¤Ò¤Ó¤¡¦¥Ñー¥¹¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇÃ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê1921¡Ë¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·µÚ¤ÓÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿
Åìµþ--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¤Ò¤Ó¤¡¦¥Ñー¥¹¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤Ò¤Ó¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¡×¡Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Î¸ÜµÒ¤Î»ñ¶â¤òÄ¹´ü¤Î»ëÅÀ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Ó¤¤Ï¡¢¤«¤«¤ë¸ÜµÒ»ñ¶â¤Î±¿ÍÑ¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇÃ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÆ±¼Ò¡×¡Ë¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¼èÆÀ¤ò³«»Ï¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤É¤â¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åµÚ¤Ó³ô¼ç¶¦Æ±Íø±×¤ÎºÇÂç²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ËÜÇ¯¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤Æ³ô¼çÄó°Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¼èÄùÌò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤òÍ×ÀÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¦Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·
¡¡¡¦¾å¾ì°Ý»ý¡¦Èó¸ø³«²½¤Î¸¡Æ¤¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡¢¼Ò³°¼èÄùÌòµÚ¤ÓÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ
¡¡¡¦¾å¾ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥ó¥³¥¢»ñ»º¡¦²á¾ê»ñËÜ¤Ø¤ÎÈ´ËÜÅª¤ÊÂÐ±þ
¡¡¡¡¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¡¦À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤ÎÁá´üÇäµÑµÚ¤ÓÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼«¸Ê³ôÇã¤¤¤ÈÇÛÅö¡Ë
»ä¤É¤â¤Î°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Æ»ØÅ¦¤ÎÄÌ¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥È¥é¥¹¤ÎÇÃ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç·úÃÛ¶È³¦¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Çö¤¤¤¿¤á¤«¡¢»ñËÜÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¼êÅö¤Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢PBR¤ÏÄ¹Ç¯1ÇÜ¤ò³ä¤ì¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È¾å¤Ç·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝÍÉÔÆ°»º¤Î´Þ¤ß±×¤¬ÀÇ°ú¤¸å¥Ùー¥¹¤Ç399²¯±ßÄøÅÙÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê25/3´üÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñµºÜ¤Î´ÕÄêÉ¾²Á¥Ùー¥¹¡Ë¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤¿½¤ÀµPBR¤Ï0.6ÇÜ¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡Ê9/30¤Î½ªÃÍ1,522±ß¤òÁ°Äó¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¸½¾õÇ§¼±¤ÈÉ¾²Á¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1) ROE¤ÎÊ¬Êì¤Ç¤¢¤ë¼«¸Ê»ñËÜ¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
2) PBRÊ¬Êì¤Î½ã»ñ»º¡Ê¡á¼«¸Ê»ñËÜ¡Ë¤¬³ô²Á°Ê¾å¤Î¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ô²Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê
¤·¤«¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬ËÜÇ¯5·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö½¤ÀµÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢ROEÌÜÉ¸¤ò½¾Íè¤Î10%¤«¤éÈ¾Ê¬¤Î5%¤ËÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î¼êÎ©¤Æ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³ô¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊKPI¤Ç¤¢¤ëROE¤ÎÌÜÉ¸¤ò°Â°×¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë»ÑÀª¤Ë°ì³ô¼ç¤È¤·¤Æ°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·Ð±Ä»ÑÀª¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤É¤â¤Ï´ðËÜÅª¤Ë·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò¼èÄùÌò¤È¤ÎÌÌÃÌÍ×ÀÁ¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â´Õ¤ß¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åµÚ¤Ó³ô¼ç¶¦Æ±¤ÎÍø±×¤ÎºÇÂç²½¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢¾åµ³ÆÍ×ÀÁ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÃæ´Ö·è»»È¯É½»þ¤Ë¡¢»ä¤É¤â¤ÎÅö³ºÍ×ÀÁ¤Ë·¸¤ë¤´¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Åù¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê²¿Åù¤«¤Î°Õ»ÖÉ½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÇÃ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ¼èÄùÌò²ñ¤Ø¤ÎÁ÷ÉÕ½ñ´Ê¡Ë
https://www.hibiki-path-advisors.com/engagement/post-5081/
