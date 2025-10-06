SuperX、最新のXN9160-B300 AIサーバーを発表 -- Blackwell UltraはBlackwellより計算能力が50%向上





シンガポール、2025年10月3日 /PRNewswire/ -- Super X AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）（以下、「当社」または「SuperX」）は本日、最新のフラッグシップ製品であるSuperX XN9160-B300 AIサーバーを正式に発表しました。本サーバーはNVIDIA Blackwell GPU（B300）を搭載し、AIトレーニング、機械学習（ML）、高性能コンピューティング（HPC）などのワークロードにおけるスケーラブルで高性能なコンピューティングへの増大する需要に応えることを目的としています。究極のパフォーマンスを目指して設計されたこのシステムは、先進的なネットワーク機能、スケーラブルなアーキテクチャ、高エネルギー効率の設計を統合し、ミッションクリティカルなデータセンター環境を強力にサポートします。

SuperX XN9160-B300 AIサーバーは、大規模な分散AIトレーニングおよびAI推論ワークロードを加速するために特化して構築されており、高負荷で要求の厳しいアプリケーションに究極のGPUパフォーマンスを提供します。GPU集約型のタスクに最適化されており、強化学習（RL）、蒸留技術、マルチモーダルAIモデルを含む基盤モデルのトレーニングと推論で卓越した性能を発揮すると同時に、気候モデリング、創薬、地震解析、保険リスクモデリングなどのHPCワークロードにも高性能を提供します。

XN9160-B300は、エンタープライズ級のAIおよびHPC環境向けに設計されており、スーパーコンピュータレベルのパフォーマンスと高エネルギー効率でスケーラブルなアーキテクチャを組み合わせ、コンパクトでデータセンターに即応できるフォームファクタで、ミッションクリティカルな機能を提供します。

SuperX XN9160-B300 AIサーバーの発表は、SuperXのAIインフラストラクチャロードマップにおける重要なマイルストーンであり、強力なGPUインスタンスと計算能力を提供することで、世界のAIイノベーションを加速させます。



図1. SuperX XN9160-B300 AIサーバー、Blackwell Ultraアーキテクチャ



XN9160-B300 AIサーバー

SuperX XN9160-B300 AIサーバーは、8Uシャーシ内で究極のAI計算性能を発揮し、Intel® Xeon® 6プロセッサ、8基のNVIDIA Blackwell B300 GPU、最大32個のDDR5 DIMMスロットを搭載し、最大8ポートの800Gb/s InfiniBandを介して高速ネットワーク接続を提供します。

極めて高いGPU計算能力とメモリ

XN9160-B300は、高度にスケーラブルなAIノードとして構築されており、その中核には8基のNVIDIA Blackwell B300 GPUを搭載したNVIDIA HGX B300モジュールがあります。この構成は、次世代AIワークロード向けにBlackwellアーキテクチャのピーク性能を提供します。

重要な点として、本サーバーは8基のGPU全体で最大2,304GBの統合HBM3Eメモリ（GPUあたり288GB）を提供します。この巨大なメモリプールは、メモリのオフロードを解消し、より大きなモデルの常駐をサポートし、高並行処理で長いコンテキストを持つ生成AIや大規模言語モデルが必要とする広範なキー・バリューキャッシュを管理するために不可欠です。

究極の推論・トレーニングスループット

このシステムは、B300の卓越したFP4/NVFP4精度と第2世代Transformerエンジンを活用し、性能を飛躍的に向上させます。NVIDIAによると、Blackwell UltraはBlackwellから決定的な飛躍を遂げ、チップあたりのNVFP4計算能力が50%、HBM容量が50%増加し、効率を損なうことなく、より大きなモデルと高速なスループットを実現します。

InfiniBand用の8つの800Gb/s OSFPポートまたはデュアル400Gb/sイーサネットのおかげで、システムの拡張は容易です。これらのポートは、サーバーを大規模なAIファクトリーやSuperPODクラスターに接続するために必要な高速・低遅延通信を提供します。第5世代NVLink相互接続技術は、搭載された8基のGPUがシームレスに通信し、単一の強力なアクセラレータとして機能することをさらに確実にします。

強力なCPUと電源基盤

GPU計算クラスタは、デュアルIntel® Xeon® 6プロセッサを搭載した強力なホストプラットフォームによってサポートされており、アクセラレータに必要なデータスループット効率と帯域幅を提供します。メモリサブシステムも同様に強力で、最大8000MT/sの速度をサポートする32個のDDR5 DIMMスロット（MRDIMM）を採用しており、ホストプラットフォームがGPU処理のボトルネックになることはありません。

ミッションクリティカルな信頼性と持続的なパフォーマンスを保証するため、XN9160-B300は12個の3000W 80 PLUS Titanium認証の冗余電源を装備しており、持続的なピーク負荷の下で最高のエネルギー効率と安定性を確保します。システムには、複数の高速PCIe Gen5 x16スロットと、8つの2.5インチGen5 NVMeホットスワップベイを含む包括的なストレージオプションも含まれています。

技術仕様：

市場での位置づけ

XN9160-B300は、AIの限界を押し広げようとする組織向けに設計されており、最大規模、次世代モデル、超低遅延といった厳しい要件に応えます：

・超大規模AIファクトリー： 兆パラメータ級の基盤モデルや高並行AI推論エンジンを構築・運用するクラウドサービスプロバイダーや大企業向け。

・科学シミュレーションと研究： エクサスケール級の科学計算、高度な分子動力学、および包括的な産業・生物学的デジタルツインの作成向け。

・金融サービス： リアルタイムのリスクモデリング、高頻度取引シミュレーション、および超低遅延が要求される金融分析用の複雑な大規模言語モデルの展開向け。

・バイオインフォマティクスとゲノミクス： B300の巨大なメモリ容量を必要とする大規模なゲノムシーケンシング、創薬パイプライン、タンパク質構造予測の加速向け。

・全球システムモデリング： 全球の気候・天気モデリングや高精度の災害予測に究極の計算能力を必要とする国の気象機関や政府機関向け。

Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

Super X AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、高電圧直流 (HVDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。詳細については、www.superx.sg をご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、当社または当社の代表者は、随時、口頭または書面により将来の見通しに関する記述を行うことがあります。これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく将来の出来事に関する当社の期待や予測に基づいています。歴史的事実でない記述、特に「可能性がある」、「すべきである」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「信じる」、「計画する」、「予測する」、「潜在的な」、「希望する」といった用語やその否定形、類似の表現を使用している記述によって、将来の見通しに関する記述を特定することができます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業方針を変更する能力、新しい技術や市場の変化に対応する能力、当社の事業における競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因やその他の要因により、当社の実際の結果は、将来の見通しに関するいかなる記述とも大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する記述はあくまで予測であり、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社または当社の代表者が随時行うその他の記述で述べられている将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の出来事や結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる場合があります。当社は、不確実性や仮定、または将来の見通しに関する出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関するいかなる記述も公に更新または修正する義務を負いません。

（日本語リリース：クライアント提供）

