º´²ì¶Ì²°¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡ÖÁ´¹ñ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤È¡ÖÂç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ

º´²ì¶Ì²°¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï©£²－£µ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³±Û ÍªÅÐ¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤È¡ÖÂç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸¡×¤òÆî´Û7³¬ºÅ¾ì¤Ë¤ÆÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤«¤éÆÏ¤¯Â¿ºÌ¤ÊÌ£³Ð¤ä¡¢¿¦¿Í¤Î¾¢¤Îµ»¤¬¸÷¤ë°ïÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÅÁÅý¤Î¹©·ÝÉÊ¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê6Æü´Ö¤Ç¤¹¡£



¡ÖÁ´¹ñ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤Á¯ÊÛÅö¤äÌÃ²Û¡¢¶¿ÅÚ¿§Ë­¤«¤ÊÁÚºÚ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ£³Ð¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥°¥ë¥á¤¬½¸·ë¡£Ê¡²¬¡Ö¤È¤ê¤«¤ï´¬¤­´¬¤­¡×¤äÄ¹ºê¡Ö¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡×¡¢Åìµþ¡Ö¶äºÂ¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÀõ°Ë¡×¤ÎìÔÂô¤Ê¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüÂØ¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÊô»ÅÉÊ¤ä¡¢²ñ´üÃæ¤Î¤ß¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌÊô»ÅÉÊ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£



¡ÖÂç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÉ®¤ää¶¡¢ÅÁÅý¤Îµ»Ë¡¤ò³è¤«¤·¤¿¹©·ÝÉÊ¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë±Ç¤¨¤ëÁÏºîÉþ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤Þ¤Ç¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¡¹¤ò½ÐÉÊ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË­¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¿¦¿Í¤Îµ»¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



³«ºÅ³µÍ×

¡û³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë


¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì¡¡


¡û³«ºÅ¾ì½ê¡§º´²ì¶Ì²° Æî´Û7³¬ºÅ¾ì


¡ûÅ¹ÊÞ½»½ê¡§¢©840-8580 º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï© 2ÈÖ5¹æ


¡ûÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0952-24-1151


½ÐÅ¹¾¦ÉÊ



1.¡ÚÊ¡²¬¡Û¤È¤ê¼ò¾ìÇîÂ¿²ÚÁ±


¤È¤ê¤«¤ï´¬¤­´¬¤­¡Ê8ËÜ¡Ë1,498±ß

2.¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¥Þ¥µ¥º¥Þ¥é¥µ¥À


¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¥Þ¥é¥µ¥À¡Ê1¸Ä¡Ë378±ß

3.¡Ú°¦É²¡Û»³ÅÄ²°


»³ÅÄ²°¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë972±ß



4.¡ÚÀÅ²¬¡Û·½Í´²°


¤ï¤é¾Æ¤­ ÆÃ¾å¡Ê100g¡Ë972±ß





5.¡ÚÊ¡°æ¡ÛÅÄÂ¼Ä¹¸»Ê¼±Ò


¾Æ¤­»ª¼÷»Ê¡Ê1ËÜ¡¦7ÀÚ¡Ë1,620±ß



6.¡ÚÅìµþ¡Û¶äºÂ¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÀõ°Ë


A5¥é¥ó¥¯¤È¤í¤±¤ë¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Ë¤®¤ê¡Ê1ÀÞ¡Ë1,501±ß

7.¡ÚÂçÊ¬¡ÛÊÌÅ¡


µí¥¹¥Æー¥­¡¦¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¦¾ÆÆùÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë2,160±ß





8.¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Ú¥×¥Áー¥É by hakatahanazen


¤ª¤¤¤·¤¤±ö¾Æ¤­·ª¡ÊM¡¦500g¡Ë2,160±ß

9.¡ÚÊ¡²¬¡Û¥«¥Ê¤ÎËâË¡¤¿¤Þ¤´
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Üー¥ë¡Ê1¸Ä¡Ë780±ß

