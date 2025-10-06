夢に向かって挑戦、世界に羽ばたくトリマーを応援！ オーストラリアで展開する留学プログラム、ワーキングホリデープログラムを紹介する『トリマー留学.jpサイト』を新たに開設しました
SAEグループの中で、人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため、事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する株式会社SAEマーケティングワン（所在地：東京都中央区、代表取締役：大野公嗣、以下「SAEマーケティングワン」）は、オーストラリア・シドニーにおける「マルマル ドッググルーミングスクール留学プログラム」及び「マルマル ワーキングホリデープログラム」を紹介する専門サイト「トリマー留学.jpサイト」をこのほど新たに開設いたしました。
「海外で働きたい」という世情とともに、日本で活躍するトリマーの「自身の実力を海外でも試してみたい」という需要の高まりを受けて、その夢への挑戦を私達は応援します。
海外での就労は、言葉や文化が違う国での生活が伴い容易な事ではありませんが、技術や知識を深めるだけでなく、「自分の可能性」に気づかせてくれる貴重な機会であり一生の財産になります。
このプログラムを展開する、SAEグループのPet Education Services Pty Ltd （PES）は、オーストラリアに本社おき、主にドッグトリミングサロン、ドッグトリミングスクール、トリマー派遣プログラム運営しています。
2005年開店のマルマルペットサービスは、日本流のトリミングを提供する店として地元の多くのクライアント様に愛される店に成長しました。
マルマルドッググルーミングスクールは多くの卒業生を育成し、オーストラリア国内外で多くのマルマル卒業生が活躍しています。
▼プログラムの詳細はこちらから
https://trimmer-ryugaku.jp/
◇マルマル ドッググルーミングスクール留学プログラムとは
シドニーにある実践重視の少人数制スクールにて、日本人トリマーが海外のトリミング技術を学び、即戦力として活躍できる力を養うプログラム。卒業後は仕事やインターンの斡旋も充実しています。
日本の高度なトリミング技術と、海外で求められる実践力を融合させ、国際的に活躍できるプロトリマーの育成をサポートしています。
短期間でプロデビューを目指せる実践的なカリキュラム、現地サロンとの強固な連携体制、そして卒業後の就職支援まで、技術とキャリアの両面をしっかりサポートする環境を整えています。
短期間でプロのグルーマーになりたい方、実践を通じてリアルなスキルを身に着けたい方などにおすすめです。
◇マルマル ワーキングホリデープログラムとは
日本人トリマーがワーキングホリデービザをもってシドニーで働くための就職支援プログラム。トリマーの希望や技術に合った職場を紹介し、安心のサポート体制で海外キャリアを力強く支援します。
日本で経験を積んだトリマーが、シドニーでの就業を通じて海外キャリアを築けるよう、万全のサポート体制を整えています。
カウンセリングを通して、これまでの技術や経験、働き方の希望を丁寧にヒアリングし、最適な現地サロンを紹介。実際の現場で働くことで、即戦力としてのスキルをさらに磨くことができます。
日本でトリマーとしての実務経験があり、海外でもそのスキルを活かしたい方、将来、日本でサロンを開業
