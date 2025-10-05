¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡ÙÁÞÆþ²Î¡ÖVIBES¡ßVIBES¡×ÇÛ¿®³«»Ï!!
¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º 50¼þÇ¯¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ëè½µÆüÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î ¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¡£
ËÜÆü10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè33ÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÁÞÆþ²Î¡ÖVIBES¡ßVIBES¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¡¢¼çÍ×¤Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É/¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æー¥Þ¤âÃ´Åö¤¹¤ëWienners¤¬À©ºî¤·¤¿¿·ÁÞÆþ²Î¡£
¥Æ¥¬¥½ー¥É¤ÈÍ»¹ç¤·¥Æ¥¬¥½ー¥É¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÌîËÊ¤Î·ã¤·¤¤·õ·á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯³Ú¶Ê¤¬´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡10/5 ÇÛ¿®³«»ÏÁÞÆþ²Î¾ðÊó
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡§VIBES¡ßVIBES
¡¡²Î¡§ Wienners
¡¡ºî»í¡¦ºî¶Ê¡§¶Ì²°2060%¡¡ÊÔ¶Ê¡§Wienners
¡ÚLinkfire¡Û¡¡http://50ger.lnk.to/VIBES-VIBES
iTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤Ê¤É¹ñÆâ¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþÄº¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Apple Music¡¢LINE MUSIC¡¢ Spotify¤Ê¤É¹ñÆâ¼çÍ×¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¥¥ã¥é¥½¥óCD¡¢¡ÖÁ´¥¹ー¥ÑーÀïÂâÅ¸¡×²ñ¾ì¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¥¢¥ë¥Ð¥à ～¥á¥â¥êー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー～¡×¤¬¡¢¡ØÁ´¥¹ー¥ÑーÀïÂâÅ¸¡Ù²ñ¾ì¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¼çÍ×DSP¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½é¾¦ÉÊ²½¤È¤Ê¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¤ò²Ã¤¨¤¿Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¥¢¥ë¥Ð¥à ～¥á¥â¥êー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー～
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01. ±Æ¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¡²Î¡§ ¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë
02. ÌîÀ¸¤Î¥«¥ó¡¡²Î¡§¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë
03. ¥Æ¥¬¥½ー¥É»¾²Î¡¡²Î¡§¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·¡Ê¿ÀÅÄÀ»»Ê¡Ë
04. ¥Ñー¥êー¥Ôー¥Ýー²»Æ¬¡¡²Î¡§¥´¥¸¥å¥¦¥¤ー¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡Ïº¡Ê¾¾ËÜ ¿Î¡Ë
05. UniSisters¡¡²Î¡§¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³ー¥ó/°ì²Ï³ÑÇµ¡Êº£¿¹çýÌí¡Ë
06. ±Æ¤òÏ¢¤ì¤Æ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
07. ÌîÀ¸¤Î¥«¥ó¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
08. ¥Æ¥¬¥½ー¥É»¾²Î¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
09. ¥Ñー¥êー¥Ôー¥Ýー²»Æ¬¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
10. UniSisters¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
¡ÚÁ´¥¹ー¥ÑーÀïÂâÅ¸¡Û
²ñ´ü 2025.10.4(ÅÚ)➤2025.11.3(·î½Ë)¡¡¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ 9:00～18:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
²ñ¾ì ¶â»³Æî¥Ó¥ëÈþ½Ñ´ÛÅï
¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁ´¥¹ー¥ÑーÀïÂâÅ¸¡×¡£
¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ù¤«¤é¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¡Ö¾¼ÏÂ¡×¡ÖÊ¿À®¡×¡ÖÎáÏÂ¡×¤Î3¤Ä¤Î»þÂå¤òÄÌ¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±Æ»ÈÍÑ¥×¥í¥Ã¥×¤ä°áÁõ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ê¤ÉÅ¸¼¨Í½Äê¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÎò»ËÅª¤Êº×Åµ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§ https://sentai50th.com/
¢¡¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡¡¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
Linkfire¡¡http://50ger.lnk.to/Playlist
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç