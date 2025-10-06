ジョニーウォーカー・ヴォールト X オリヴィエ・ルスタン、大胆な創造のコラボレーションを象徴する「ザ・クチュール・ブレンド」を発表

クリエイティブファッションディレクターのオリヴィエ・ルスタンとマスターブレンダーのエマ・ウォーカー博士のコラボレーション第2弾「ザ・クチュール・ブレンド」を披露。クリエイティブな進化に対する鮮烈な賛辞と、受け継がれてきた遺産と前衛的デザインの大胆な融合を体現する。

ロンドン、, 2025年10月3日 /PRNewswire/ -- 本日、ジョニーウォーカー・ヴォールトとオリヴィエ・ルスタンの第2弾として、個人の進化、大胆不敵な芸術性、クリエイティブな緊張感へのオマージュを捧げる「ザ・クチュール・ブレンド（The Couture Blend）」が発表されました。



Johnnie Walker Vault and Olivier Rousteing present 'The Couture Blend' the second launch in the Johnnie Walker x Olivier Rousteing partnership - pictured, Olivier Rousteing



エディンバラのプリンセス通り地下奥の隠れたクリエイティブなアトリエ、ジョニーウォーカー・ヴォールトで作り上げられた「ザ・クチュール・ブレンド」は、ジョニーウォーカー・ヴォールトのラグジュアリープラットフォームで最初にリリースされた「クチュール・エクスプレッション」の成功に続くものです。

ジョニーウォーカー・ヴォールトは、芸術的なブレンディングの技を示すショーケースとして今年初めにオープンし、特注ブレンド、贅沢な体験、文化的アイコンとのコラボレーションを、先見性のある統一コンセプトの下に統合しています。

ザ・クチュール・ブレンドは、実験の精神と進歩を核心に据えた、限定生産の高級スコッチウイスキーです。ジョニーウォーカー・ヴォールトのコレクションの目玉としてルスタンによって構想されたこのウイスキーは、スタイル、バランス、スピリットが込められた飲料のマニフェストです。

高級スコッチの可能性の限界を押し広げるこのウイスキーは、長く閉鎖された蒸溜所のヴィンテージウイスキーやゴーストウイスキーの味わいと並ぶ、実験的な現代ウイスキーの味わいもその特徴として挙げています。ルスタンの建築的なボトルデザインもまた、伝統と革新の融合であり、彼の大胆でモダンなクチュールの美学が高級スコッチの規範を再定義しています。

このウイスキーは、ルスタンにとって重要なタイミングで発売されます。その日はルスタンの40歳の誕生日と重なり、彼はその節目を「知恵、自由、落ち着きのある新しい章への入口」と表現しています。これを称えて、エマ・ウォーカー博士は40年以上熟成したウイスキーをいくつか選び、それに実験的で希少なウイスキーを重ねることで、風味とスタイルの独特の緊張感を演出しました。

このブレンドを作るにあたり、ウォーカー博士はジョニーウォーカー・ヴォールトから限られた10種類のウイスキーを厳選しました。ここは、1,000万樽ものスコッチの中から選び抜かれた500種類の希少なウイスキーを所蔵する「液体ライブラリー」です。彼女は、ポートダンダスやカレドニアンなどの閉鎖された蒸溜所のゴーストウイスキーを選び、伝統と希少性のストーリーを紡ぎ、ベンリネス、クラガンモア、キャメロンブリッジなどの80年代から90年代にかけて先駆的だったウイスキーと重ね合わせました。カーデュ、ローズアイル、ティーニニックなどのここ20年ほどの現代的な表現は、製法や仕上げに実験性を取り込んでいます。

「私は、オリヴィエの初期の自己探求から大胆な現代的創造性にいたるまで、40年間にわたって歩んできた成長の物語に感銘を受けました。このブレンドでは、過去と現在の進歩的で実験的なウイスキーに寄せてみました。オリヴィエがクチュールでやっているように、可能性の限界を押し広げるウイスキーに挑戦しました」とウォーカー博士は述べています。

博士はさらに次のように話しています。「フルーティーでトロピカルな風味を出すために、もともとワインで使われていた樽で熟成させたローズアイルの希少なモルトを、トンカ豆のニュアンスを加えるためにティーニニックのスパイシーなチョコレートモルトの実験的なウイスキーを、そして独特のスモークをまとわせるためにポートエレンのゴーストカスクを選びました。これらをジョニーウォーカーのクラシックなフレーバーとブレンドすることで唯一無二のものが出来上がりました。オリヴィエの心を捉えられるといいのですが」

進歩とクリエイティブな緊張の糸は、ルスタンの「ザ・クチュール・ブレンド」のデザインにも継承されています。彼は、1800年代から続くジョニーウォーカーを象徴するスクエアボトルに敬意を払いながら、高級クリスタルデキャンタのプロポーションに再解釈を加えました。その結果生まれたのが、伝統とよりマキシマリスト的になった現代美学が融合した、建築的なデキャンタです

彫刻的なフォルムでショルダーが強調されたクリスタルボトルの上部には、特大のスクエアストッパーが載っています。この比率の遊びは、ルスタンの大胆なテーラリングと調和しつつ、ジョニーウォーカーの伝統にも忠実です。デキャンタの装飾はゴールドで、一部の小売店ではコレクターのためにイニシャルを刻印してパーソナライズすることが可能なカラーも提供されます。

ルスタンは次のように話しています。「ミニマリズムとマキシマリズムの間の緊張感をとらえ、会話と好奇心をかき立てるもの、現在に軸足を置きながらも未来的で時代を超越したものを作りたかったのです。ピュアなクリスタルと豪華絢爛なゴールドという逆説もよかったです。仕上げに特大のストッパーをデキャンタに施してみました。古いものと新しいもの、伝統的なものと実験的なものを融合させたこのようなユニークなウイスキーは、宝物にするのに最適な、思いがけない芸術品だと感じました」

ルスタンはさらに次のように話しています。「どのクチュールショーにも、見る人の度肝を抜くようなルック、つまりコレクションのシグネチャーとなるデザインがあります。私にとって、ザ・クチュール・ブレンドはまさにそれです」

個別に附番されたクリスタルデキャンタはわずか1,500本のみの限定生産で、ザ・クチュール・ブレンドのメーカー希望小売価格は2,500ドルです。厳選された高級小売店で購入可能です。

詳しい情報はこちらからご覧ください：https://www.johnniewalker.com/en-gb/vault

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2786216/Johnnie_Walker_Vault_1.jpg?p=medium600

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2786213/Johnnie_Walker_Vault_2.jpg?p=medium600



Johnnie Walker Vault and Olivier Rousteing present 'The Couture Blend' the second launch in the Johnnie Walker x Olivier Rousteing partnership - pictured, Johnnie Walker Master Blender, Dr. Emma Walker and Olivier Rousteing.



