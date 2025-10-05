¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÀä»¿È¯ÇäÃæ¡ÛÀ¤³¦¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬Âº·É¤¹¤ëµð¾¢¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥é¥Ã¥»¥ë 8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¡ª
¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¡£À¤³¦¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬Âº·É¤¹¤ëµð¾¢¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¡¢Åìµþ¤Ç¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤äÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµðÀ±¡¢¤½¤Î»ê·Ý¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡ªÅ·ºÍ¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¶µ¤¨¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
ÅöÆü²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Î¤¿¤á¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡Ê¡Ü¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
¤Þ¤¿ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹ÍâÆü¡ÊÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÆÃÊÌ¤Ë500±ß³ä°ú¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï³ä°ú¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹ÅöÆü¡¢ÍâÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç500±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÍâÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£ ¸ø±é³µÍ× ¢£
¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¡¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹ in Åìµþ
https://www.mahocast.com/ce/c/68
¡Ú²ñ¾ìµÚ¤ÓÆüÄø¡Û
ÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Ûー¥ë ¾®¥Ûー¥ë [ÃÏ¿Þ(https://www.google.com/maps/place/%E6%B5%9C%E9%9B%A2%E5%AE%AE%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB/@35.6644459,139.7621275,16z/data=!4m6!3m5!1s0x60188bdc401dc4cf:0x5e0f347636aa3583!8m2!3d35.664004!4d139.765712!16s%2Fg%2F122wbkyc?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDczMC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=2455e412-d106-4143-9507-a034ef2995d6)]
(¢©104-8011 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ£µÃúÌÜ£³－£²
Ä«Æü¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò ¿·´Û2³¬)
¢¨¸ø±é²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025.11.5(¿å)
16:30 ³«¾ì / 17:00 ³«±é
¡Ú ¥×¥í¥°¥é¥à ¡Û
¼õ¹ÖÀ¸¡§ÀÖ°æ¹áÎÖ¡¢²¡»³°ìÏ©¡¢Æó¾å°éÌð¡¢µÜÀî½ÕºÚ¡¢µÈÅÄ¾¾ÂÀÏº
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢Ì¾»ú¤Î¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª½ç¤ËµºÜ¡Ë
¡Ú ¥Á¥±¥Ã¥È ¡Û
¡þÁ´¼«Í³ÀÊ¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡þÁ´¼«Í³ÀÊ ¾®Ãæ³ØÀ¸¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ°¹Ö¡§\1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
*²¼µ¡¢ÍâÆü¤Î¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï500±ß°ú¤
https://www.asahi-hall.jp/hamarikyu/event/2025/11/event3041.html
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢
ÍâÆü¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Î500±ß°ú¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇÛÁ÷¼õ¼è(ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ßÇÛÁ÷²ÄÇ½)¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢
¥Á¥±¥Ã¥È²Ã¤¨¤Æ¡ÖÈ¯·ô¼ê¿ôÎÁ(165±ß/Ëç)¡ÜÇÛÁ÷ÎÁ(1,000±ß/·ï)¡×
¡Ú ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÆüÄø ¡Û
¡Ò°ìÈÌÈ¯Çä¡Ó
¡ü ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É
2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ) 10:00 ～ 11·î4Æü(²Ð) 18:00
¡ü ¥³¥ó¥Ó¥Ë
2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ) 10:00 ～ 11·î3Æü(·î) 23:59
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È :
https://www.mahocast.com/at/live/1780/11861
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ°¹Ö :
https://www.mahocast.com/at/live/1780/11862
¡Ú¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥ª¥Õ¥£¥¹»³º¬
contact@officeyamane.net
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Äº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÖ¿®¥áー¥ë¤Ë¤Æ¡¢5±Ä¶ÈÆüÆâ¤Ë²óÅú¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅÚÆü½Ë¤Ï¸¶Â§ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
mahocast¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹
https://www.mahocast.com/ct/contact
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00 ～ 18:00¡Ë
¢¨ÅÚÆü½ËÆü¤ÏÍâ±Ä¶ÈÆü°Ê¹ß¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹»³º¬
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥ª¥Õ¥£¥¹»³º¬
³ô¼°²ñ¼ÒStone.B / mahocast (¥Þ¥Û¥¥ã¥¹¥È)
¥á¥Ç¥£¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÀß·×¡¦³«È¯¡£¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¸ø±é¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò±¿±Ä¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¸þ¤±¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£Æü´Ú¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆÃ¤Ë´Ú¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
