新発想！フィルム型セラミドサプリメント『Cerafilm（セラフィルム）』新発売

株式会社Vall

Cerafilm・個包装30枚入（1箱あたり）

株式会社Vallは、舌の上でスッと溶けるフィルム型サプリメント『Cerafilm（セラフィルム）』を2025年10月7日（火）より発売いたします。価格は30枚入りで9,139円（税込）。

クラウドファンディングでの先行販売において200名以上のサポーターから支持を集め、目標を大きく上回る応援をいただきました。その実績を経て、いよいよ一般販売を開始いたします。

※クラウドファンディングでの実績

『Cerafilm』は、医療現場でも活用される「溶けるフィルム技術」から着想を得て開発された、新発想のサプリメントです。わずか0.1mmの極薄フィルムの中に、1,800μgの米由来セラミドを閉じ込めました。

従来の錠剤やカプセルとは異なり、舌の上にのせるだけでスッと溶けるため、いつでも手軽にセラミドを摂取できます。持ち運びやすさと飲みやすさを兼ね備えた、新しいスタイルの美容習慣を提案します。

【商品特長】

● 1枚に米由来セラミド1,800μgを高濃度で配合

● わずか0.1mmの厚さで、口内ですーっと10秒で溶ける

● 個包装タイプで外出先でもスマートに摂取可能

● 1日1枚を目安に毎日の美容習慣に

≪商品概要≫

商品名：Cerafilm（セラフィルム）

内容量：30枚入り

定価：9,139円（税込）

発売日：2025年10月7日（火）

■Cerafilm ブランド情報はこちら

https://lp.cerafilm.jp/otokuniotodoke

■Cerafilm オンラインショップはこちら

https://lp.cerafilm.jp/otokuniotodoke

＜お問合せ先＞

株式会社Vall お問合せ窓口

E-mail：support@vall-hq.com

＜会社概要＞

会社名：Vall株式会社

所在地：愛知県名古屋市東区泉3丁目7番10号

代表者：代表取締役 坂上 拓磨

事業内容：美容・健康食品の企画・開発・販売