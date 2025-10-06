患者中心のケアの需要が加速する中、在宅輸液療法市場は2032年までに718億米ドルを超える見込み - S&S Insider
世界の在宅輸液療法市場は、2024 年に 389 億 8,000 万米ドルと評価され、2025 年から 2032 年にかけて 8.36% の CAGR で成長し、2032 年までに 718 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。この堅調な成長は、患者が頻繁な通院よりも自宅で快適に長期治療を受けることをますます好むようになっているため、医療提供における大きな変化を反映しています。
米国疾病予防管理センター（CDC）は、米国成人の60%が糖尿病、心臓病、呼吸器疾患などの少なくとも1つの慢性疾患を抱えて生活していると推定しています。これらの症状は多くの場合、長期にわたる投薬を必要としますが、従来のケア環境では費用がかかり不便になる可能性があります。在宅輸液療法は患者に優しいソリューションを提供し、医療費を削減し、生活の質を向上させながら、病院外でのケアを可能にします。
テクノロジーは主要な成長ドライバーです。監視システムを内蔵したスマートポンプなどの高度な輸液装置により、医療従事者はリアルタイムで治療を追跡できます。これにより、正確な投与が保証され、投薬ミスが減り、合併症が発生した場合のタイムリーな介入が可能になります。遠隔医療の統合によりケアも変革され、医師が仮想診察を実施し、治療計画を調整し、継続的な患者監視を維持できるようになりました。
行動健康市場の無料サンプルレポートを入手:https://www.snsinsider.com/sample-request/3021
政府の支援により、市場の見通しはさらに強化されます。メディケアおよびメディケイド サービス センター （CMS） の政策により、在宅輸液サービスの償還範囲が改善され、これらの治療法がより手頃な価格で利用しやすくなりました。その結果、医療提供者と患者の両方による在宅輸液療法の受け入れが進み、今後 10 年間で広く採用される道が開かれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331134&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
製品別:
輸液ポンプが製品セグメントを支配し、2024 年には市場シェアの 45% 近くを占めます。これらのデバイスは、正確な投薬量を供給し、投与ミスを減らすために不可欠です。合併症が発生した場合に介護者が早期に介入できるため、遠隔監視機能を備えたスマート輸液ポンプの需要が高まっています。FDA の報告によると、輸液ポンプは投薬ミスを 50% 近く減らすのに役立ち、在宅輸液療法の標準治療となっています。
その他の注目すべき製品には、点滴セット、カテーテル、特殊輸液用品などがあります。これらは協力して栄養から疼痛管理に至るまで多様な治療法をサポートし、安全で信頼性の高い送達システムの重要性を強調しています。
アプリケーション別:
抗感染症療法は 2024 年の主要な用途であり、市場シェアの 35% を占めました。抗生物質耐性感染症の発生率の上昇と、抗菌薬耐性 （AMR） などの世界的な健康上の脅威が、このセグメントを後押ししています。在宅点滴により、患者は入院期間を延長することなく継続的な抗感染症療法を受けることができ、コストが削減され、院内感染への曝露が最小限に抑えられます。
腫瘍学分野も急速に拡大しています。化学療法などのがん治療は、患者の快適性とコンプライアンスを高めるために、在宅点滴への依存度が高まっています。同様に、非経口栄養療法や水分補給療法は、胃腸障害や術後のニーズを持つ患者の間で需要が高まっている。
患者の人口統計別:
高齢患者は複数の慢性疾患を同時に管理することが多いため、最大のユーザーグループを占めています。米国国勢調査局によると、65 歳以上の人口は 2060 年までにほぼ 2 倍になると予測されており、在宅輸液ソリューションの需要が高まっています。小児および成人の患者グループも、遠隔医療および遠隔監視テクノロジーに支えられた、パーソナライズされた在宅輸液計画の恩恵を受けています。
米国疾病予防管理センター（CDC）は、米国成人の60%が糖尿病、心臓病、呼吸器疾患などの少なくとも1つの慢性疾患を抱えて生活していると推定しています。これらの症状は多くの場合、長期にわたる投薬を必要としますが、従来のケア環境では費用がかかり不便になる可能性があります。在宅輸液療法は患者に優しいソリューションを提供し、医療費を削減し、生活の質を向上させながら、病院外でのケアを可能にします。
テクノロジーは主要な成長ドライバーです。監視システムを内蔵したスマートポンプなどの高度な輸液装置により、医療従事者はリアルタイムで治療を追跡できます。これにより、正確な投与が保証され、投薬ミスが減り、合併症が発生した場合のタイムリーな介入が可能になります。遠隔医療の統合によりケアも変革され、医師が仮想診察を実施し、治療計画を調整し、継続的な患者監視を維持できるようになりました。
行動健康市場の無料サンプルレポートを入手:https://www.snsinsider.com/sample-request/3021
政府の支援により、市場の見通しはさらに強化されます。メディケアおよびメディケイド サービス センター （CMS） の政策により、在宅輸液サービスの償還範囲が改善され、これらの治療法がより手頃な価格で利用しやすくなりました。その結果、医療提供者と患者の両方による在宅輸液療法の受け入れが進み、今後 10 年間で広く採用される道が開かれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331134&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
製品別:
輸液ポンプが製品セグメントを支配し、2024 年には市場シェアの 45% 近くを占めます。これらのデバイスは、正確な投薬量を供給し、投与ミスを減らすために不可欠です。合併症が発生した場合に介護者が早期に介入できるため、遠隔監視機能を備えたスマート輸液ポンプの需要が高まっています。FDA の報告によると、輸液ポンプは投薬ミスを 50% 近く減らすのに役立ち、在宅輸液療法の標準治療となっています。
その他の注目すべき製品には、点滴セット、カテーテル、特殊輸液用品などがあります。これらは協力して栄養から疼痛管理に至るまで多様な治療法をサポートし、安全で信頼性の高い送達システムの重要性を強調しています。
アプリケーション別:
抗感染症療法は 2024 年の主要な用途であり、市場シェアの 35% を占めました。抗生物質耐性感染症の発生率の上昇と、抗菌薬耐性 （AMR） などの世界的な健康上の脅威が、このセグメントを後押ししています。在宅点滴により、患者は入院期間を延長することなく継続的な抗感染症療法を受けることができ、コストが削減され、院内感染への曝露が最小限に抑えられます。
腫瘍学分野も急速に拡大しています。化学療法などのがん治療は、患者の快適性とコンプライアンスを高めるために、在宅点滴への依存度が高まっています。同様に、非経口栄養療法や水分補給療法は、胃腸障害や術後のニーズを持つ患者の間で需要が高まっている。
患者の人口統計別:
高齢患者は複数の慢性疾患を同時に管理することが多いため、最大のユーザーグループを占めています。米国国勢調査局によると、65 歳以上の人口は 2060 年までにほぼ 2 倍になると予測されており、在宅輸液ソリューションの需要が高まっています。小児および成人の患者グループも、遠隔医療および遠隔監視テクノロジーに支えられた、パーソナライズされた在宅輸液計画の恩恵を受けています。