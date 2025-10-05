º´²ì¶Ì²°¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡ÖÁ´¹ñ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤È¡ÖÂç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ
º´²ì¶Ì²°¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï©£²－£µ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³±Û ÍªÅÐ¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤È¡ÖÂç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸¡×¤òÆî´Û7³¬ºÅ¾ì¤Ë¤ÆÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤«¤éÆÏ¤¯Â¿ºÌ¤ÊÌ£³Ð¤ä¡¢¿¦¿Í¤Î¾¢¤Îµ»¤¬¸÷¤ë°ïÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÅÁÅý¤Î¹©·ÝÉÊ¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê6Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´¹ñ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤Á¯ÊÛÅö¤äÌÃ²Û¡¢¶¿ÅÚ¿§Ë¤«¤ÊÁÚºÚ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ£³Ð¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥°¥ë¥á¤¬½¸·ë¡£Ê¡²¬¡Ö¤È¤ê¤«¤ï´¬¤´¬¤¡×¤äÄ¹ºê¡Ö¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡×¡¢Åìµþ¡Ö¶äºÂ¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÀõ°Ë¡×¤ÎìÔÂô¤Ê¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüÂØ¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÊô»ÅÉÊ¤ä¡¢²ñ´üÃæ¤Î¤ß¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌÊô»ÅÉÊ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÉ®¤ää¶¡¢ÅÁÅý¤Îµ»Ë¡¤ò³è¤«¤·¤¿¹©·ÝÉÊ¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë±Ç¤¨¤ëÁÏºîÉþ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤Þ¤Ç¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¡¹¤ò½ÐÉÊ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¿¦¿Í¤Îµ»¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡û³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì¡¡
¡û³«ºÅ¾ì½ê¡§º´²ì¶Ì²° Æî´Û7³¬ºÅ¾ì
¡ûÅ¹ÊÞ½»½ê¡§¢©840-8580 º´²ì¸©º´²ì»ÔÃæ¤Î¾®Ï© 2ÈÖ5¹æ