10.¡ÚÊ¡²¬¡ÛÌøÀî¥Õー¥º


±·¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ê1¸Ä¡Ë650±ß





11.¡ÚÄ¹ºê¡Û²ÎÉñÂ¿²°


ÂçÂ¼¤¹¤·¡Ê1ÀÞ¡Ë1,001±ß

12.¡ÚÄ¹ºê¡Û¥Ð¥é¥â¥ó¿©Æ²


¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡Ê5ËçÆþ¡Ë972±ß

13.¡ÚÄ¹ºê¡Û¥ì¥¹¥È¥é¥óËª¤Î²È


¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡Ê1¸Ä¡Ë281±ß





14.¡Ú»°½Å¡Û¤ª°ËÀª¤¿¤¤¾Æ¤­±ï²°


¤ª°ËÀª¤¿¤¤¾Æ¤­¡Ê1É¤¡Ë301±ß



15.¡ÚÊ¡²¬¡Û²Ö¥Ñ¥ó¥À


¥Ñ¥ó¥À¥«¥¹¥Æ¥é¡Ê20¸Ä¡Ë1,000±ß



16.¡ÚÀÅ²¬¡ÛÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤½¤Ð¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó


ÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤½¤Ð¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë691±ß





17.¡ÚÊ¡²¬¡ÛÇÏÅÏ¾¦Å¹


¤Á¤ê¤á¤ó¡Ê100g¡Ë1,080±ß

18.¡Úº´²ì¡Û¸«¹¥ÍÜËª±à


¤ß¤è¤·¤ÎÉ´²ÖÌª¡Ê100g¡Ë1,080±ß /¡Ê220g¡Ë1,620±ß

19.¡ÚÊ¡²¬¡Û³¤ÂÝ²°¤Î¤ê¤Þ¤­


ßäÀù³¤ÂÝ¡Ê8ÀÚ40Ëç¡Ë820±ß



´ü´ÖÃæ¤ÎÆÃÊÌÊô»ÅÉÊ

¡ÚÊ¡²¬¡Û³¤ÂÝ²°¤Î¤ê¤Þ¤­


Í­ÌÀ³¤»º À¸³¤ÂÝÄÑ¼Ñ¡Ê160g¡Ë400±ß


¢¨³ÆÆü30ËÜ¸Â¤ê


¿ôÎÌ¸ÂÄêÆüÂØ¤êÊô»ÅÉÊ

8Æü(¿å)--------
¡ÚÊÌÅ¡¡Û


µí¾ÆÆùÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß


¢¨30ÀÞ¸Â¤ê



¡Ú¤È¤ê¼ò¾ìÇîÂ¿²ÚÁ±¡Û


¤È¤ê¤«¤ï´¬¤­´¬¤­¡Ê8ËÜ¡Ë1,298±ß


¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



9Æü(ÌÚ)--------


¡ÚÅÄÂ¼Ä¹¸»Ê¼±Ò¡Û


¾Æ¤­»ª¼÷»Ê¡Ê1ËÜ¡¦7ÀÚ¡Ë1,404±ß


¢¨20ËÜ¸Â¤ê



¡Ú¸«¹¥ÍÜËª±à¡Û


º´²ìËªÌª¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê50g¡ß3¡Ë1,101±ß


¢¨20¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



10Æü(¶â)--------


¡Ú¥Ð¥é¥â¥ó¿©Æ²¡Û


¥Ð¥é¥â¥ó¤ÎÍÈ¤²¤â¤ó¥»¥Ã¥È


¡Ê1¿ÍÁ°¡¦È¾¿È¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤2Ëç¡¦¥Ö¥êÎµÅÄÍÈ¤²2Ëç¡¦ÀÖÂ­³¤Ï·ÅâÍÈ¤²2Èø¡Ë864±ß


¢¨20¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



¡Ú»³ÅÄ²°¡Û


·ª¿åÍÓæ½¡Ê1¸Ä¡Ë459±ß


¢¨60¸Ä¸Â¤ê



11(ÅÚ)--------
¡Ú¥Ú¥×¥Áー¥É by hakatahanazen¡Û


¤ª¤¤¤·¤¤±ö¾Æ¤­·ª¡ÊM¡¦500g¡Ë2,000±ß


¢¨20ÁÈ¸Â¤ê



¡Ú¶äºÂ¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÀõ°Ë¡Û


A5¥é¥ó¥¯¤È¤í¤±¤ë¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Ë¤®¤êÌ£Èæ¤Ù¡Ê1ÀÞ¡Ë1,790±ß


