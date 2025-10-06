¡ÚÅìµþÅÔ¡Û¿¦¾ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à&ÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦ÌµÎÁ¡Ë

¡¡Æ¯¤­Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊÑ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢À¸»ºÀ­¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤ÈÂª¤¨¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÁÈ¿¥¤ò³èÀ­²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£




¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÎ¨Àè¤·¤Æ¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢9·î1Æü～11·î30Æü¤Ë ¡Ö¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¿ä¿Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ø¤Î¼èÁÈ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ¤¬¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÈÁêÃÌ²ñ¤ò ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£




¡Ú¡¡¿¦¾ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡¡Û ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ª

¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ë¡¢¤¤¤­¤¤¤­¤È½¼¼Â¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤Î³èÀ­²½¡¢À¸»ºÀ­¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯ ¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡É ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£





¡ü¥Æー¥Þ


¡¡ ¿¦¾ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à


¡¡～»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡§¤¤¤­¤¤¤­¤È¤·¤¿¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤¬·Ð±Ä¤òÊÑ¤¨¤ë～




¡ü³«ºÅÆü»þ


¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®


¡¡ ÎáÏÂ£·Ç¯£±£°·î£²£³Æü¡ÊÌÚ¡Ë£±£³¡§£³£°～£±£¶¡§£³£°


¡¡¡¡¢¨¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï ÅöÆü£±£³¡§£³£°¤Þ¤Ç




¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®


¡¡ ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë


¡¡¡¡¢¨¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï £±£±·î£²£¸Æü¡Ê¶â¡Ë£±£¶¡§£°£°¤Þ¤Ç


¡¡¡¡¢¨¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ï´ü´ÖÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¡ü»²²ÃÂÐ¾Ý


¡¡´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡¦¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼ÔÅù




¡ü»²²ÃÈñ


¡¡ÌµÎÁ




¡ü¥×¥í¥°¥é¥à


¡¦£±£³¡§£³£µ～¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡ÚÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬¡Û


¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤­Êý¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡×


¡¡¡¦´ðÄ´¹Ö±é£±.


¡¡¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¡Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡¡ÅçÄÅ¡¡ÌÀ¿Í¡¡»á


¡¡¡¦´ðÄ´¹Ö±é£².


¡¡¡¡ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀîºê»Ô¡¿Áí¹çÅÅµ¡¡¦Áí¹çIT¥Ù¥ó¥Àー¡Ë


¡¡¹Ö±é¸å¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£



¡¦£±£´¡§£´£µ～¡¡»öÎãÈ¯É½¡ÚÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ìó30Ê¬¡Û


¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥êー¥Á¡Ê½ÂÃ«¶è¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡Ë


¡¡¡¡Æü¿·ÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÈ¬²¦»Ò»Ô¡¦À½Â¤¶È¡Ë


¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ»öÎã¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£



¡¦£±£µ¡§£±£µ～¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÚÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ìó75Ê¬¡Û


¡Ö´ë¶È¤Î»ýÂ³¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×


¡¡¡Ú¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡Û


¡¡¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¡Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡¡ÅçÄÅ¡¡ÌÀ¿Í¡¡»á


¡¡ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀîºê»Ô¡¿Áí¹çÅÅµ¡¡¦Áí¹çIT¥Ù¥ó¥Àー¡Ë


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥êー¥Á¡Ê½ÂÃ«¶è¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡Ë


¡¡¡¡Æü¿·ÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÈ¬²¦»Ò»Ô¡¦À½Â¤¶È¡Ë


¡¡¡Ú¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È·ó¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û


¡¡¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¡¡ÃæÂ¼¡¦ÃæÄÔ»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷


¡¡¡¡ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô¡¡¡¡ÃæÄÔ¡¡¤á¤°¤ß¡¡»á




¡ü¿½¹þÊýË¡


¡¡°Ê²¼URL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡URL¡§ https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/mental/suishin/r7/




¡ü¤ªÌä¹ç¤»Àè


¡Ú¿½¹þÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û


¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à±¿±Ä»öÌ³¶É


¡¡TEL¡¡03-5966-5782¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9¡§00～18¡§00¡Ë


¡¡Mail¡¡hataraku-positive@stage.ac


¡ÚËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û


¡¡ÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¸ÛÍÑ½¢¶ÈÉôÏ«Æ¯´Ä¶­²Ý


¡¡TEL¡¡03-5320-4652¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9¡§00～17¡§00¡Ë






¡Ú¡¡¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¡¡¡Û

»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éーÅù¤ÎÀìÌç²È¤Ë¡¢¿¦¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤ä¡¢¸ÄÊÌ»öÎã¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£




¡ü³«ºÅÆü»þ


¡¡ ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±£³Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢£±£´Æü¡Ê¶â¡Ë£¹¡§£³£°～£±£µ¡§£µ£°


¡¡¢¨ÁêÃÌ»þ´Ö¤Ï£±¼Ò¤¢¤¿¤ê£´£°Ê¬¤È¤·¡¢£¶²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¢¨Î¾Æü¤È¤â¡¢Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¡¦²ó¿ô¤Ç¤¹¡£


¡¡¡Ú£±²óÌÜ¡Û£¹¡§£³£°～£±£°¡§£±£°


¡¡¡Ú£²²óÌÜ¡Û£±£°¡§£²£°～£±£±¡§£°£°


¡¡¡Ú£³²óÌÜ¡Û£±£±¡§£±£°～£±£±¡§£µ£°


¡¡¡Ú£´²óÌÜ¡Û£±£³¡§£³£°～£±£´¡§£±£°


¡¡¡Ú£µ²óÌÜ¡Û£±£´¡§£²£°～£±£µ¡§£°£°


¡¡¡Ú£¶²óÌÜ¡Û£±£µ¡§£±£°～£±£µ¡§£µ£°


¡¡


¡ü³«ºÅÊýË¡


¡¡ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó


¡ü»²²ÃÂÐ¾Ý


¡¡ ´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡¢¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼ÔÅù


¡ü»²²ÃÈñ


¡¡ÌµÎÁ


¡üÄê°÷


¡¡ £±£¸¼Ò¤Þ¤Ç¡ÊÍ×Í½Ìó¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¡Ë


¡ü¿½¹þÊýË¡


¡¡°Ê²¼URL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡URL¡§ https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/mental/suishin/r7/


¡ü¤ªÌä¹ç¤»Àè


¡Ú¿½¹þÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û


¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºöÁêÃÌ²ñ±¿±Ä»öÌ³¶É


¡¡TEL¡¡03-5966-5782¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9¡§00～18¡§00¡Ë


¡¡Mail¡¡hataraku-positive@stage.ac


¡ÚËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û


¡¡ÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¸ÛÍÑ½¢¶ÈÉôÏ«Æ¯´Ä¶­²Ý


¡¡TEL¡¡03-5320-4652¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡Ê¿Æü9¡§00～17¡§00¡Ë