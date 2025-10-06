52 BY HIKARUMATSUMURAと、俳優 安達祐実 氏 との共創により

“感情をまとう” 唯一無二のバッグ『PASSION』誕生

─ 10月10日（金）より数量限定の予約販売 開始 ─













実験的デザインを追求するバッグブランド「52 BY HIKARUMATSUMURA（ゴジュウニ バイ ヒカルマツムラ）」は、俳優 安達祐実 氏との共創により、新作バッグ『PASSION』を発表いたします。本製品は、糸や針を一切使わず、四角いモジュールを組み合わせることで形や色、柄を自由自在に構築できる「MISS ROBOT」シリーズのスペシャルコラボレーションとなります。

『PASSION』は、情熱の対話から生まれた、“日常を越える”バッグです。「52 BY HIKARUMATSUMURA」デザイナー松村光と、安達祐実氏が打ち合わせを重ねながら、ひとつひとつのピースカラーを選び、新しいフォルムの在り方を追求し創り上げました。情熱と直感が織りなすデザインは、従来のバッグの枠を越え「感情をまとう」という新しい選択肢を提示します。色展開は、「ホワイトミックス」、「ネイビーミックス」、そしてエネルギッシュなレッド×パープル×ピンクを合わせた「レッドミックス」の３色展開。コンパクトながら収納力もある新しいフォルムが、現代を生きる女性のライフスタイルにフィットします。ショートハンドルと、肩掛けタイプのロングハンドルの２本付きで、用途に合わせて自由自在にコーディネート可能です。

さらに、フォトグラファー磯部昭子氏の感性とも融合し、ヴィジュアル面でも深い世界観を表現。三者の “パッション“ が重なり合い、化学反応を起こしました。

製品は、10月10日(金) 10:00より公式オンラインストアおよび南青山の直営店「52 D.L. STORE」にて予約販売を開始します。情熱のぶつかり合いが生んだ『PASSION』。あなたの情熱をファッションというキャンバスに解き放ち、加速させる一歩として、このスペシャルなプロダクトを体感してください。

Miss ROBOT | PASSION

商品名： PASSION（パッション）

価格： \49,500（税込）

サイズ： W200×H170×D130mm

COLOR：Red mix, White Mix, Navy Mix（３色）

素材： PVC

販売方法：公式オンラインショップおよび直営店「52 D.L. STORE」にて数量限定の予約販売

予約受付期間：2025年10月10日（金）10:00 開始 10月31日（金）23:59終了 / 11月より順次発送予定

特典：安達祐実氏考案によるスペシャルノベルティ「SABOTENストラップ」付き

※初回予約分のみ/数量限定 ※予定数に達し次第終了いたします。













COLLABORATION ACTOR

安達 祐実 Yumi Adachi

1981年9月14日生まれ。東京都出身。2歳からキッズモデルとして活動を始め、94年の日本テレビ系ドラマ『家なき子』で本格的にブレイク。同作品の台詞は、新語・流行語大賞にも選ばれるなど社会現象となった。以降も幅広い役をこなす実力派俳優として数々のドラマ、映画に出演する他、ファッションブランドのプロデュース等、活動は多岐に渡る。

公式HP：https://www.instagram.com/_yumi_adachi Instagram：@_yumi_adachi

Key visual for「PASSION」:

Photographer 磯部昭子 @akikoisobe

Stylist 小山田孝司 @oyamadakoji

Hair&Make-up 髙千沙都 @_kou_chang__813

Special Thanks @naoten10

BRAND



52 BY HIKARUMATSUMURA （ゴジュウニ バイ ヒカルマツムラ）

「誰もみたことがない、新しい価値を生み出すための“実験的デザイン”」をテーマに、糸や針を使わず、四角いモジュールを組み合わせることで、形やサイズ、色、柄を自由自在に変化できる 「MISS ROBOT」シリーズを筆頭に、従来の常識を超えた手法で唯一無二のバッグを提案。主力の「WAF-FUL」と共に単なるプロダクトではなく、“常識を超えたバッグの可能性という新たな価値を提示します。

公式HP： 52byhikarumatsumura.com Instagram： @52byhikarumatsumura

CREATIVE DIRECTOR / DESIGNER

松村 光（マツムラ ヒカル） | Hikaru Matsumura

ファッションとプロダクトを横断するデザイナー。1964年東京生まれ。武蔵野美術大学を卒業後、同大学助手を務める。1993年パリ・オートクチュール組合学校を卒業。（株）三宅デザイン事務所、（株）イッセイミヤケ勤務を経て、2005年（株）HIKARU MATSUMURA DESIGNを設立し、様々なブランド、デザインプロジェクトに携わる。2017年（株）52DESIGNを共同設立。同年52 BY HIKARUMATSUMURA をスタート。

STORE

ショップ名：52 D.L. STORE（ゴジュウニ ディーエル ストア）

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目25-14 2階

営業時間：水曜日 13:00 - 16:30 / 金土日曜日 13:00 - 19:00

＊臨時休業等のお知らせはInstagramよりご覧ください。

運営： モリトアパレル株式会社