iPhone½¤Íý¥¢¥¤¥µ¥Ý¡ÚÂç´Ö¡¹Å¹¡Û¤¬ÎáÏÂ7Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡ËOPEN¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢±¿±ÄÂåÉ½¼Ô¡§Ë¾·î¹°¹¸¡Ë¤ÏiPhone½¤Íý¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥µ¥ÝÂç´Ö¡¹Å¹¤òÎáÏÂ7Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤ËOPEN¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥µ¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥µ¥Ý¤Ï¡ÖºÇÃ»30Ê¬¡ªÂ¨Æü¥¹¥Ôー¥É½¤Íý¡×¡Ö¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½¤Íý¡×¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎiPhone¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿È¶á¤Ê¥ê¥Ú¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
iPhone½¤Íý¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤È¤·¤Æ¡¢½¤Íý¼ÂÀÓ100ËüÂæ°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¸Î¾ã»öÎã¤Î¡Ö¸¶°ø¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±¡×¤ò¹Ô¤¤¡ÖÉ¬Í×¤Ê²Õ½ê¤Î¤ß¡×¤òÉôÉÊÃ±°Ì¤Ç½¤Íý¡¢Í¾·×¤Ê½¤Íý¤Ï°ìÀÚÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ç½¤Íý¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊiPhone¤ò¡¢¥Í¥¸¤Î1ËÜ1ËÜ¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê½¤Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥µ¥Ý¤ÏiPhone¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏ°è°ìÈÖÅ¹¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331092&id=bodyimage1¡Û
¢£¥¢¥¤¥µ¥ÝÂç´Ö¡¹Å¹¤è¤ê³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ØiPhone½¤Íý¥¢¥¤¥µ¥ÝÂç´Ö¡¹Å¹¡Ù¤¬OPEN¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÅ¹¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ÅìÌÓÃÏ°è¤ËÂ°¤·¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡¦¾åÌÓÅÅµ¤Å´Æ»¡¡ÀÖ¾ë±Ø¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡¦¤ï¤¿¤é¤»·ÌÃ«Å´Æ»¡¡ÁêÏ·±Ø¤è¤ê¼Ö¤Ç5Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ª¥¹¥Þー¥¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó¥Ýー¥ë¤¬ÌÜ°õ¤Î¥¨¥Í¥ª¥¹¡¡Âç´Ö¡¹SSÅ¹Æâ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢iPhone¤äiPad¤â¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¡¢¤·¤«¤â¤¹¤°¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÅ¹¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¼Ö¤Î°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¡¦·ÐºÑÁö¹Ô¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½Ä¹¤¯»È¤Ã¤ÆÄº¤±¤ëÍÍ¡¢²èÌÌ¤ÎÇËÂ»¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÉÔÄ´¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¸Î¾ã¤äÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤ªº¤¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤ËÅöÅ¹¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊiPhone¤äiPad¤òÀ¿°Õ½¤Íý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥µ¥ÝÂç´Ö¡¹Å¹Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
½ê ºß ÃÏ¡§376-0101
·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔÂç´Ö¡¹Ä®Âç´Ö¡¹413-1 ¥«¥Ê¥¤ÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò ENEOSÂç´Ö¡¹SSÅ¹Æâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¤Þ¤Ç±Ä¶ÈÃæ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 17»þ¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-400-475
iPhone½¤Íý¥¢¥¤¥µ¥ÝÂç´Ö¡¹Å¹¸ø¼°HP¡§
https://www.iphone-support.jp/tenpoomama/
¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡§
¡¦ÅìÉðÅ´Æ»¡¦¾åÌÓÅÅµ¤Å´Æ» ÀÖ¾ë±Ø¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡¦¤ï¤¿¤é¤»·ÌÃ«Å´Æ» ÁêÏ·±Ø ¤è¤ê ¼Ö¤Ç5Ê¬
¡¦ËÌ´ØÅì¼«Æ°¼ÖÆ» ÂÀÅÄÌùÄÍ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ ¤è¤ê ¼Ö¤Ç20Ê¬
¡¦¸©Æ»3¹æ Á°¶¶Âç´Ö¡¹¶ÍÀ¸Àþ±è¤¤ ¸©Æ»78¹æÂÀÅÄÂç´Ö¡¹Àþ ½ôÄ®¸òº¹ÅÀ¤è¤ê¼Ö¤Ç1Ê¬
¡ÚÃó¼Ö¾ì¡ÛÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê
¢£iPhone½¤Íý¥¢¥¤¥µ¥Ý¸ø¼°HP
https://www.iphone-support.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥¢
