¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Prime Day¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡Ã¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥ÈÇúÇä¤ìÀ½ÉÊ¤¬º£¤À¤±È¾³Û¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÄ¶¤ªÆÀ¤ËGET¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
³§¤µ¤ó¤Î¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö¸Å¤¤»þÂå¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
FM¥é¥¸¥ª¤·¤«Ä°¤±¤º¡¢¥Ê¥Óµ¡Ç½¤¹¤éÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤――¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ê¥Ó¡¢²»³Ú¡¢Æ°²è¡¢³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±Ä´¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¡£Ëè²ó¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¡¢ÊØÍø¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤¬¾¯¤·¹â¤á¤Ç¹ØÆþ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥×¥é¥¤¥à¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ³ä°ú¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤È¼¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î4À½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ³¤¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330819&id=bodyimage1¡Û
»°¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à°ìÂÎ²½¡¢¼¡À¤Âå 3in1 AI Box--¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È Play2Video Ultra¡ÊOttoStar¡Ë
¥¢¥À¥×¥¿ーÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤Ç¡¢Aiboxµé¤ÎÀÇ½¤ò¡ª
Android¥·¥¹¥Æ¥à / CarPlay / Android Auto ¤ò¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤Ç¼ÖÆâ¶õ´Ö¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥«ー¥Ê¥Ó¤¬Android²½¡ª¡×¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò°ì¿·¡ª
½é´üÅëºÜ¤Î¡ÖAPP Hub¡×¤«¤é¡¢YouTube¡¦Spotify¡¦Prime Video¡¦Netflix¡¦IPTV¡¦U-Next¡¦Joyn¡¦LINE MUSIC¡¦DAZN¡¦torne mobile¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ä½ÂÂÚ»þ¤Ç¤â¡¢Æ°²è¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ÖÆâ»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÆâÂÎ¸³¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖApp Hub¡×¤ËÆâÂ¡¤·¤¿¥¢¥×¥ê°Ê³°¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤â¤¦¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¡ªCarPlay¡õAndroid Auto¤ò¥Õ¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇÂÎ¸³¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCarPlay¡¦Android Auto¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¡ª
ÄÌ¿®¡§ÅÅÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢WhatsApp¡¢Telegram¡¡Åù¡¹
¥Ê¥Ó¡§Apple Maps¡¢Google Maps¡¢Waze¡¡Åù¡¹
²»³Ú¡§Spotify¡¢Apple Music¡¢YouTube Music¡¢Audible¡¡Åù¡¹
--Âç²èÌÌ¤Ç°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¡¢Áàºî¤â°ÂÁ´¤Ë¡£
±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¼ÖÆâ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÌ×¤ò·Ú¸º¡£
¢¨ÂÐ±þ¼Ö¼ï¤ÏÍÀþCarPlay¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ÍÀþCarPlay¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¤Þ¤¿¤ÏAndroid Auto¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÖÆâ¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆ°²è¡¦²»³Ú¤ò¼«Í³¤Ë¡ªUSBºÆÀ¸ÂÐ±þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë
´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¡¢Ä°¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÄ°¤¯¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤ÏUSB-A¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢USB¥á¥â¥ê¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿Æ°²è¤ä²»³Ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆÀ¸²ÄÇ½¡£»öÁ°¤Ë¼«Âð¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼ÖÆâ¤Ç¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆ±¾è¼Ô¤ä¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Î»þ´Ö¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¢¨USB ¥á¥â¥ê¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä¶¹âÀÇ½¡ªBluetooth 5.4¡¦WiFi 6ÅëºÜ¡Ã¥¹¥Ôー¥ÉÀÜÂ³¡õÄ¶°ÂÄêÄÌ¿®
