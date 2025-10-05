¡Ú10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë 12»þ¡ÛÌµÎÁ¥Þ¥Íー¥»¥ß¥Êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¡×¤¬¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿FP¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡ª
ÌµÎÁ¥Þ¥Íー¥»¥ß¥ÊーÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ïー¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë 12»þ¡×¤Ë¡ÖÁêÀ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿FP¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤ÏÀÐÈô·Ä»ÒFP¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏÅöÆü30Ê¬Á°¤Þ¤Ç»²²Ã¼Ô¤Î±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£20Ì¾¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè¤ÎÊç½¸½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Æ¡¢20Âå～40Âå¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï79¡ó¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î20¡ó¤¬¤Ê¤¼ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÀè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡Ö¤ª¶â¤ÎÀìÌç²È¡×¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Öµ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ë¿Í¡×¡ÖÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¡×¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿FP¤Èµ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¿Í¤À¤È¡¢º£¸åÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹Ö»Õ¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤éÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦
»ØÌ¾ÁêÃÌ¼°¤ÎÃ»¤¤¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬FP¤È¤ÎÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë½ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¤³¤Î¡ÖÁêÀ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
ÀÐÈô¹Ö»Õ¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹¥É¾¤ÎFP¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤FP¤Î¤¿¤á¡¢ÀÐÈô¹Ö»Õ¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¤À¤±¤Ç¤¹¡ª
¢£¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º£²ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¤ÎÀÐÈôFP
¡»¹Ö»ÕÌ¾
ÀÐÈô ·Ä»Ò
¡»·ÐÎò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë½¢¿¦¡£
Áë¸ýÃ´Åö¤ä¾Ä³°Ã´Åö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
6Ç¯´Ö¶âÍ»¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥³¥Ã¥Á¤ËÅ¾¿¦¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÀß·×¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¡¢
½»Âð¹ØÆþ¤ÎÁêÃÌ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÃù¤áÊý¤Ê¤É¡¢
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÇº¤ß¤´¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¿Í
¡¦¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤FP¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤
¡¦ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦FP¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤
¡¦¤¤¤¤Ê¤êÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¹Ö»Õ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤
¡¦Ã¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿FP¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ëFP¤ò·è¤á¤¿¤¤
¡¦¤Þ¤ÀFP¤Ë¤ª¶â¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¢£¹Ö»Õ¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¿Í
¡¦¾Íè/Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í
¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í
¡¦ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿Çº¤ß»ö¤¬¤¢¤ë¿Í
¢£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤ÎFP¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¦¡¦¡©
¤ª¶â¡¢»þ´Ö¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡Ä
°ìÀÚ¤Î¤·¤Ð¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª¶â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
¡Ö»È¤¦¡×¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»È¤¦¤³¤È¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤È°ì½ï¤Ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢
º£¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤Î»þ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢
¤ª¶â¤Ë¿§Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÃù¤á¤ë¡×¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ÎÎØ³Ô¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð°Â¿´¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¡¢¶µ°é»ñ¶â¡¢²ð¸î¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ê¤É¡¢
ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ÎÃæ¿È¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢
°Â¿´¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³«ºÅÆü¡§10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë 12»þ³«»Ï
¹Ö»Õ¡§ÀÐÈô ·Ä»ÒFP
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÆÃÅµ¡§¹Ö»Õ¤È¤ÎÌµÎÁ¥×¥ìÁêÃÌ²ñÉÕ¤
Q.¥¢¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¤È¤Ï¡©
¥¢¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
Äó·È¤Î¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¹Ö»Õ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q.¤Ê¤¼ÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¡©
ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÍ±×¤ÊÃÎ¼±¤ò³§ÍÍ¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌµÎÁ¤Î¥Þ¥Íー¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q.»²²Ã¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡©
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¤Ï°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û»²²Ã¤·¤¿¤¤¥»¥ß¥Êー¤òÁª¤Ö
¡Ú2¡Û¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ø¿Ê¤ß¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡Ú3¡Û¥»¥ß¥ÊーÅöÆü¤Ë¥»¥ß¥Êー¤´»²²Ã
¥¢¥Ã¥È¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥»¥ß¥Êー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢
¡¦iDeCo/NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦»ñ»º·ÁÀ®/ÃùÃß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óºîÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡¢¡¢
¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤éÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¸þ¤±¤¿³§ÍÍ¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥Íー¥»¥ß¥Êー¤ò¼ÂÀÓ¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¹Ö»ÕÍÍ¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
