素市場との連携を支援するプラットフォームを提供し、収益向上に貢献しています。
農場で再生農業手法を採用した場合、土壌炭素隔離が改善され、水効率も最大30％向上することが報告されています。また、炭素市場、土壌健康、デジタルモニタリングへの投資拡大が市場拡大を加速しています。標準化の課題や移行コストなどの制約はあるものの、再生農業は気候回復力や食料安全保障に長期的な利点をもたらし、市場成長をさらに推進しています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/5685
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331136&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
種類別分析
アグロフォレストリーは、農地に樹木や低木を統合する手法で、2023年に再生農業市場で最大の収益シェア23％を占めました。土壌肥沃度の向上、水分保持力の強化、生物多様性の増加に寄与し、持続可能な農業を牽引しています。ネスレやダノンなどの企業は、持続可能なカカオやコーヒー生産を支援するためにアグロフォレストリーへの投資を拡大しています。
一方、アクアカルチャーや海洋農業は再生農業で最も急成長している分野で、予測期間中にCAGR16.22％で拡大すると見込まれています。海藻や貝類の養殖を通じて海洋生態系を回復し、生物多様性を向上させ、水中の過剰な炭素や窒素を吸収することができます。パタゴニア・プロビジョンズやカーギルなどの企業は、持続可能な水産物生産と海洋環境改善の両立を目指し、積極的な投資を行っています。
エンドユーザー別分析
2023年には、農業コンサルティング、サステナビリティに特化したNGO、アグリテック企業などのサービス組織が32％の収益シェアで市場をリードしました。これらの組織は、土壌健康評価、炭素クレジット認証、農場アドバイザリー、デジタルモニタリングプラットフォームなど、農家が再生農業を導入する際に重要なサービスを提供しています。Indigo AgやContinuum Agなどは、土壌炭素隔離を改善するためのデータ駆動型の洞察を提供し、再生農業の最適化を支援しています。
農家は再生農業市場で最も成長が速いエンドユーザーセグメントで、気候回復力のある農業の需要拡大と財政的インセンティブにより、カバークロップ栽培、無耕起農法、統合畜産管理などの手法を積極的に採用しています。政府補助金や企業からの資金提供、炭素市場からの新たな収益機会により、農家は再生農業の拡大を牽引しています。
コンポーネント別分析
ソリューション提供組織は2023年に市場の62％の収益を占め、土壌健康改善、炭素隔離、持続可能な農業手法を強化する革新的な製品への需要が市場を押し上げました。バイオベースの土壌改良材、デジタル農業プラットフォーム、再生種子、土壌改善剤などが含まれます。
一方、サービス分野は最も高いCAGRで成長しており、農場アドバイザリー、炭素クレジット検証、土壌健康評価、デジタル精密農業支援など、農家や企業が再生農業を導入するための支援を提供しています。Continuum AgやAgreenaは、土壌炭素隔離の追跡や炭素市場との連携を支援するプラットフォームを提供し、収益向上に貢献しています。