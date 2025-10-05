10·î5Æü(Æü)14:30～15:30¡¢¡ÖÃæÅç¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤ÈKURAGE Band¡×¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¿áÅÄ¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¡¦Ì±Çî¤Ë¤Æ¡¢²»³Ú¡¦Ê¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡ª¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¼ñ»Ý
²»³Ú¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦³Ø¤Ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¤¸¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤¹¤ë1 Æü¡£¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¿ô³Ø¼Ô¤ÎÃæÅç¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤È¡¢À¸Ì¿¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥²¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÂçºåÂç³Ø¥µ¥Ã¥«ーÉô¤¬¡¢¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤ÈÂçºåÂç³ØSSI¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âè£±Éô¤Ï14»þ15Ê¬¤«¤é¡ÖÃæÅç¤µ¤Á»Ò¡õKURAGEBand¡×¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥Èー¥¯¤È¥ß¥Ë±éÁÕ¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡Ê¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡¢ÂçºåÂç³Ø¼Ò²ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊSSI¡Ë¡¢ÂçºåÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô¶¦Æ±¼çºÅ¡Ë¡£
Âè£±Éô½ªÎ»¸å¤Ï¡¢ÃæÅç¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤ÈKURAGEBand¤Ï¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÀ¾¸ý¤ËÊâ¤¤¤Æ¡¢¼þ²óÆ»Ï©¤«¤éÂè2Éô³«ºÅ¤ÎÂçºåÂç³Ø¿áÅÄ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¥Ñ¥ìー¥É¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤Á¤é¤â±«Å·¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡Ë
³«ºÅ³µÍ×
Âè£±Éô¡¡¡ÖÃæÅç¤µ¤Á»Ò¡õKURAGEBand¡×¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥Èー¥¯¤È¥ß¥Ë±éÁÕ
¡¦Æü»þ¡§ 2025Ç¯10·î5Æü(Æü) 14:15～15:15¡Ê³«¾ì13:45¡£»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§ ¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û ¥»¥ß¥Êー¼¼¡ÊËüÇîµÇ°¸ø±àÆâ¡Ë
¡¦»²²ÃÈñÍÑ¡§ ÌµÎÁÂÐ¾Ý
¡¦Äê°÷¡§70Ì¾
¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/ajpA51yc2eGcFjNp6
¡¦¼Â»ÜÂÎÀ©
¼çºÅ¡§¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡¢ÂçºåÂç³Ø¼Ò²ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö(SSI)¡¢ÂçºåÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒsteAm
¸å±ç¡§Continuum. Socil
¡Ú±«Å·Ãæ»ß¡ÛÂè£²Éô¡¡Walking Football in ÂçºåÂç³Ø¿áÅÄ¥°¥é¥¦¥ó¥É
¡¦Æü»þ¡§ 2025Ç¯10·î5Æü(Æü) 16:00～17:30¡Ê¼õÉÕ³«»Ï13:45¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÅöÆüÄ«9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ì½ê¡§ÂçºåÂç³Ø¿áÅÄ¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¿Í¹©¼Ç¡Ë
¡¦»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¡¦Äê°÷¡§100Ì¾
¡¦»ý¤ÁÊª¡§¿åÅû
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Á´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý
¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§¡Ê±«Å·Ãæ»ß¡Ë
¡¦¼Â»ÜÂÎÀ©
¡¡¼çºÅ¡§ÂçºåÂç³ØÂÎ°é²ñ¥µ¥Ã¥«ーÉô
¡¡¶¦ºÅ¡§ÂçºåÂç³Ø¼Ò²ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊSSI¡Ë¡¢¤¤¤Î¤Á²ñµÄ
¡¡¸å±ç¡§Continuum. Social¡¡NPOË¡¿Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹ÆüËÜ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå¥ì¥¢¥ë¥Þ¥É¥êー¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¹¥¯ー¥ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¿áÅÄ»Ô¡¢ËÃæ»Ô¡¢Ì§ÌÌ»Ô¡¢ÀÝÄÅ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¤ªÌä¹ç¤»
ÂçºåÂç³ØSSI¡¡¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡¡»öÌ³¶É¡§ssi@ml.office.osaka-u.ac.jp