奈良の織田信長 徳丸新作、アジアの凄腕 大東賢、自主映画界のレジェンド白澤康宏が登壇、１０月５日（土）斬コネクションで大盛況！ アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
アームレスリング元日本王者でアジアのパワー系アクション俳優の大東賢が監督・主演を務め、奈良の織田信長として知られる奈良市観光大使・怪談師の徳丸新作氏が闇の組織ゴッハイ（誤配）の最高幹部として務める異色の新風アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』がインドネシア、バリ島の教育機関である学校とバリ島芸術祭で上映される事が決定してから、更に話題の熱が上がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331140&id=bodyimage1】
この話題の熱が絶えない「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が１０月５日（日）斬コネクション［大阪 池田市］で上映と出演者によるトークショーが行われました。
登壇したのはアジアの凄腕として最近はパワー系アクション俳優として話題の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督の大東賢さん、インドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭に「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」をプロデュースした奈良の織田信長として知られる徳丸新作さん、そして、最近では関西や関東で自らプロデュースした自主映画を上映する自主映画界のレジェンドとして知られる白澤康宏さんです。
彼らのトークイベントで会場は盛り上がり、投げ銭制の斬コネクションでは舞台挨拶終了後、封書に入った数枚のお札が投げ銭箱に入っていました。
斬コネクションでの上映とトークイベントは大盛況に終わりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331140&id=bodyimage2】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント
大阪や兵庫、神奈川などで上映イベントが予定されています。
《丹波国際映画祭》
☆１０月５日（日）～１０月１２日（日）
メガエビス 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
５日（日）１９時３０分～２０時４３分
６日（月）～９日（木）１８時00分～１９時２３分
８日（水）舞台挨拶 裏地圭（出演）
１０月１０日（金）～１０月１３日（月）
１４時４５分～１６時０８分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
エビスシネマ 兵庫県丹波市氷上町成松２６３－３
１０月１０日（金）～１０月１２日（日）
１８時３０分～１９時５３分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
やまなみホール 兵庫県丹波市山南町谷川１１１０
１０月１１日（土）～１０月１３日（月）
１０時００分～１１時５５分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
☆10月18日（土）
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
国外での上映
《登壇者》大東賢 他
☆2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331140&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331140&id=bodyimage1】
この話題の熱が絶えない「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が１０月５日（日）斬コネクション［大阪 池田市］で上映と出演者によるトークショーが行われました。
登壇したのはアジアの凄腕として最近はパワー系アクション俳優として話題の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督の大東賢さん、インドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭に「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」をプロデュースした奈良の織田信長として知られる徳丸新作さん、そして、最近では関西や関東で自らプロデュースした自主映画を上映する自主映画界のレジェンドとして知られる白澤康宏さんです。
彼らのトークイベントで会場は盛り上がり、投げ銭制の斬コネクションでは舞台挨拶終了後、封書に入った数枚のお札が投げ銭箱に入っていました。
斬コネクションでの上映とトークイベントは大盛況に終わりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331140&id=bodyimage2】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント
大阪や兵庫、神奈川などで上映イベントが予定されています。
《丹波国際映画祭》
☆１０月５日（日）～１０月１２日（日）
メガエビス 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
５日（日）１９時３０分～２０時４３分
６日（月）～９日（木）１８時00分～１９時２３分
８日（水）舞台挨拶 裏地圭（出演）
１０月１０日（金）～１０月１３日（月）
１４時４５分～１６時０８分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
エビスシネマ 兵庫県丹波市氷上町成松２６３－３
１０月１０日（金）～１０月１２日（日）
１８時３０分～１９時５３分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
やまなみホール 兵庫県丹波市山南町谷川１１１０
１０月１１日（土）～１０月１３日（月）
１０時００分～１１時５５分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
☆10月18日（土）
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
国外での上映
《登壇者》大東賢 他
☆2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331140&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。