¢¨10ÀÞ¸Â¤ê



Âç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸


½ÐÅ¹¾¦ÉÊ



1.¡ÚÀÐÄÍ¿·¸ã¡ÛÉð½£ÀµÍõÀ÷¡ÖÀÐ¿¥¾¦Å¹¡×


ÍõÀ÷¼êÄÝ¥¹¥Èー¥ë¡¡9,900±ß

2.¡ÚÂçÄÍÍý¹á¡ÛLiki Liki


SV&¥é¥ê¥Þー¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ê¥È¥Ã¥×:20.3g¡¢5¡ß2.3cm¡¢É³:43cm¡Ë154,000±ß



3.¡Ú¶áÆ£¹¯ºÈ¡ÛEarthia Wisteria
ÂçÅçÄÝå³¥¹¥Èー¥ë¡ÖÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¡×¡¡220,000±ß



4.¡Ú¶¶ËÜ»Ö¿¥¡ÛÁÏºîÉþÀ§ÏÂ±Æ¡Ê¤³¤«¤²¡Ë
»É»Ò¥³ー¥È¡ÊÃË½÷·óÍÑ¡Ë275,000±ß





5.¡ÚÀÄÌÚÀ²É§¡ÛæÇ¿é¹©·Ý ÀÄÌÚ¾¦»ö


»åµûÀî»ºæÇ¿é¸û¶Ì¡Ê½Ä32¡ß²£22¡ß¸ü14mm¡Ë55,000±ß



6.¡Ú»³Æâ½¨Ç·¡Û³­ºê»¹¸ê²Ã¹©½ê


K18»¹¸ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡ÊK18¡¦D=·×0.18ct¡¦Ìó8.5mm¡Ë132,000±ß



7.¡ÚÂçÌî¹ë¡¦ÎÑ»Ò¡ÛAtelier Nasban


¥Ö¥ëー¥È¥Ñー¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥ó¥°


¡Ê17.5¹æ¡¦ÀÐÌÜ:3.72ct¡¦SV925¡¦¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥­¡Ë27,500±ß



8.¡Ú¹â¶¶ÂÀ»Ö¡Û¥¿¥«¥Ï¥·¾Ý²ç
¸Ñ¡Ê¥­¥Ä¥Í¡Ë¡Ê¾Ý²ç¡¦¹â¤µÌó9cm¡Ë935,000±ß





9.¡Ú´îÂ¿Àµ¹§¡Û»§Ëà¤Ä¤²´îÂ¿¤Ä¤²À½ºî½ê
»§Ëà¤Ä¤²¥Ö¥é¥·¡ÒÈ¢Æþ¡Ó¡Ê5Îó¡¦Ìó 4.5¡ß19cm¡¦Ä¦:¥Ð¥éÊÁ¡Ë55,000±ß

10.¡Ú²®Ìî½¤°ì¡Û¥Ö¥é¥·¤ÎÊ¿Ìî
ÍÎÉþ¥Ö¥é¥·¼ê¿¢¤¨¥«¥·¥ß¥ä¡ÊÇÏÌÓ¡Ë16,500±ß



11.¡ÚÀÐÀîÃéÍº¡Û¹¾¸Íóè¹Ã²° ÀÐÀî


óè¹Ã¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È´ã¶À¡Ê¥Á¥¿¥ó¥Õ¥ìー¥à¡Ë220,000±ß





12.¡Ú¿ù±ºÂÙÉ§¡Û¿ù±º¹©Ë¼


¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¥ì¥¶ー¥¹¥Ëー¥«ー¡Ê³Æ10¥µ¥¤¥º¡Ë³Æ40,700±ß


¢¨½ÐÍè¾å¤¬¤êÌó3¥ö·î



13.¡ÚÀéÍÕ²íÇ·¡ÛÆîÉôÃ½¿Ú ¥Þ¥ë¥¤Â¤·Á²È¶ñ¹©¶È
²ÐÈ­¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥Á¥§¥¢¡ß4µÓÉÕ¡Ë1,496,000±ß



