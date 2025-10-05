¡ÚµþÅÔÈ¬È¨¡Û¾¾²ÖÆ²Èþ½Ñ´Û¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ö²Ã²ìÈÍ¤ÎÈþ½Ñ¹©·Ý¤È¾¾²ÖÆ²¾¼¾è¡¡Ãã¤ÎÅò¡¢²ûÀÐ¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¤³¤³¤í¡×10·î11Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17À¤µª¡¢ÀïÍð¤ÎÀ¤¤«¤éÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤«¤¦»þÂå
ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤ÎÁÎ¤È¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤òÀ¸¤¤¿¾¾²ÖÆ²¾¼¾è¡Ê1584～1639¡Ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾¼¾è¤Î¿ÍÊªÁü¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤¿»þÂå¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼¾è¤Ï·Ý½ÑÅª¥»¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ç¡¢½ñ²è¤ò¤è¤¯¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ËÄÌ¤¸¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²ÖÆ²¾¼¾è¼«²èÁü¼Ì¡¡ºÙ¹çÈ¾ºØ¡Ê¾¾²ÖÆ²Èþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë
¾¾²ÖÆ²¹¥»Í¤ÄÀÚÅÉÈ¢¡Ê¾¾²ÖÆ²Èþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþ¤È²Ã²ì¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·Ê¸²½¤Î¾úÀ®
Ãã²ñ¤Ê¤É¤Î°û¿©¤Î¾ì¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¾ì¤Ç¤¹¡£¾¼¾è¤Î»þÂå¤ËÀ¹¹Ô¤·¤¿Ãã¤ÎÅò¤«¤é²ûÀÐÎÁÍý¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´ï¤ÎÅ¸³«¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤ÆÈþ°Õ¼±¤ä¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¤³¤³¤í¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡§ÄÀ¶â»â»ÒÊ¸Á· Á°ÂçÊö¡¢¾¾²ÖÆ²Åû³Ñ³ø¡¢ÃÝÃã¼Ý ÌÃÈ¬È¨»³ ¾¾²ÖÆ²¾¼¾èºî¡¢ÂÏ¼ëÉÛÂÞ¿Þ¹á¹ç Â¼¾å¶åÏ¯ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¹¤Ù¤ÆÀÐÀî¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¤³¤³¤í¤È¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×
Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¼¾è¤Î·Ý½Ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ãã¤ÎÅò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë·Ý½Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¾¸Í»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¡¢µþÅÔ¤ÎÊ¸²½¤ò¼õÍÆ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ò°é¤ó¤À°ìÂçÊ¸²½·÷¤Ç¤¢¤ë²Ã²ìÈÍ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¾¾²ÖÆ²¾¼¾è¤È²Ã²ìÈÍ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÀÐÀî¸©¤ËÅÁ¤ï¤ëÈþ½Ñ¹©·ÝÉÊ¤ò¤´½ÐÉÊ¤¤¤¿¤À¤¡¢µþÅÔÈ¬È¨¤ÈÀÐÀî¤Î¤æ¤«¤ê¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åì»³Í·³Ú¿ÞÖ¢É÷¡Ê¾¾²ÖÆ²Èþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë
¤Þ¤¿¡¢È¬È¨¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÊÛÅöÊ¸²½¤Î°ìÃ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê»ý¤Á±¿¤Ó¤Î´ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ûÀÐÎÁÍý¤Î¤³¤³¤í¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î´ï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤«¤ê¤Î´ï¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±ÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸Í÷²ñ³µÍ×
²ñ´ü¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨²ñ´üÃæ¤Ë°ìÉôÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°´ü¡¡10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë/¡¡¸å´ü¡¡11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ～¸á¸å5»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ´ÛÆü¡¡¡§·îÍËÆü¡Ê10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¡¢11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¡¢24Æü(·î¡¦¿¶µÙ)¤Ï³«´Û¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢25Æü¡Ê²Ð¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡¡¡§°ìÈÌ600±ß¡¢Âç³ØÀ¸500±ß¡¢18ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ¡ÊÂç³ØÀ¸¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Äí±à¤È¤Î¶¦ÄÌ·ô¡¡°ìÈÌ840±ß¡¢Âç³ØÀ¸670±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨20Ì¾ÍÍ°Ê¾åÃÄÂÎ³ä°ú
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ È¬È¨¡¦¾¾²ÖÆ²¤ÇÌ£¤ï¤¦ ¡¡Å¸Í÷²ñ´ØÏ¢¥×¥í¥°¥é¥à¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tasty program in Yawata and Shokado Garden Art museum
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î£±¡Ï¤ªÃã²ñÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤Æ¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¦¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¤³¤³¤í
¡¡¡¡ Tasty program in Yawata and Shokado Garden Art Museum.
