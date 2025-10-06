¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î³«ºÅÊó¹ð¡ÏÂè3²ó Âçºå¡Ã´ë¶È¼çÆ³·¿Î¾¿Æ³Øµé¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤à¡Ø¤«¤¾¤¯¤Î¤´¤Ï¤ó¡Ù¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê½Ë²Ð¡Ë ÀôÂçÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥·ー¥Ñ¥¹¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ¡¢Âè3²ó ´ë¶È¼çÆ³·¿Î¾¿Æ³Øµé¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤à¡Ø¤«¤¾¤¯¤Î¤´¤Ï¤ó¡Ù¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È ±ÛÏ©°½»Ò¤«¤é¡¢»ºÁ°»º¸å¤ÎÍÜÀ¸Ë¡¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊú¤Êý¤äÍ·¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£
¸åÈ¾¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ÄÔ°æÐÒÎ¤»ÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢Î¥Æý¿©¤È²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÀôÂçÄÅ»Ô¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç²Ý¤ÎÊý¤ä»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¾¿Æ³Øµé¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë²¹¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â´ë¶È¼çÆ³·¿Î¾¿Æ³Øµé¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖºÂ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ÎÆü»þ¡Ï9·î23Æü¡Ê½Ë²Ð¡Ë 10:30～12:00
¡Î²ñ¾ì¡Ï¥·ー¥Ñ¥¹¥Ñー¥¯¡ÊÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¾®¾¾Ä®£±－£µ£µ¡Ë
¡ÎÆâ¡¡ÍÆ¡Ï
Á°È¾¡§¡ÖÇ¥¿±Ãæ¡¦»º¸å¤ÎÍÜÀ¸Ë¡¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊú¤Êý¤ÈÍ·¤Ó¡×
¹Ö»Õ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È ±ÛÏ©°½»ÒÀèÀ¸
¸åÈ¾¡§¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤à¡Ø¤«¤¾¤¯¤Î¤´¤Ï¤ó¡Ù¡×
¹Ö»Õ¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ÄÔ°æÐÒÎ¤»ÒÀèÀ¸
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331114&id=bodyimage1¡Û
»ºÁ°»º¸å¤ÎÍÜÀ¸Ë¡¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊú¤Êý¤äÍ·¤Ó
Á°È¾¤Ï¡¢ÅöË¡¿Í¸øÇ§¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー ±ÛÏ©°½»Ò¤è¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊú¤Êý¤È»ºÁ°»º¸å¤ÎÍÜÀ¸Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¥¿±Ãæ¡¦»º¸å¤Î¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¿¬Êâ¤¡×¤ä¸ÆµÛË¡¤òÎý½¬¡£
¥Ñ¥Ñ¤¬¥Þ¥Þ¤ÎÀç¹ü¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¸ÆµÛË¡¤ò¹Ô¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬ÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤È¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êú¤Êý¤Î¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ä¹ø¤òÄË¤á¤Ê¤¤ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ó¡¢¿·À¸»ù´ü¤ÎÊú¤Êý¤ä¡ÖÇØÃæ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿Êú¤Ã¤³¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë°ìËÜÂÓ¤ò»È¤Ã¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª¤ó¤Ö¤â¾Ò²ð¡£
½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤â¾å¼ê¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤¿¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤Î¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤â¡£
¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¤ª¤ó¤Ö¤Ï²È»ö¤ä¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥´ñ¿´¤ä¼Ò²ñÀ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331114&id=bodyimage2¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤à¡Ø²ÈÂ²¤Î¤´ÈÓ¡Ù
¸åÈ¾¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦ÄÔ°æÐÒÎ¤»ÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤à¡Ø²ÈÂ²¤Î¤´ÈÓ¡Ù¡×¤Î¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÔ°æÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ¥Æý¿©¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤à°Â¿´´¶¤ä¡¢¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤ÖÊ¸²½Åª¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿©ºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÄ´ÍýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖÀÖ¡×ÂÎ¤òºî¤ë¡ÊÆù¡¦µû¡¢ÆÃ¤Ëµû¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤âËÉÙ¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿©ºà¡Ë
¡¦¡Ö²«¡×¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁÇ¡Ê¼ç¿©¡¢ÏÂ¿©¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤´¤Ï¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡Ë
¡¦¡ÖÎÐ¡×Ä²¤òÀ°¤¨¤ë¡Ê½Ü¤ÎÌîºÚ¡Ë
¤³¤ì¤é¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿©ºà¤Ë¤À¤·¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢ÌîºÚ¤Î¾ø¤·¼Ñ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£
ÌîºÚ¤À¤±¤Ç¤È¤Ã¤¿¥¹ー¥×¤Î»î¿©¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Æé¤ÇÄ´Íý¤·¤ÆÎ¥Æý¿©ÍÑ¤ò¼è¤êÊ¬¤±¡¢»Ä¤ê¤ò²ÈÂ²ÍÑ¤ËÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¹©É×¤â¾Ò²ð¡£