¡ûÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0952-24-1151
½ÐÅ¹¾¦ÉÊ
1.¡ÚÊ¡²¬¡Û¤È¤ê¼ò¾ìÇîÂ¿²ÚÁ±
¤È¤ê¤«¤ï´¬¤´¬¤¡Ê8ËÜ¡Ë1,498±ß
2.¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¥Þ¥µ¥º¥Þ¥é¥µ¥À
¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¥Þ¥é¥µ¥À¡Ê1¸Ä¡Ë378±ß
3.¡Ú°¦É²¡Û»³ÅÄ²°
»³ÅÄ²°¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê6¸ÄÆþ¡Ë972±ß
4.¡ÚÀÅ²¬¡Û·½Í´²°
¤ï¤é¾Æ¤ ÆÃ¾å¡Ê100g¡Ë972±ß
5.¡ÚÊ¡°æ¡ÛÅÄÂ¼Ä¹¸»Ê¼±Ò
¾Æ¤»ª¼÷»Ê¡Ê1ËÜ¡¦7ÀÚ¡Ë1,620±ß
6.¡ÚÅìµþ¡Û¶äºÂ¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÀõ°Ë
A5¥é¥ó¥¯¤È¤í¤±¤ë¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Ë¤®¤ê¡Ê1ÀÞ¡Ë1,501±ß
7.¡ÚÂçÊ¬¡ÛÊÌÅ¡
µí¥¹¥Æー¥¡¦¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¦¾ÆÆùÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë2,160±ß
8.¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Ú¥×¥Áー¥É by hakatahanazen
¤ª¤¤¤·¤¤±ö¾Æ¤·ª¡ÊM¡¦500g¡Ë2,160±ß
9.¡ÚÊ¡²¬¡Û¥«¥Ê¤ÎËâË¡¤¿¤Þ¤´
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Üー¥ë¡Ê1¸Ä¡Ë780±ß
10.¡ÚÊ¡²¬¡ÛÌøÀî¥Õー¥º
±·¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ê1¸Ä¡Ë650±ß
11.¡ÚÄ¹ºê¡Û²ÎÉñÂ¿²°
ÂçÂ¼¤¹¤·¡Ê1ÀÞ¡Ë1,001±ß
12.¡ÚÄ¹ºê¡Û¥Ð¥é¥â¥ó¿©Æ²
¾¾±º¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡Ê5ËçÆþ¡Ë972±ß
13.¡ÚÄ¹ºê¡Û¥ì¥¹¥È¥é¥óËª¤Î²È
¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡Ê1¸Ä¡Ë281±ß
14.¡Ú»°½Å¡Û¤ª°ËÀª¤¿¤¤¾Æ¤±ï²°
¤ª°ËÀª¤¿¤¤¾Æ¤¡Ê1É¤¡Ë301±ß
15.¡ÚÊ¡²¬¡Û²Ö¥Ñ¥ó¥À
¥Ñ¥ó¥À¥«¥¹¥Æ¥é¡Ê20¸Ä¡Ë1,000±ß
16.¡ÚÀÅ²¬¡ÛÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤½¤Ð¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó
ÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤½¤Ð¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë691±ß
17.¡ÚÊ¡²¬¡ÛÇÏÅÏ¾¦Å¹
¤Á¤ê¤á¤ó¡Ê100g¡Ë1,080±ß
18.¡Úº´²ì¡Û¸«¹¥ÍÜËª±à
¤ß¤è¤·¤ÎÉ´²ÖÌª¡Ê100g¡Ë1,080±ß /¡Ê220g¡Ë1,620±ß
19.¡ÚÊ¡²¬¡Û³¤ÂÝ²°¤Î¤ê¤Þ¤
ßäÀù³¤ÂÝ¡Ê8ÀÚ40Ëç¡Ë820±ß
´ü´ÖÃæ¤ÎÆÃÊÌÊô»ÅÉÊ
¡ÚÊ¡²¬¡Û³¤ÂÝ²°¤Î¤ê¤Þ¤
