TPCマーケティングリサーチ株式会社、【TPC×BIZ EASY×GNG】海外進出・展開支援セミナーのお知らせ
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（代表取締役：松本 竜馬）は、2025年10月23日（木）に【海外進出・展開支援セミナー】を開催いたします。
今回のセミナーは、分野・商材としては、化粧品と健康食品をメインとし、国・地域としては、アジア太平洋（中国、東南アジアなど）と中東UAEをメインにご紹介いたします！
・海外での事業拡大を考えているが、成功やビジネスチャンスを掴むための共通課題はなに？
・各国の法規制対応や戦略、進出ルートなど、参入の実務的ポイントを解説してほしい
・日本企業にとって有望なビジネスフィールドはどこ？各国のポテンシャルを教えてほしい
・海外進出・参入を検討しているが、そもそも海外市場って今、魅力的なの？
・海外における各国の市場の特徴、最新のトレンドを知りたい
上記のような内容にご関心のある方は、ぜひ下記よりお申込みくださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6207/
◇レポート紹介概要
・開催日時：10月23日（木）10時00分～11時30分、13時00分～16時30分
＝＝タイムスケジュール＝＝
＜午前の部＞
10:00～10:45：激変する中国化粧品市場の今
―ヒット商品から読み解く、日系ブランドが狙うべきカテゴリー―
（担当者：TPC 任 倩怡）※
10:45～11:30：次にくる韓国コスメはこれだ！
―見逃せない“兆し”と、日本市場のローカライズのヒント―
（担当者：TPC 大澤 杏菜）※
＜午後の部＞
13:00～14:00：アジア太平洋ヘルスフード市場進出戦略
―基本編―
（担当者：（株）グローバルニュートリション 武田 猛 様）
14:00～14:45：拡大する東南アジア市場でビジネスチャンスをつかむ
―これからの有望カテゴリーとは？――健康食品編―
（担当者：TPC 前田 雅俊）※
14:45～15:30：拡大する東南アジア市場でビジネスチャンスをつかむ
―これからの有望カテゴリーとは？― ―化粧品編―
（担当者：TPC 北口 貴一）※
15:30～16:00：中東UAEビジネス入門
―今知っておくべき最新トレンド―
（担当者：BIZ EASY DMCC 外村 健一 様）
16:00～16:30：中東UAEにおける化粧品市場のポテンシャル
（担当者：BIZ EASY DMCC 岡田 恭明 様）
※TPCが担当する4つのセミナーの内容に関しては、
7月末に実施した『TPCマーケットインサイト2025』のセミナーの内容と同じ内容となりますが、
今回はそれぞれ最後に15分程度の質疑応答のお時間を入れさせていただき、
よりご理解いただけるような情報もお伝えいたしますので、一度ご覧になった方もぜひご覧いただけますと幸いです。
なお、TPCが担当する4つのセミナーについては、ご質問を事前に受け付けますので、お申し込みフォームにてご記載くださいませ。
◆◆ 視聴方法・注意事項 ◆◆
・視聴用URL：お申し込み後に自動返信にて送付いたしますので、ご確認くださいませ。
