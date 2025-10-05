2030Ç¯¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ NPOË¡¿Í ÅâÄÅFarm&Food¡¢¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×Ç§Äê¼°¤Ë»²²Ã
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡¢ÅâÄÅ»ÔÁêÃÎÄ®²£Ëí¤ÎÎ¤»³¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê
2025Ç¯9·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦º½ËÉ²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÇ§Äê¼°¡×¤Ë¡¢NPOË¡¿ÍÅâÄÅFarm&Food¡Ê½êºßÃÏ¡§º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»²²Ã¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡¢ÁêÃÎÄ®²£Ëí¤ÎÎ¤»³¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤¹¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤ÈÃÏ°è½Û´Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¡¢Á´¹ñ¡¦¹ñºÝ¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- À©ÅÙÌÌ¤ÎÁ°¿Ê¡§2025Ç¯4·î»Ü¹Ô¤Î¿·Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢³èÆ°·×²è¤Î¼çÌ³Âç¿ÃÇ§Äê¡¦´ØÏ¢¼êÂ³¤¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×²½¡¦µ¬À©ÆÃÎã¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¸½¾ì¤Î¼èÁÈ¤òµ¡Æ°Åª¤Ë¸å²¡¤·¡£
- ÃÏ°èµ¯ÅÀ¤Î¹¤¬¤ê¡§ÁêÃÎÄ®²£Ëí¤ÎÎ¤»³¤ò³Ë¤Ë¡¢¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÊÆ¡×¤äÂÎ¸³¡¦´Ñ»¡¡¦³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°èÆâ³°¤Î¶¦°é½Û´Ä¤ò²ÃÂ®¡£
- Á´¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¡§¡ÖÅâÄÅ¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬GREEN¡ßEXPO 2027 Á´¹ñÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤ØÅâÄÅ¤«¤é½éÅÐÏ¿¡£¶å½£¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¡£
Åìµþ¡¦º½ËÉ²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÇ§Äê¼°¡×
ÇØ·Ê ～ À©ÅÙ²½¤µ¤ì¤¿¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÀ©ÅÙ¤È¤½¤Î°ÕµÁ
¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×¤È¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬Ì±´ÖÅù¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¤òÇ§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¹ñºÝÌÜÉ¸¡Ö30by30¡×¤ÎÃ£À®¤ò»ëÌî¤Ë2023Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÁý¿Ê³èÆ°Â¥¿ÊË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ëÏÈÁÈ¤ß¤¬À°È÷¡£¼çÌ³Âç¿Ã¤Ë¤è¤ë³èÆ°·×²è¤ÎÇ§Äê¤Ë¤è¤ê´ØÏ¢¼êÂ³¤¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×²½¤¬¿Ê¤ß¡¢µ¬À©ÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¸½¾ì¤Ç¿Ê¤àÊÝÁ´¤ÈÍø³èÍÑ¤Î¼èÁÈ¤¬¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä¼Â¸úÅª¤Ë¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅâÄÅFarm&Food¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¡¦·Ê´Ñ¡¦Êë¤é¤·¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡¢ÅâÄÅ»ÔÁêÃÎÄ®²£Ëí¤Ç½»Ì±¡¢ÅâÄÅÆî¹â¹»¡¢¶å½£Âç³Ø¤È¤Î¥Óー¥Ä»î¿©²ñ
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡¢ÅâÄÅ»ÔÁêÃÎÄ®²£Ëí¤Ç¤ÎÅâÄÅ¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÃÏ°èÈ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«
ÅâÄÅÆî¹â¹»¤È¶¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¡ÖÅâÄÅ¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2027Ç¯²£ÉÍ³«ºÅ¤ÎGREEN¡ßEXPO 2027 Á´¹ñÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¡¢ÅâÄÅÃÏ°è¤«¤é½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Î¤»³¡¦Î¤³¤¤ÎÏ¢´Ø¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´Ñ»¡¡¦Ä´ºº¤Î¶¦ÁÏ¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¤Î¤Å¤¯¤êÅù¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤ÈÃÏ°è²ÁÃÍ¤Î²Ä»ë²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡¢ÅâÄÅ»ÔÁêÃÎÄ®²£Ëí¤Î¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÊÆ
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÊÆ¡§ÁêÃÎÄ®²£Ëí¤ÎÎ¤»³¤«¤é
º´²ì¸©¤Ç½é¤á¤Æ¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÁêÃÎÄ®²£Ëí¼«Á³¶¦À¸¶è°è¤Ç¤Ï¡¢¹ÌºîÊü´þ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿5.8ha¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤òºÆÀ¸¡£ÃÏ°è½»Ì±¤È¤È¤â¤Ë¡È¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÊÆ¡É¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¤ó¤Ü¡¦¿åÏ©¡¦¿¹¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÎ¤»³¤Î½Û´Ä¤ò¤¤¤«¤·¡¢°ð¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë´Ä¶¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¡¢É÷Ì£¤È±ÉÍÜ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤È¶¦À¸¤¹¤ëÀ¸»º¤Ï¡¢Ì£¤Î²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
- Î¤»³´ÉÍý¡ÊÃÝÎÓÀ°È÷¡¦´ÖÈ²¤È»ñ¸»³èÍÑ¡Ë
- ÄãÅêÆþ·¿¤ÎÇÀ¤Î¼ÂÁ©¤È¿å·Ï¡¦À¸ÂÖ·Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
- ÂÎ¸³¡¦´Ñ»¡¡¦³Ø½¬¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡È¶¦°é¡É¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê
2024Ç¯4·î19Æü ¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÅâÄÅ»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Î¤¢¤æ¤ß
ÅâÄÅFarm&Food¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¼«Á³¶¦À¸¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¹¤²¡¢ÃÏ°è¤«¤éÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/142434/table/108_1_8ba99c12931916d0519e65df66791516.jpg?v=202510051126 ]
¤³¤ì¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅâÄÅÈ¯¤Î³èÆ°¤ÏÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢Á´¹ñ¡¦¹ñºÝ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤¬¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ
¶å½£¤«¤é¹¤¬¤ë¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
º£²ó¤ÎÇ§ÄêÅù¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¶å½£¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Ï¹ç·×47·ï¤Ø¡£
11·î8Æü¤Ë¤ÏÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤¬¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶å½£¤Î¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ò¾Ò²ðÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½¸¤¦¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ÁêÃÎÄ®²£Ëí¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¡¦³¤³°¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º´²ì¸©¡¢ÅâÄÅ»Ô¡¢ÅâÄÅFarm&Food¼çºÅ¤ÎÎ¤³¤¡¢ÇÈ¸ÍÌ¨¤Ç¤Î¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÅâÄÅFarm&Food¤Ï¡¢ÅâÄÅ¤ÎÎ¤»³¡¦Î¤³¤¤Î½Û´Ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÃÏ°è½Û´Ä·¿¤Î¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¡¦NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¹¤²¡¢Ä´ºº¡¦¶µ°é¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦´Ñ¸÷¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÁõ¤ÈÈ¯¿®¤òÎ¾ÎØ¤Ç¿ä¿Ê¡£2030Ç¯¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ°è¤Î¸½¾ì¤«¤é³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£