ÍÌÀ³¤»º À¸³¤ÂÝÄÑ¼Ñ¡Ê160g¡Ë400±ß
¢¨³ÆÆü30ËÜ¸Â¤ê
¿ôÎÌ¸ÂÄêÆüÂØ¤êÊô»ÅÉÊ
8Æü(¿å)--------
¡ÚÊÌÅ¡¡Û
µí¾ÆÆùÊÛÅö¡Ê1ÀÞ¡Ë1,080±ß
¢¨30ÀÞ¸Â¤ê
¡Ú¤È¤ê¼ò¾ìÇîÂ¿²ÚÁ±¡Û
¤È¤ê¤«¤ï´¬¤´¬¤¡Ê8ËÜ¡Ë1,298±ß
¢¨30¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
9Æü(ÌÚ)--------
¡ÚÅÄÂ¼Ä¹¸»Ê¼±Ò¡Û
¾Æ¤»ª¼÷»Ê¡Ê1ËÜ¡¦7ÀÚ¡Ë1,404±ß
¢¨20ËÜ¸Â¤ê
¡Ú¸«¹¥ÍÜËª±à¡Û
º´²ìËªÌª¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡Ê50g¡ß3¡Ë1,101±ß
¢¨20¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
10Æü(¶â)--------
¡Ú¥Ð¥é¥â¥ó¿©Æ²¡Û
¥Ð¥é¥â¥ó¤ÎÍÈ¤²¤â¤ó¥»¥Ã¥È
¡Ê1¿ÍÁ°¡¦È¾¿È¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤2Ëç¡¦¥Ö¥êÎµÅÄÍÈ¤²2Ëç¡¦ÀÖÂ³¤Ï·ÅâÍÈ¤²2Èø¡Ë864±ß
¢¨20¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
¡Ú»³ÅÄ²°¡Û
·ª¿åÍÓæ½¡Ê1¸Ä¡Ë459±ß
¢¨60¸Ä¸Â¤ê
11(ÅÚ)--------
¡Ú¥Ú¥×¥Áー¥É by hakatahanazen¡Û
¤ª¤¤¤·¤¤±ö¾Æ¤·ª¡ÊM¡¦500g¡Ë2,000±ß
¢¨20ÁÈ¸Â¤ê
¡Ú¶äºÂ¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÀõ°Ë¡Û
A5¥é¥ó¥¯¤È¤í¤±¤ë¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Ë¤®¤êÌ£Èæ¤Ù¡Ê1ÀÞ¡Ë1,790±ß
¢¨10ÀÞ¸Â¤ê
Âç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸
½ÐÅ¹¾¦ÉÊ
1.¡ÚÀÐÄÍ¿·¸ã¡ÛÉð½£ÀµÍõÀ÷¡ÖÀÐ¿¥¾¦Å¹¡×
ÍõÀ÷¼êÄÝ¥¹¥Èー¥ë¡¡9,900±ß
2.¡ÚÂçÄÍÍý¹á¡ÛLiki Liki
SV&¥é¥ê¥Þー¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ê¥È¥Ã¥×:20.3g¡¢5¡ß2.3cm¡¢É³:43cm¡Ë154,000±ß
3.¡Ú¶áÆ£¹¯ºÈ¡ÛEarthia Wisteria
ÂçÅçÄÝå³¥¹¥Èー¥ë¡ÖÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¡×¡¡220,000±ß
4.¡Ú¶¶ËÜ»Ö¿¥¡ÛÁÏºîÉþÀ§ÏÂ±Æ¡Ê¤³¤«¤²¡Ë
»É»Ò¥³ー¥È¡ÊÃË½÷·óÍÑ¡Ë275,000±ß
5.¡ÚÀÄÌÚÀ²É§¡ÛæÇ¿é¹©·Ý ÀÄÌÚ¾¦»ö
»åµûÀî»ºæÇ¿é¸û¶Ì¡Ê½Ä32¡ß²£22¡ß¸ü14mm¡Ë55,000±ß
6.¡Ú»³Æâ½¨Ç·¡Û³ºê»¹¸ê²Ã¹©½ê
K18»¹¸ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡ÊK18¡¦D=·×0.18ct¡¦Ìó8.5mm¡Ë132,000±ß
7.¡ÚÂçÌî¹ë¡¦ÎÑ»Ò¡ÛAtelier Nasban
¥Ö¥ëー¥È¥Ñー¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥ó¥°
¡Ê17.5¹æ¡¦ÀÐÌÜ:3.72ct¡¦SV925¡¦¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥¡Ë27,500±ß
8.¡Ú¹â¶¶ÂÀ»Ö¡Û¥¿¥«¥Ï¥·¾Ý²ç
