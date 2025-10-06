2025年成都オープンボートレース大会が新津区で開催

中国成都、2025年10月3日 /PRNewswire/ -- 2025年成都オープンボートレース大会が、四川省成都市新津区で10月1日から2日にかけて開催されました。



Athletes compete in the 2025 Chengdu Open Rowing Regatta on the Nanhe River in Xinjin district of Chengdu, Sichuan province, on Oct 2.



南河の新津地区で開催されたこの大会は、男子エイト（舵手付き）800メートル直線レース、男子4人乗りスカル800メートル直線レース、女子4人乗りスカル800メートル直線レースの3つのレースで構成されていました。

男子8人乗りボート（舵手付き）には、英国のケンブリッジ大学、オックスフォード大学、米国のブラウン大学、オーストラリアのシドニー大学、メルボルン大学といった海外の大学に加え、北京大学、清華大学などの国内大学など、14チームが参加しました。

女子4人乗りボートには、米国のハーバード大学、プリンストン大学、西安交通大学、成都体育学院などの国内大学など、計8チームが参加しました。

男子4人乗りボートには、成都、重慶、遂寧、眉山など、成都・重慶都市圏の7チームが参加しました。

男子8人乗りボート（舵手付き）では、ブラウン大学が優勝、シドニー大学が2位、オタゴ大学（ニュージーランド）が3位となりました。

ブラウン大学の選手であるヘンリー・ホリングスワース氏は、このようなレベルの高い国際大会で優勝できたことを大変嬉しく思っていると述べ、南河はとても美しい川であり、そこでレースできたことは素晴らしい経験だったと語りました。

また、沿岸に集まった観客の熱気は素晴らしく、彼らの声援がチームのモチベーションを高めてくれたとも付け加えました。

女子4人乗りボートでは、プリンストン大学が優勝、ハーバード大学が2位、成都体育学院が3位となりました。

四川省徳陽市のボートチームが男子4人乗りスカルで優勝し、四川省江陽市と梅山市のチームがそれぞれ2位と3位となりました。

主催者側は、今後も大会のレベル向上を図り、国内外からより多くのトップレベルのチームを招待していく方針です。また、本大会を契機として、スポーツ、文化、観光の融合を推進し、新津を活気ある「ボート競技の街」として発展させていくことを目指すと述べています。

