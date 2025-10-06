『匠（TAKUMI）の精神』で世界に挑む中小企業を表彰 「グローバル大賞授賞式2025」「グローバル人財フォーラム2025」を開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331130&id=bodyimage1】
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（東京NBC、所在地：東京都港区赤坂、会長：青木 正之）は、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会（JNB 会長：池田弘）と共催で、2025年9月30日（火）に「グローバル人財フォーラム2025」を開催し、その中で「グローバル大賞2025」の表彰式を執り行いました。
このフォーラムは、グローバルに挑戦し成功を目指す日本発の優れた企業や起業家を讃え、次世代へのヒントを共有する場として毎年開催されており、今回で11回目となります。「グローバル大賞2025」では『匠（TAKUMI）の精神で世界にチャレンジする中小企業たち』をテーマに、グローバルに価値を生み出している“小さくても偉大”な企業・経営者を日本全国から選出し、表彰いたしました。
【受賞企業】
◇ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門
最優秀賞（経済産業大臣賞・JNB 会長賞）：株式会社プレステージジャパン代表取締役 吉田龍太郎氏
インテリア小売店舗「TIME&STYLE」の運営 / 自社オリジナル製品の卸売・製造 / 家具及びインテリア関連商品の企画、開発、販売
優秀賞（JNB 会長賞）：株式会社トパック 代表取締役社長 正井敏夫氏
自動充填包装機の製造・販売（食品などのパッケージ等）
特別賞（JNB 会長賞）：株式会社青海製作所 代表取締役 青海剛氏
インプラント用金具等医療・自動車・半導体・光学機器・航空宇宙防衛分野等の超精密部品加工
特別賞（JNB 会長賞）：株式会社マルト長谷川工作所 代表取締役社長 長谷直哉氏
産業・工作用ニッパー類、ネイル・美容向けの爪切り等の、自社ブランドおよびOEM品製造販売
◇海外アントレプレナー賞
最優秀賞（NBC 会長賞）：株式会社HAKKI AFRICA 代表取締役CEO 小林嶺司氏
グローバルサウスにおける、タクシードライバー向けの中古車購入用マイクロファイナンス事業
優秀賞 （NBC 会長賞）：Curina CEO 朝谷実生氏
月額制でアートをレンタル・購入できるオンライン型のアートサブスクリプションサービス
◇奨励賞
ゴールド工業株式会社 代表取締役 村田太成氏
株式会社高知丸高 代表取締役 髙野一郎氏
株式会社デリカ 代表取締役社長 金子孝彦氏
株式会社ゼネシス 代表取締役社長 福島賢一氏
パイフォトニクス株式会社 代表取締役 池田貴裕氏
株式会社キャステム 代表取締役社長 戸田拓夫氏
兼八産業株式会社 代表取締役 原延明氏
株式会社Sora Classic Arts 代表取締役 中内玲子氏
Amplium Co-Founder & CEO 佐藤響氏
ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門最優秀賞を受賞された株式会社プレステージジャパン 代表取締役 吉田龍太郎様からは、「“日本のものづくり”を意識し、30年にわたって海外で挑戦を続けてきた成果に対し、このような栄誉ある賞を受賞できたことを嬉しく、また誇りに思っております」とのスピーチがありました。
東京NBCでは今後も、グローバルに挑む企業や人財の優れた取り組みを称え、その姿を広く社会へ発信することで、海外展開に挑戦するベンチャー・中小企業を力強く後押しし、日本経済のさらなる活性化に貢献してまいります。
※１ グローバル人財フォーラムとは
日本経済発展のため、ベンチャー・中小企業の海外進出、日本人のグローバル人財化を奨励する機運を高め、海外進出に「夢と勇気」を与える成功事例を讃えて、我が国の経済活性に資することを目的としています。
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（東京NBC、所在地：東京都港区赤坂、会長：青木 正之）は、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会（JNB 会長：池田弘）と共催で、2025年9月30日（火）に「グローバル人財フォーラム2025」を開催し、その中で「グローバル大賞2025」の表彰式を執り行いました。
このフォーラムは、グローバルに挑戦し成功を目指す日本発の優れた企業や起業家を讃え、次世代へのヒントを共有する場として毎年開催されており、今回で11回目となります。「グローバル大賞2025」では『匠（TAKUMI）の精神で世界にチャレンジする中小企業たち』をテーマに、グローバルに価値を生み出している“小さくても偉大”な企業・経営者を日本全国から選出し、表彰いたしました。
【受賞企業】
◇ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門
最優秀賞（経済産業大臣賞・JNB 会長賞）：株式会社プレステージジャパン代表取締役 吉田龍太郎氏
インテリア小売店舗「TIME&STYLE」の運営 / 自社オリジナル製品の卸売・製造 / 家具及びインテリア関連商品の企画、開発、販売
優秀賞（JNB 会長賞）：株式会社トパック 代表取締役社長 正井敏夫氏
自動充填包装機の製造・販売（食品などのパッケージ等）
特別賞（JNB 会長賞）：株式会社青海製作所 代表取締役 青海剛氏
インプラント用金具等医療・自動車・半導体・光学機器・航空宇宙防衛分野等の超精密部品加工
特別賞（JNB 会長賞）：株式会社マルト長谷川工作所 代表取締役社長 長谷直哉氏
産業・工作用ニッパー類、ネイル・美容向けの爪切り等の、自社ブランドおよびOEM品製造販売
◇海外アントレプレナー賞
最優秀賞（NBC 会長賞）：株式会社HAKKI AFRICA 代表取締役CEO 小林嶺司氏
グローバルサウスにおける、タクシードライバー向けの中古車購入用マイクロファイナンス事業
優秀賞 （NBC 会長賞）：Curina CEO 朝谷実生氏
月額制でアートをレンタル・購入できるオンライン型のアートサブスクリプションサービス
◇奨励賞
ゴールド工業株式会社 代表取締役 村田太成氏
株式会社高知丸高 代表取締役 髙野一郎氏
株式会社デリカ 代表取締役社長 金子孝彦氏
株式会社ゼネシス 代表取締役社長 福島賢一氏
パイフォトニクス株式会社 代表取締役 池田貴裕氏
株式会社キャステム 代表取締役社長 戸田拓夫氏
兼八産業株式会社 代表取締役 原延明氏
株式会社Sora Classic Arts 代表取締役 中内玲子氏
Amplium Co-Founder & CEO 佐藤響氏
ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門最優秀賞を受賞された株式会社プレステージジャパン 代表取締役 吉田龍太郎様からは、「“日本のものづくり”を意識し、30年にわたって海外で挑戦を続けてきた成果に対し、このような栄誉ある賞を受賞できたことを嬉しく、また誇りに思っております」とのスピーチがありました。
東京NBCでは今後も、グローバルに挑む企業や人財の優れた取り組みを称え、その姿を広く社会へ発信することで、海外展開に挑戦するベンチャー・中小企業を力強く後押しし、日本経済のさらなる活性化に貢献してまいります。
※１ グローバル人財フォーラムとは
日本経済発展のため、ベンチャー・中小企業の海外進出、日本人のグローバル人財化を奨励する機運を高め、海外進出に「夢と勇気」を与える成功事例を讃えて、我が国の経済活性に資することを目的としています。