14.¡Úº´µ×´Ö¸ç¡Û¹¾¸ÍÉ®¡ÖË±ÃÝÆ²¡×


¡Òº¸¡Ó°ì¾ò¾®¡Ê1ËÜ¡Ë2,530±ß


¡Ò±¦¡ÓÏÂÆ±»Í¹æ¡Ê1ËÜ¡Ë7,700±ß





15.¡Ú¿ùËÜÎ´»Ö¡ÛÃæÄÅä¶¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»³¾å


¼êä¶¡ÊÁ´Ä¹:Ìó85cm¡Ë16,500±ß



16.¡Ú¸Å²ì¤Ï¤ë¤Ò¡ÛäÆÃÝ¹©·Ý½ê


Î¯¤á¤¶¤ë


¡ÊÂç:33¡ß8cm¡Ë4,400±ß


¡ÊÃæ:30¡ß7.5cm¡Ë4,070±ß


¡Ê¾®:27¡ß7cm¡Ë3,740±ß



17.¡ÚÊ¿Ìî·òÂÀ¡ÛËÜ²È ¤«¤ÍÁÚ


¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý»°ÆÁÊñÃú¡Ê180mm¡Ë29,700±ß



¿ôÎÌ¸ÂÄêÆüÂØ¤êÊô»ÅÉÊ

8Æü(¿å)--------


¡Ú³­ºê»¹¸ê²Ã¹©½ê¡Û


Çò»¹¸êÇ°¼î¡Ê¼ç¶ÌÌó5mm¡¦Àµ¸¨¡ËÇòË¼/Æ£¿§Ë¼¡¡³Æ27,500±ß


¢¨³Æ3ÅÀ¸Â¤ê



¡ÚæÇ¿é¹©·Ý ÀÄÌÚ¾¦»ö¡Û


»åµûÀî»º¸¶ÀÐ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È 8,800±ß


¢¨10ÅÀ¸Â¤ê



¡ÚËÜ²È ¤«¤ÍÁÚ¡Û


¥À¥Þ¥¹¥«¥¹»°ÆÁÊñÃú¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¥É¡Ê180mm¡Ë69,300±ß


¢¨3ËÜ¸Â¤ê



¡ÚäÆÃÝ¹©·Ý½ê¡Û


ºÙ¤áÈ¤¡ÊÄ¹¤µ:22.5cm¡Ë1,100±ß


¢¨30ÅÀ¸Â¤ê



9Æü(ÌÚ)--------


¡Ú¹¾¸ÍÉ®¡ÖË±ÃÝÆ²¡×¡Û


Àö´éÉ®¡Ê1ËÜ¡Ë4,400±ß


¢¨5ËÜ¸Â¤ê



¡ÚAtelier Nasban¡Û


¥·¥ë¥Ðー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê18¹æ¡¦SV925¡¦¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥­¡Ë7,700±ß


¢¨1¸Ä¸Â¤ê



10Æü(¶â)--------


¡Ú¹¾¸Íóè¹Ã²° ÀÐÀî¡Û


óè¹Ã¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ÊÌó1.5¡ß4cm¡Ë7,700±ß


¢¨5ÅÀ¸Â¤ê



¡Ú»§Ëà¤Ä¤² ´îÂ¿¤Ä¤²À½ºî½ê¡Û


¤µ¤Ä¤Þ¤Ä¤²¥Ö¥é¥·¡Ê3Îó¡Ë¡¦¥Ö¥é¥·¥¯¥êー¥Êー¡¦ÄØÌý¡Ê27g¡Ë11,000±ß


¢¨5¥»¥Ã¥È¸Â¤ê



¡ÚÁÏºîÉþ À§ÏÂ±Æ¡Û


µ×Î±ÊÆå³¥Ñ¥ó¥Ä 22,000±ß


¢¨5ÅÀ¸Â¤ê



11Æü(ÅÚ)--------


¡Ú¹¾¸ÍÉ®¡ÖË±ÃÝÆ²¡×¡Û


¥ê¥­¥Ã¥ÉÉ®¡Ê1ËÜ¡Ë4,400±ß


¢¨5ËÜ¸Â¤ê



¡ÚAtelier Nasban¡Û


¥·¥ë¥Ðー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê18¹æ¡¦SV925¡¦¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥­¡Ë7,700±ß


¢¨1¸Ä¸Â¤ê



¡ÚËÜ²È ¤«¤ÍÁÚ¡Û


¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¥É¡Ê150mm¡Ë59,400±ß


¢¨3ËÜ¸Â¤ê



¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£



¤ªÇã¾å¤²ÃêÁª²ñ³«ºÅ


Âç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¤ªÇã¾å¤²¡ÊÀÇ¹þ¡Ë3,000±ßËè¤Ë1Ëç±þÊç·ô¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤­¤Ê¾ÞÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