Bluetooth 5.4¤ÈWi-Fi 6¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Bluetooth 5.4¤Ë¤è¤êÄÌÏÃ¤â²»³Ú¤âÃÙ¤ì¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¡¢±ÇÁü¤È¤Î¥º¥ì¤¬¤Ê¤¯Î×¾ì´¶¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Wi-Fi 6¤Ïº®»¨¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤ò°Ý»ý¤·¡¢Æ°²è¤â¥¹¥àー¥º¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
FM¥é¥¸¥ª¤·¤«Ä°¤±¤º¡¢¥Ê¥Óµ¡Ç½¤¹¤éÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤――¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ê¥Ó¡¢²»³Ú¡¢Æ°²è¡¢³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±Ä´¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¡£Ëè²ó¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¡¢ÊØÍø¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤¬¾¯¤·¹â¤á¤Ç¹ØÆþ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥×¥é¥¤¥à¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ³ä°ú¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤È¼¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î4À½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ³¤¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330819&id=bodyimage1¡Û
»°¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à°ìÂÎ²½¡¢¼¡À¤Âå 3in1 AI Box--¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È Play2Video Ultra¡ÊOttoStar¡Ë
¥¢¥À¥×¥¿ーÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤Ç¡¢Aiboxµé¤ÎÀÇ½¤ò¡ª
Android¥·¥¹¥Æ¥à / CarPlay / Android Auto ¤ò¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤Ç¼ÖÆâ¶õ´Ö¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥«ー¥Ê¥Ó¤¬Android²½¡ª¡×¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò°ì¿·¡ª
½é´üÅëºÜ¤Î¡ÖAPP Hub¡×¤«¤é¡¢YouTube¡¦Spotify¡¦Prime Video¡¦Netflix¡¦IPTV¡¦U-Next¡¦Joyn¡¦LINE MUSIC¡¦DAZN¡¦torne mobile¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ä½ÂÂÚ»þ¤Ç¤â¡¢Æ°²è¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ÖÆâ»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÆâÂÎ¸³¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖApp Hub¡×¤ËÆâÂ¡¤·¤¿¥¢¥×¥ê°Ê³°¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤â¤¦¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¡ªCarPlay¡õAndroid Auto¤ò¥Õ¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇÂÎ¸³¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCarPlay¡¦Android Auto¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¡ª
ÄÌ¿®¡§ÅÅÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢WhatsApp¡¢Telegram¡¡Åù¡¹
¥Ê¥Ó¡§Apple Maps¡¢Google Maps¡¢Waze¡¡Åù¡¹
²»³Ú¡§Spotify¡¢Apple Music¡¢YouTube Music¡¢Audible¡¡Åù¡¹
--Âç²èÌÌ¤Ç°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¡¢Áàºî¤â°ÂÁ´¤Ë¡£
±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¼ÖÆâ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÌ×¤ò·Ú¸º¡£
¢¨ÂÐ±þ¼Ö¼ï¤ÏÍÀþCarPlay¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ÍÀþCarPlay¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¤Þ¤¿¤ÏAndroid Auto¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÖÆâ¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆ°²è¡¦²»³Ú¤ò¼«Í³¤Ë¡ªUSBºÆÀ¸ÂÐ±þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë
´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¡¢Ä°¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÄ°¤¯¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤ÏUSB-A¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢USB¥á¥â¥ê¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿Æ°²è¤ä²»³Ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆÀ¸²ÄÇ½¡£»öÁ°¤Ë¼«Âð¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼ÖÆâ¤Ç¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆ±¾è¼Ô¤ä¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Î»þ´Ö¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¢¨USB ¥á¥â¥ê¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä¶¹âÀÇ½¡ªBluetooth 5.4¡¦WiFi 6ÅëºÜ¡Ã¥¹¥Ôー¥ÉÀÜÂ³¡õÄ¶°ÂÄêÄÌ¿®
Bluetooth 5.4¤ÈWi-Fi 6¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Bluetooth 5.4¤Ë¤è¤êÄÌÏÃ¤â²»³Ú¤âÃÙ¤ì¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¡¢±ÇÁü¤È¤Î¥º¥ì¤¬¤Ê¤¯Î×¾ì´¶¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Wi-Fi 6¤Ïº®»¨¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤ò°Ý»ý¤·¡¢Æ°²è¤â¥¹¥àー¥º¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£