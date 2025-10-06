マルジャン、新しい複合型ビーチタウン「マルジャン・ビーチ」を発表

アラブ首長国連邦ラス・アル・ハイマ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ラス・アル・ハイマ首長国におけるフリーホールド不動産マスターデベロッパーのマルジャン（Marjan）は、新しいデスティネーションとなる複合型ビーチタウン「マルジャン・ビーチ（Marjan Beach）」の開発を発表しました。この開発事業は、ライフスタイル、不動産、ホスピタリティの分野から数十億ドル規模の投資を呼び込み、「RAKビジョン2030」の推進を加速すると見込まれています。地域の主要な持続可能な投資先・観光のゲートウェイとしてのRAK（ラス・アル・ハイマ）の進化における変革の触媒となるマルジャン・ビーチは、GCC地域におけるウォーターフロント生活の新たな基準を確立します。



Marjan Announces New Mixed-Use Beach Town Destination, Marjan Beach (Photo: AETOSWire)



本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251002834796/ja/

このデスティネーションは、アクセスの良さと暮らしやすさがシームレスに融合するよう戦略的に設計されており、居住者と観光客の両方にラグジュアリーなライフスタイルを提供します。完成後は、12,000室のホテルと22,000戸の住戸を擁するエリアとなり、約74,000人の居住者と約32,000人の就労人口が見込まれます。この複合型開発エリアは、年間最大18万人の訪問者を受け入れられる設計で、活気ある住宅コミュニティとしての役割と、主要な観光地としての役割の二重の役割を反映しています。この事業は、合計8,500万平方フィートのマスタープランエリア内にそれぞれ特色の異なる8つの街区を展開し、3キロメートルの海岸線と650万平方フィートのオープングリーンスペースを確保して、自然と都市の利便性の完璧なバランスでの共存を実現しています。

ペルシア湾とアル・マルジャン島を望むマルジャン・ビーチは、ウィン・アル・マルジャン島、アル・ハムラ・ビレッジ、ラス・アル・ハイマ経済特区などの注目開発エリアに隣接した立地です。このデスティネーションは主要な高速道路へのアクセスも良好で、現在進められている道路工事により国内各地への交通の利便性がさらに向上します。住宅、ホテル、オフィス、レジャーハブ、教育機関を擁するこの持続可能な開発プロジェクトは、人々のウェルビーイングに重点を置き、充実したライフスタイルを提供する予定です。

マルジャンについて

マルジャン（Marjan）は、ラス・アル・ハイマ首長国のフリーホールド不動産のマスターデベロッパーで、ラス・アル・ハイマを地域有数の観光の目的地および投資先としての位置付けにする狙いで、アル・マルジャン島などの先駆的な開発事業を手掛けています。ウォーターフロント、都市部、山岳の各地の開発を通じて首長国の競争力を高める任務を請け負う同社の戦略的マスタープランニングのアプローチは、ラス・アル・ハイマの天然の財産を活用し、首長国の将来的な拡張の基盤を築くことを狙いとしています。マルジャンは、世界クラスのマスタープランに基づいて築かれたラス・アル・ハイマのコミュニティを通じて、外国からの投資や国際的な訪問者を呼び込み、首長国を力強い投資と観光の一大拠点として位置付けています。

配信元：AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251002834796/ja/

Contacts

Nivine William

Burson

nivine.william@bursonglobal.com

Source: Marjan