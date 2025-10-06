Mini Album『泡沫の夢は幻に』リリース記念！あたらよのメンバーが生出演するリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2025年10月8日(水) 20:30～21:30にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、あたらよのメンバーが音声とチャットで登場するリスニングパーティーを開催いたします。



今回のイベントは、Mini Album『泡沫の夢は幻に』のリリースを記念して開催されるもので、あたらよの楽曲を一挙オンエアいたします。さらに、後半30分にはあたらよのメンバーがチャットと音声ライブ配信で登場し、オンエアされる楽曲へのコメントなどを予定しております。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、アーティストとの交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、あたらよのメンバーが登場するリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。



【メンバー登場】あたらよ特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2025年10月8日 (水) 20:30～21:30 （21:00～ メンバー参加予定)

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。



▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_atarayo_1008_pr



■あたらよ

「悲しみをたべて育つバンド。」

グループ名の「あたらよ」は”明けるのが惜しいほど美しい夜”という意味の可惜夜（あたらよ）から由来している。

2020年11月に Youtube に楽曲を投稿し始め活動を開始。

初のオリジナル曲「10月無口な君を忘れる」では、切なくエモーショナルな歌声と、都会的な空気感、共感を呼ぶ切ない歌詞の世界観が話題となり、現在Youtubeでは6000万再生突破。

2021年3月にデジタルリリースを開始すると、瞬く間にLINE MUSIC・Spotify・TikTok・AWAでチャート首位獲得。活動開始から1年足らずでTHE FIRST TAKEに出演。2021/10/4に初の7曲入りEP「夜明け前」をリリースし、2022/03/24に1stアルバム「極夜において月は語らず」をリリース、2023/08/23にはコンセプトアルバム「季億の箱」をリリース。

2024年3月には、初のアジアツアー「Atarayo First Asia Tour 2024」は、追加公演を含む全6公演ソールドアウトし、日本のみならずアジア圏でも活躍の幅を広げている。

そして、2024/9/11にはアルバム「朝露は木漏れ日に溶けて」をリリース。

2025年9月19日から自身2度目のアジアツアー開催し、海外9箇所&日本5箇所を回り、すでにZepp New Taipeiはソールドアウト。

2025/10/8にはMini Album『泡沫の夢は幻に』をリリース。

■AWAラウンジとは

ユーザー同士が、リアルタイムで音楽の流し合いや交流を楽しめるオンライン空間です。

「曲のリクエスト」「チャット」「スタンプ」機能を用いて、同じ部屋に入室したユーザー同士でオンライン上のカラオケルームのような体験が可能で、全ての機能をFreeプランでもお楽しみいただけます。

また、ラウンジでは同じ音楽をその部屋にいるユーザー全員で同時に視聴するため、好きなアーティストの再生回数を上げる “応援” の場としてご活用頂けることも大きな特徴で、STANDARD会員としてラウンジに参加すると、よりアーティストへ還元されます。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm