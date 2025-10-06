SIグループ、AZELISとの新たなパートナーシップを通じてEMEA流通ネットワークを構築





新たな協業により、SIグループは顧客へのリーチを拡大し、長年のパートナーであるBrenntagとの関係を補完します

テキサス州ウッドランズ、2025年10月3日 /PRNewswire/ - 高性能添加剤、プロセスソリューション、医薬品、化学中間体の世界的リーダーであるSIグループは本日、プラスチック用添加剤のEMEA流通ネットワーク拡大を目的としたAzelisとの新たなパートナーシップを発表しました。このパートナーシップは2026年1月1日より発効し、SIグループのリーチを拡大するとともに、顧客に対してカスタマイズされたソリューションと地域サポートを提供する能力を強化します。SIグループは、2005年から信頼される流通パートナーであるBrenntagとの協業も引き続き継続し、同地域内の一部の国で展開します。

AzelisとBrenntagは、それぞれ最大の市場影響を発揮できる地域に注力するため、戦略的に選定されました。各社の営業力、技術専門知識、倉庫機能を活用することで、SIグループは顧客への製品提供とサポートのアクセスを強化しています。EMEA地域において、SIグループは両ディストリビューターによって代表され、カバレッジは以下の国別に分けられます：

・Azelis ：北欧諸国、バルト三国、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、リヒテンシュタイン・、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、オランダ、ポーランド、スロバキア、英国・アイルランド、バルカン諸国。

・Brenntag ：ドイツ、オーストリア、スイス、マグレブ諸国、南アフリカ。

「Azelisとのパートナーシップは、EMEA全域の顧客に高度なソリューションを提供し、卓越した価値を届けるという当社の使命における重要な一歩です」と、ポリマーソリューション担当副社長ロバート・カイザーは述べています。「信頼できるパートナーであるBrenntagと共に、Azelisをプラスチック添加剤ネットワークに迎えることで、単に今日の顧客アクセスを向上させるだけでなく、変化するプラスチック産業におけるSIグループの戦略的成長の次の段階の基盤を築いています。」

この新しいアプローチにより、SI Groupは顧客中心主義の信頼できるパートナーとして、プラスチック業界を発展させる革新的なソリューションとイニシアチブへの投資に引き続き注力することができます。

SI Groupのプラスチック業界向け高性能添加剤およびソリューションの全ポートフォリオについては、 www.siigroup.com をご覧ください。

SI Groupについて

SI Groupは、機能性添加剤、加工ソリューション、医薬品有効成分、化学中間体などの革新的な技術で世界のリーダー的存在です。SI Groupのソリューションは、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料・潤滑油、油田、製薬業界における工業製品および消費財の品質と性能を向上させます。SI Groupのグローバルな製造拠点は、3大陸に19の施設を持ち、80カ国で顧客にサービスを提供しており、全世界で約1,600人の従業員が働いています。2025年、SI Groupは、EcoVadisによる企業の社会的責任部門で銅賞を受賞し、全世界で150,000社以上の企業の上位35％にランクインしました。SI Groupは、安全、化学、持続可能性、そして卓越した成果への情熱を持ち、価値を創造するために革新と変革を推進します。詳しくは、www.siigroup.comをご覧ください。

メディア連絡先：Joseph Grande

電話：+ 1.413.684.2463

joe@jgrandecommunications.com

