À¤³¦¤ÎDIY¥Ûー¥à¥Ç¥³»Ô¾ì µ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¡¢Æ¶»¡¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¥¹ç¾ðÀª¡¢Æ°¸þÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¡§ À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢½êÆÀÁØÊÌ¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ - 2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦µ¡²ñÊ¬ÀÏ¤È»º¶ÈÍ½Â¬

À¤³¦¤ÎDIY¥Ûー¥à¥Ç¥³»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë 2,519²¯ÊÆ¥É¥ë ¤«¤é 3,808²¯ÊÆ¥É¥ë¤Þ¤Ç¤Î¼ý±×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤¬ 4.7¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

DIY¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤ÎÁõ¾þÉÊºî¤ê¡¢ÊÉ¤ÎÅÉÁõ¡¢ÆÃÃí¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÎºîÀ®¡¢²È¶ñ¤Î²þÁõ¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤³èÆ°¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£DIY¤Ï¡¢»ý¤Á¼ç¤Î¹¥¤ß¤äÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¶õ´Ö¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢²È¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£

E¥³¥Þー¥¹¤ÈÆ°²è¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤¬»Ô¾ì¿»Æ©¤ò²ÃÂ®

DIY¥Ûー¥à¥Ç¥³¤ÎÉáµÚ¤òÂç¤­¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³È½¼¤Ç¤¹¡£YouTube¤äInstagram¡¢Pinterest¤È¤¤¤Ã¤¿SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»öÎã¤Î¶¦Í­¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÉ»æ¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤äÃª¤ÎÀßÃÖ¡¢ÅÉÁõºî¶È¤Ê¤É¤â¡¢½é¿´¼Ô¤¬µ¤·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÊ¬Ìî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¥Ë¥È¥ê¤ä¥«¥¤¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DIYÍÑ¶ñ¤ä»ñºà¤Î¹ØÆþ¥Ïー¥É¥ë¤¬Âç¤­¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£EC¥µ¥¤¥È¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊýºß½»¼Ô¤äÂ¿Ë»¤Ê¥æー¥¶ー¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý

¶áÇ¯¡¢´Ä¶­°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤Êë¤é¤·¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DIY¤Ë¤è¤ë²È¶ñ¤äÆâÁõ¤ÎºÆÍøÍÑ¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÇÑºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë²È¶ñ¤ä¡¢¼«Á³ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¼ñÌ£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆDIY¥Ûー¥à¥Ç¥³¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´ë¶ÈÂ¦¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÆÀ¸ÌÚºà¤ä¥¨¥³ÅÉÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶­¤ËÍ¥¤·¤¤¾¦ºà¤òÂ³¡¹¤ÈÅêÆþ¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼çÍ×¤Ê´ë¶È:

¡ü Williams-Sonoma Inc.
¡ü Overstock.Com Inc.
¡ü Forbo International SA
¡ü Wayfair Inc
¡ü Target Corporation
¡ü Inter IKEA Systems B.V.
¡ü Duresta Upholstery Ltd
¡ü Shaw Industries Group Inc
¡ü Mohawk Industries Inc
¡ü Armstrong World Industries Inc
¡ü Ashley Furniture Industries Ltd
¡ü Mannington Mills Inc.
¡ü Walmart Inc.
¡ü Herman Miller Inc.
¡ü Kimball International

ZÀ¤Âå¤ÎÂæÆ¬¤¬À¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê

½»Âð¹ØÆþ¤è¤ê¤âÄÂÂß¤ä¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤ÎZÀ¤Âå¡Ê1990Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÉ»æ¤ä¾ÈÌÀ¡¢¥«ー¥Æ¥ó¡¢¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ç¡Ö¸ÄÀ­¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëDIY¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤â¤Ï¤äµ¡Ç½À­¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Instagram±Ç¤¨¤äºßÂð¥ïー¥¯¤ËÅ¬¤·¤¿¶õ´Öºî¤ê¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤­¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤ÈÍøÊØÀ­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿DIY¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ûÍ×¤¬º£¸åµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥ê¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¾¦µ¡

½»ÂðÀßÈ÷¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢DIY»Ô¾ì¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò´õË¾¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬Áý²ÃÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢»Ü¹©ÉÔÍ×¤ÎÀÜÃå¼°¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢´Ê°×Åª¤Ê´Ö»ÅÀÚ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£