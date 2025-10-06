新発想！フィルム型セラミドサプリメント『Cerafilm（セラフィルム）』新発売
Cerafilm・個包装30枚入（1箱あたり）
株式会社Vallは、舌の上でスッと溶けるフィルム型サプリメント『Cerafilm（セラフィルム）』を2025年10月7日（火）より発売いたします。価格は30枚入りで9,139円（税込）。
クラウドファンディングでの先行販売において200名以上のサポーターから支持を集め、目標を大きく上回る応援をいただきました。その実績を経て、いよいよ一般販売を開始いたします。
※クラウドファンディングでの実績
『Cerafilm』は、医療現場でも活用される「溶けるフィルム技術」から着想を得て開発された、新発想のサプリメントです。わずか0.1mmの極薄フィルムの中に、1,800μgの米由来セラミドを閉じ込めました。
従来の錠剤やカプセルとは異なり、舌の上にのせるだけでスッと溶けるため、いつでも手軽にセラミドを摂取できます。持ち運びやすさと飲みやすさを兼ね備えた、新しいスタイルの美容習慣を提案します。
【商品特長】
● 1枚に米由来セラミド1,800μgを高濃度で配合
● わずか0.1mmの厚さで、口内ですーっと10秒で溶ける
● 個包装タイプで外出先でもスマートに摂取可能
● 1日1枚を目安に毎日の美容習慣に
≪商品概要≫
商品名：Cerafilm（セラフィルム）
内容量：30枚入り
定価：9,139円（税込）
発売日：2025年10月7日（火）
■Cerafilm ブランド情報はこちら
https://lp.cerafilm.jp/otokuniotodoke
■Cerafilm オンラインショップはこちら
https://lp.cerafilm.jp/otokuniotodoke
＜お問合せ先＞
株式会社Vall お問合せ窓口
E-mail：support@vall-hq.com
＜会社概要＞
会社名：Vall株式会社
所在地：愛知県名古屋市東区泉3丁目7番10号
代表者：代表取締役 坂上 拓磨
事業内容：美容・健康食品の企画・開発・販売