足の専門家と共同開発、[インソール×着圧×テーピング]発想の靴下で体幹をサポートする『TRYSOX』(トライソックス)を10月6日よりMakuakeにて応援購入を開始

株式会社０１８衝撃緩和・耐久性・防臭・すべり止め、体幹サポートと７つのテクノロジーを搭載したパフォーマンスソックス

ソーシャルメディア、クチコミマーケティングを主軸とした広告代理業を展開する株式会社０１８（ゼロワンエイト）（本社：東京都品川区、代表取締役 佐藤尊則）は、人生100年時代における健康寿命の延伸と生活の質の向上を目指し、履くだけで体幹を支えるテーピング構造の靴下『TRY SOX（トライソックス）』をウェルネス関連の新規事業として立ち上げ、2025年10月6日（月）9:00より応援購入サービス『Makuake』にて先行販売いたします。一般発売は2025年12月を予定しております。

■TRYSOXについて

トライソックスは、アスリートやスポーツ愛好家に向けたパフォーマンスサポート機能をベースに将来的には高齢者の転倒リスク軽減を目的とした足元ケア機能を兼ね備え、幅広い世代に「健康的で快適なライフスタイル」を目指していく靴下ブランドです。

足は健康の基盤であり、姿勢・運動能力・日常生活の質に直結する重要な部位です。トライソックスは、地面と靴、そして身体をつなぐ唯一の存在である「靴下」を通じて足元から健康を支える新しい価値を創造してまいります。

■かかとを安定させるためのスポーツ向けテーピング技術を靴下で実現

■体幹をサポートするための機能性を盛り込んだ高機能靴下

■従来品にはなかったパフォーマンスソックス

オリジナルのインソールが不要になるほどの履き心地を目指したパフォーマンスソックス

・オーダーメイドのインソールを制作している足の専門家と共同開発

・ 構造的には、1本、2本、2本の三又構造で足本来の機能を最大限に発揮できる仕様

・ 甲の圧着を強めることで土踏まず部分のアーチを作ることで、足の指全体を拡げる指が自然と使える

・かかと部分の生地を厚くし、内側の縫製をU字の馬蹄構造にすることで、かかと全体をホールドし前後左右の動きのブレをなくし体幹を安定させる

・スポーツだけでなく、日常使いでも履けるデザインで防臭機能のある糸を使用した国内製造品

■忖度なしで一般的な靴下と足圧の比較をしていただきました

足圧を比較した動画はTRYSOXのYouTubeにアップしております。

▼TRYSOXの公式YouTubeチャンネル

https://youtu.be/9kqQ07P4-qw?si=W5Vol0BJcOQQy5Wu

■足ケア専門家で理学療法士の久保論樹先生と共同開発

久保 論樹（理学療法士）

足施術専門整体サロン

Footcure Tokyo代表Ayoi株式会社 代表取締役

心身トータルケアサロン

ととの居神楽坂 代表 結美株式会社 執行役員

クリニック、病院にて整形外科、糖尿病、発達障害のリハビリに従事。様々な診療科を越境し身体面と精神面の両側面からのケアに努める。整骨院やフィットネススタジオなど25店舗の整骨院展開、また、医療法人の立ち上げや整形外科クリニックの創設に関わる。心身のペイン（痛み）や生体力学の研究に従事する。

■ツアー通算３勝を挙げるプロゴルファーが着用中

池村寛世（ツアープロゴルファー）

高校を中退しアジアンツアーのＱＴに挑戦してプロ転向。

15年にチャレンジで２勝を挙げ、17年に初シードを獲得した。

初優勝は、21年の『ISPS HANDAガツーンと飛ばせ』。

22年の『ASO飯塚チャレンジド』で初日から首位を守って２勝目を挙げている。

25年8月の『リシャール・ミル チャリティトーナメント 2025』でツアー3勝目を挙げる。

TRY SOXを2025年8月より着用。

■TRYSOX製品詳細について

アキレス腱までしっかりサポートする【mid version】とくるぶし上までの長さの【short version】の２バージョンを展開していきます。

あらゆるスポーツに対応できる靴下丈で、且つ、ビジネスシーンで着用しても違和感のないシンプルデザインです。

【mid version】

アキレス腱までしっかりサポートでき、歩きや立ち疲れを軽減。

アキレス腱からかかとをがっちりとホールドし、激しい動きでもパフォーマンスを維持します。

販売価格：一足 3,960円(税込)

【short version】

くるぶし上までの長さのショートバージョン。

かかとのサポートはmid version同様です。

販売価格：一足 3,630円(税込)

■カラーとサイズ展開について

【mid version】BLACK／WHITEの２種類

mid version BLACKmid version WHITE

【short version】BLACK／WHITE／GRAY／NAVYの４種類

■商品仕様

short version BLACKshort version WHITEshort version GRAYshort version NAVY

サイズ：S（23-25cm）、M（25-27cm）、L（27cm～29cm）

素材：綿・アクリル・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

製造国：日本

■10月6日～11月25日までMakuakeにて先行予約販売

Makuake価格：超早割15％OFF 6,170円(税込) short version２色

超早割15％OFF 6,730円(税込) mid version ２色

その他、SET割等をご用意しております。

TRYSOX Makuake：https://www.makuake.com/project/trysox_japan/

■TRYSOXについて

体幹を支えるテクノロジーを搭載したパフォーマンスソックス。

すべてのアスリートに向けて、足本来の機能を余すことなく発揮できるように足の専門家と共同開発。 独自の靴下形状で履いた瞬間に体幹の安定性を感じられ、あらゆるスポーツにおいて最高のパフォーマンスを支援します。

--------------------------------------------------

▼Instagram

https://www.instagram.com/trysox_japan/

▼X（旧Twitter）

https://x.com/TRYSOX_japan

▼YouTube

https://www.youtube.com/@TRYSOX_JAPAN

▼ブランドサイト

2025年11月に公開予定

--------------------------------------------------

■TRYSOX販売企業情報

社名：株式会社０１８（ゼロワンエイト）

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-21-4-2F

事業内容： SNSマーケティング、インターネット広告代理店事業、ゴルフツアー事業

代表者：代表取締役 佐藤尊則

設立：2019年5月8日

URL：https://zero18.co.jp/

問い合わせ先：info@zero18.co.jp