³«ºÅÆü¡§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§£±.¸áÁ°10»þ30Ê¬¡¢£².¸á¸å1»þ¡¢£³.¸á¸å2»þ30Ê¬¡Ê³Æ²óÌó50Ê¬¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§¾¾²ÖÆ²Äí±àÆâ¡¡Ãã¼¼¡Ö¾¾±£¡×
»²²ÃÈñ¡§3,000±ß
Äê°÷¡¡¡§³Æ²ó6¿Í¡ÊÍ×¿½¹þ¡Ë¡¡¡¡¡ö±Ñ¸ìÂÐ±þ¤¢¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î£²¡ÏÆÃÊÌ´ë²è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¹¤êÉÕ¤±¡¢Ì£¤ï¤¦²ûÀÐ¤Î¤³¤³¤í¡¡¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¤Ë¤ß¤ëÈþ°Õ¼±
Kunio Tokuoka¡Ç£ó Presentation and wonderful trial of Shokado Bento plating.
¹Ö»Õ¡¡¡§ÆÁ²¬Ë®É×»á¡ÊµþÅÔµÈÃûÍò»³ËÜÅ¹ÁíÎÁÍýÄ¹¡Ë
³«ºÅÆü¡§11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§¸áÁ°11»þ¤è¤ê¡ÊÌó3»þ´Ö¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§µþÅÔµÈÃû¾¾²ÖÆ²Å¹
»²²ÃÈñ¡§10,000±ß
Äê°÷¡¡¡§20¿Í¡ÊÍ×¿½¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡ö±Ñ¸ìÂÐ±þ¤¢¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î£³¡Ï³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥Èー¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Ã²ìÈÍ¤È¾¾²ÖÆ²¾¼¾è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Talking event about Kaga Domain and Shokado Shojo.
³«ºÅÆü¡§11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§¸á¸å1»þ¤è¤ê¡ÊÌó50Ê¬¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§¾¾²ÖÆ²Èþ½Ñ´Û¡¡¹Ö½¬¼¼
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅ¸Í÷²ñ¸«³Ø¤Ë¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
Äê°÷¡¡¡§15¿Í¡ÊÍ×¿½¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î£´¡Ï£Ö£Ò¥´ー¥°¥ë¤ÇË×ÆþÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªÃã²ñ¤Î¤¾¤¤ß¡Ö´×±À¸®¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Ö£Ò experience visiting Kan-un-ken (special tea ceremony room)
³«ºÅÆü¡§11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§¸á¸å2»þ～4»þ¤Î´Ö¤Ç¿ï»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê1²ó¤Î½êÍ×»þ´Ö¡¡Ìó15Ê¬¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§¾¾²ÖÆ²Èþ½Ñ´Û¡¡¹Ö½¬¼¼
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡¡¡§1²ó¤¢¤¿¤ê3¿Í¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö±Ñ¸ìÂÐ±þ¤¢¤ê
¢£¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö
¡Î£±¡Ï9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¿½¹þ³«»Ï
¡Î£²¡Ï10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ö1ÁÈ2¿Í¤Þ¤Ç¿½¹þ²Ä¡£¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î£³¡Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¿½¹þ³«»Ï
¡Î£´¡Ï»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡ÊÅöÆüÀèÃå½ç¡Ë
¢£¿½¹þÊýË¡
¡¡ÅÅÏÃ¡Ê075-981-0010¡Ë¤Þ¤¿¤ÏFAX¡Ê075-981-0009¡Ë¡¢¤´Íè´Û¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÈ¬È¨»ÔÎ©¾¾²ÖÆ²Äí±à¡¦Èþ½Ñ´Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://shokado-garden-art-museum.jp/