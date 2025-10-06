¡ÚÅìµþÅÔ¡Û¿¦¾ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à&ÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦ÌµÎÁ¡Ë
¡¡Æ¯¤Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊÑ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤ÈÂª¤¨¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÎ¨Àè¤·¤Æ¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢9·î1Æü～11·î30Æü¤Ë ¡Ö¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¿ä¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ø¤Î¼èÁÈ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ¤¬¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÈÁêÃÌ²ñ¤ò ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¿¦¾ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡¡Û ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ª
¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ë¡¢¤¤¤¤¤¤¤È½¼¼Â¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯ ¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡É ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Æー¥Þ
¡¡ ¿¦¾ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡～»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡§¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤¬·Ð±Ä¤òÊÑ¤¨¤ë～
¡ü³«ºÅÆü»þ
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¡ ÎáÏÂ£·Ç¯£±£°·î£²£³Æü¡ÊÌÚ¡Ë£±£³¡§£³£°～£±£¶¡§£³£°
¡¡¡¡¢¨¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï ÅöÆü£±£³¡§£³£°¤Þ¤Ç
¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®
¡¡ ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¢¨¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï £±£±·î£²£¸Æü¡Ê¶â¡Ë£±£¶¡§£°£°¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¢¨¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ï´ü´ÖÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»²²ÃÂÐ¾Ý
¡¡´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡¦¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼ÔÅù
¡ü»²²ÃÈñ
¡¡ÌµÎÁ
¡ü¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦£±£³¡§£³£µ～¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡ÚÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬¡Û
¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡×
¡¡¡¦´ðÄ´¹Ö±é£±.
¡¡¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¡Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡¡ÅçÄÅ¡¡ÌÀ¿Í¡¡»á
¡¡¡¦´ðÄ´¹Ö±é£².
¡¡¡¡ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀîºê»Ô¡¿Áí¹çÅÅµ¡¡¦Áí¹çIT¥Ù¥ó¥Àー¡Ë
¡¡¹Ö±é¸å¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦£±£´¡§£´£µ～¡¡»öÎãÈ¯É½¡ÚÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ìó30Ê¬¡Û
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥êー¥Á¡Ê½ÂÃ«¶è¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡Ë
¡¡¡¡Æü¿·ÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÈ¬²¦»Ò»Ô¡¦À½Â¤¶È¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ»öÎã¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦£±£µ¡§£±£µ～¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÚÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ìó75Ê¬¡Û
¡Ö´ë¶È¤Î»ýÂ³¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¡Ú¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡Û
¡¡¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¡Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡¡ÅçÄÅ¡¡ÌÀ¿Í¡¡»á
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀîºê»Ô¡¿Áí¹çÅÅµ¡¡¦Áí¹çIT¥Ù¥ó¥Àー¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥êー¥Á¡Ê½ÂÃ«¶è¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡Ë
¡¡¡¡Æü¿·ÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÈ¬²¦»Ò»Ô¡¦À½Â¤¶È¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È·ó¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û
¡¡¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¡¡ÃæÂ¼¡¦ÃæÄÔ»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷
¡¡¡¡ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô¡¡¡¡ÃæÄÔ¡¡¤á¤°¤ß¡¡»á
¡ü¿½¹þÊýË¡
¡¡°Ê²¼URL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡URL¡§ https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/mental/suishin/r7/
¡ü¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡Ú¿½¹þÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¡TEL¡¡03-5966-5782¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9¡§00～18¡§00¡Ë
¡¡Mail¡¡hataraku-positive@stage.ac
¡ÚËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡ÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¸ÛÍÑ½¢¶ÈÉôÏ«Æ¯´Ä¶²Ý
¡¡TEL¡¡03-5320-4652¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9¡§00～17¡§00¡Ë
¡Ú¡¡¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¡¡¡Û
»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éーÅù¤ÎÀìÌç²È¤Ë¡¢¿¦¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤ä¡¢¸ÄÊÌ»öÎã¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü³«ºÅÆü»þ
¡¡ ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±£³Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢£±£´Æü¡Ê¶â¡Ë£¹¡§£³£°～£±£µ¡§£µ£°
¡¡¢¨ÁêÃÌ»þ´Ö¤Ï£±¼Ò¤¢¤¿¤ê£´£°Ê¬¤È¤·¡¢£¶²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Î¾Æü¤È¤â¡¢Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¡¦²ó¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ú£±²óÌÜ¡Û£¹¡§£³£°～£±£°¡§£±£°
¡¡¡Ú£²²óÌÜ¡Û£±£°¡§£²£°～£±£±¡§£°£°
¡¡¡Ú£³²óÌÜ¡Û£±£±¡§£±£°～£±£±¡§£µ£°
¡¡¡Ú£´²óÌÜ¡Û£±£³¡§£³£°～£±£´¡§£±£°
¡¡¡Ú£µ²óÌÜ¡Û£±£´¡§£²£°～£±£µ¡§£°£°
¡¡¡Ú£¶²óÌÜ¡Û£±£µ¡§£±£°～£±£µ¡§£µ£°
¡¡
¡ü³«ºÅÊýË¡
¡¡ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ü»²²ÃÂÐ¾Ý
¡¡ ´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡¢¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼ÔÅù
¡ü»²²ÃÈñ
¡¡ÌµÎÁ
¡üÄê°÷
¡¡ £±£¸¼Ò¤Þ¤Ç¡ÊÍ×Í½Ìó¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¡Ë
¡ü¿½¹þÊýË¡
¡¡°Ê²¼URL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡URL¡§ https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/mental/suishin/r7/
¡ü¤ªÌä¹ç¤»Àè
