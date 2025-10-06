ソーラートラッカー市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート : タイプ別、技術別、用途別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界のソーラートラッカー市場は、2022年から2031年までに 94億米ドル から 160億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 6.1％で成長すると予測されています。
ソーラートラッカーは、ソーラーパネルのエネルギー生産を最大化するために頻繁に使用されます。その仕組みにより、ソーラーパネルは常に太陽に正対し、太陽の1日の自転を東から西へと追尾します。これは、太陽エネルギーコレクターによって得られる太陽照射を改善し、生成される電力の出力を急増させるのに役に立ちます。
単軸 vs. 双軸トラッカー：需要の主戦場はどこに？
ソーラートラッカー市場は「単軸トラッカー」と「双軸トラッカー」に大別されます。近年では設置コストと保守管理の容易さから、単軸トラッカーが圧倒的なシェアを占めています。一方で、最大限の発電量を追求するメガソーラー施設や高緯度地域では、双軸トラッカーの需要も着実に増加しています。日本市場においては、地形的条件や天候の多様性を考慮すると、最適なトラッカー選定が導入効果を大きく左右するため、地域ごとの設計最適化が求められます。また、AIによる自動制御技術の進化により、今後は高精度の追跡性能を備えたスマートトラッカーの市場成長が加速する可能性も指摘されています。
主要プレイヤーの技術革新と価格競争が市場構造を変える
市場をリードするのは、Array Technologies、NEXTracker、Soltec、そして日本企業では日立製作所や京セラなどが存在感を示しています。これらの企業は競って新しい駆動機構、AI予測制御システム、耐風・耐震性能の強化などを進めており、差別化戦略が市場競争に新たな局面をもたらしています。特に近年では、低コストかつ高効率なシステムを提供する中国勢との価格競争も激化しており、日本市場でも調達コストを抑えたプロジェクト計画が増加傾向にあります。将来的には、モジュラー型トラッカーやIoT連携型の次世代モデルが市場を牽引する存在になると期待されています。
主要な企業:
● NEXTracker Inc.
● STI Norland
● Array Technologies Inc.
● GameChange Solar
● Convert Italia
● Arctech Solar
● PVHardware
● Nclave Renewable
● Gonvarri Steel Services
日本市場における導入動向と地方自治体の役割
日本では、再生可能エネルギーの拡大政策に加えて、地方自治体による積極的な支援策がソーラートラッカー導入を後押ししています。特に、福島県や鹿児島県など、太陽光発電に適した地域では、地元企業との共同事業やグリーン投資促進助成金の活用が増加。農地上空を活用する「ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）」とトラッカー技術の融合も進んでおり、収益性の高いモデルケースとして注目を浴びています。環境省や経済産業省による補助制度の活用も活発化しており、今後の地方創生の一環としても導入が加速する見込みです。
