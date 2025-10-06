韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」日本初のポップアップストア『Torriden うるおいの間』が原宿にオープン！

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が展開する韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」は、2025年10月8日（水）～10月27日（月）の期間限定で、原宿の「GATE」にてポップアップストア『Torriden うるおいの間』をオープンいたします。本ポップアップストアではオンライン限定販売の商品を含む全ラインアップの販売に加え、ストア限定品や新商品の先行販売も実施予定です。

トリデン独自の「浸透設計」を心ゆくまで堪能できる『Torriden うるおいの間』をテーマにしたトリデンの哲学と商品力を、ぜひこの特別な空間でご体験ください。

■トリデン独自の「浸透設計」が体験できる特別な空間

3つのエリアで構成されたスペースでは、お客様がトリデンと出会う「接触」から始まり、トリデンの哲学や商品を体験することで「浸透」、そして最後には「定着」するトリデンの「浸透設計」をイメージしています。

韓国および日本でのアワード受賞歴を一堂に展示するゾーンや、トリデンの虜になった理由を書いて貼れる体験ゾーン、さらにオンライン限定商品を含む全商品のテスターを試せるゾーンなど、ここでしか味わえないコンテンツが盛りだくさんです。

■人気のリップから「セルメイジング コラーゲン リップエッセンス」が先行発売

セルメイジング コラーゲン リップエッセンス 11ml/990円

（税込）

5D-複合コラーゲン※1、ペプチド※2、ナイアシンアミド※3配合で、乾燥により生じる唇のシワや、弾力不足をケア。3種類のオーガニックオイル※4やシアバター※5で、保湿力キープ、唇のうるおいバリアをサポートいたします。

※1 コラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンエキス、加水分解コラーゲン、コラーゲンアミノ酸（すべて保湿成分）

※2 ヘキサペプチド-2、アセチルヘキサペプチド-8（すべて保湿成分）

※3 整肌成分

※4 ホホバ種子油、オリーブ果実油、マカデミア種子油（すべて保湿成分）

※5 シア脂（保湿成分）

■人気の「セルメイジング」シリーズから、ポップアップストア限定セットが 登場！

セルメイジング ミニアンプル セット /1,760円（税込）

2024年の日本上陸以来、高い人気を誇る「セルメイジング」シリーズから、「セルメイジング ミニアンプル セット」をポップアップストア限定で発売いたします。本セットには、透明感※1のある肌へ導く「セルメイジング ビタC ブライトニング アンプル（10ml）」と、毛穴※2ケアに特化した「セルメイジング コラーゲン ポア パーフェクティング アンプル（10ml）」の2種が含まれており、トリデンの魅力を手軽に体験できる内容となっています。

※1 うるおいを与え、乱れた肌表面のキメが整った印象のこと

※2 保湿により、毛穴の目立ちにくい肌へ導くこと

■条件や購入金額に応じた豪華特典

■『Torriden うるおいの間』詳細情報

ポップアップストア開催期間：2025年10月8日（水）～2025年10月27日（月）

営業時間：11:00～20:00

開催場所：GATE（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-5-10）

来場方法：どなたでもご来場いただけます。直接ポップアップストア店頭までお越しください。

※ 期間中は休まず営業いたします。

※ 混雑状況により、入場までにお時間をいただく場合がございます。

お時間に余裕を持ってお越しください。

■Torriden（トリデン）とは

Torriden（トリデン）は、2015年12月に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。美容液・化粧水・クリーム・マスクなど、肌悩みに寄り添う多彩なスキンケアアイテムを展開しています。

ブランドコンセプトは「YOUR SKIN IS OUR PLANET」。肌にも環境にもやさしいスキンケアを目指し、外箱にはFSC(R)認証紙を使用し、容器もリサイクル可能なデザインへ順次変更するなど、SDGsへの取り組みも積極的に進めています。

代表的なアイテムである「ダイブインセラム」は、韓国No.1ビューティープラットフォーム「ファヘ」にて、セラム部門で3年連続1位を獲得。2021年3月に日本へ初上陸し、2024年には日本国内で30以上のベストコスメ賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

現在では、日本・韓国のみならず、2025年上半期時点で世界43カ国・約8万店舗（米国のSephoraを含む）にて販売されており、グローバルに展開する韓国スキンケアブランドとして注目を集めています。

全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、バラエティショップに加え、Qoo10、楽天市場、Amazonなどのオンラインショップでもご購入いただけます。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

▶HP：https://torriden.jp/

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/torriden_jp/

▶公式X：https://twitter.com/torriden_jp

▶公式TikTok：https://www.tiktok.com/@torriden_jp

▶公式YouTube：https://www.youtube.com/@torriden_JP

■マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