¸Ñ¡Ê¥¥Ä¥Í¡Ë¡Ê¾Ý²ç¡¦¹â¤µÌó9cm¡Ë935,000±ß
9.¡Ú´îÂ¿Àµ¹§¡Û»§Ëà¤Ä¤²´îÂ¿¤Ä¤²À½ºî½ê
»§Ëà¤Ä¤²¥Ö¥é¥·¡ÒÈ¢Æþ¡Ó¡Ê5Îó¡¦Ìó 4.5¡ß19cm¡¦Ä¦:¥Ð¥éÊÁ¡Ë55,000±ß
10.¡Ú²®Ìî½¤°ì¡Û¥Ö¥é¥·¤ÎÊ¿Ìî
ÍÎÉþ¥Ö¥é¥·¼ê¿¢¤¨¥«¥·¥ß¥ä¡ÊÇÏÌÓ¡Ë16,500±ß
11.¡ÚÀÐÀîÃéÍº¡Û¹¾¸Íóè¹Ã²° ÀÐÀî
óè¹Ã¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È´ã¶À¡Ê¥Á¥¿¥ó¥Õ¥ìー¥à¡Ë220,000±ß
12.¡Ú¿ù±ºÂÙÉ§¡Û¿ù±º¹©Ë¼
¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¥ì¥¶ー¥¹¥Ëー¥«ー¡Ê³Æ10¥µ¥¤¥º¡Ë³Æ40,700±ß
¢¨½ÐÍè¾å¤¬¤êÌó3¥ö·î
13.¡ÚÀéÍÕ²íÇ·¡ÛÆîÉôÃ½¿Ú ¥Þ¥ë¥¤Â¤·Á²È¶ñ¹©¶È
²ÐÈ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥Á¥§¥¢¡ß4µÓÉÕ¡Ë1,496,000±ß
14.¡Úº´µ×´Ö¸ç¡Û¹¾¸ÍÉ®¡ÖË±ÃÝÆ²¡×
¡Òº¸¡Ó°ì¾ò¾®¡Ê1ËÜ¡Ë2,530±ß
¡Ò±¦¡ÓÏÂÆ±»Í¹æ¡Ê1ËÜ¡Ë7,700±ß
15.¡Ú¿ùËÜÎ´»Ö¡ÛÃæÄÅä¶¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»³¾å
¼êä¶¡ÊÁ´Ä¹:Ìó85cm¡Ë16,500±ß
16.¡Ú¸Å²ì¤Ï¤ë¤Ò¡ÛäÆÃÝ¹©·Ý½ê
Î¯¤á¤¶¤ë
¡ÊÂç:33¡ß8cm¡Ë4,400±ß
¡ÊÃæ:30¡ß7.5cm¡Ë4,070±ß
¡Ê¾®:27¡ß7cm¡Ë3,740±ß
17.¡ÚÊ¿Ìî·òÂÀ¡ÛËÜ²È ¤«¤ÍÁÚ
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý»°ÆÁÊñÃú¡Ê180mm¡Ë29,700±ß
¿ôÎÌ¸ÂÄêÆüÂØ¤êÊô»ÅÉÊ
8Æü(¿å)--------
¡Ú³ºê»¹¸ê²Ã¹©½ê¡Û
Çò»¹¸êÇ°¼î¡Ê¼ç¶ÌÌó5mm¡¦Àµ¸¨¡ËÇòË¼/Æ£¿§Ë¼¡¡³Æ27,500±ß
¢¨³Æ3ÅÀ¸Â¤ê
¡ÚæÇ¿é¹©·Ý ÀÄÌÚ¾¦»ö¡Û
»åµûÀî»º¸¶ÀÐ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È 8,800±ß
¢¨10ÅÀ¸Â¤ê
¡ÚËÜ²È ¤«¤ÍÁÚ¡Û
¥À¥Þ¥¹¥«¥¹»°ÆÁÊñÃú¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¥É¡Ê180mm¡Ë69,300±ß
¢¨3ËÜ¸Â¤ê
¡ÚäÆÃÝ¹©·Ý½ê¡Û
ºÙ¤áÈ¤¡ÊÄ¹¤µ:22.5cm¡Ë1,100±ß
¢¨30ÅÀ¸Â¤ê
9Æü(ÌÚ)--------
¡Ú¹¾¸ÍÉ®¡ÖË±ÃÝÆ²¡×¡Û
Àö´éÉ®¡Ê1ËÜ¡Ë4,400±ß
¢¨5ËÜ¸Â¤ê
¡ÚAtelier Nasban¡Û
¥·¥ë¥Ðー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê18¹æ¡¦SV925¡¦¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥¡Ë7,700±ß
¢¨1¸Ä¸Â¤ê
10Æü(¶â)--------
¡Ú¹¾¸Íóè¹Ã²° ÀÐÀî¡Û
óè¹Ã¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ÊÌó1.5¡ß4cm¡Ë7,700±ß
¢¨5ÅÀ¸Â¤ê
¡Ú»§Ëà¤Ä¤² ´îÂ¿¤Ä¤²À½ºî½ê¡Û
¤µ¤Ä¤Þ¤Ä¤²¥Ö¥é¥·¡Ê3Îó¡Ë¡¦¥Ö¥é¥·¥¯¥êー¥Êー¡¦ÄØÌý¡Ê27g¡Ë11,000±ß
¢¨5¥»¥Ã¥È¸Â¤ê
¡ÚÁÏºîÉþ À§ÏÂ±Æ¡Û
µ×Î±ÊÆå³¥Ñ¥ó¥Ä 22,000±ß
¢¨5ÅÀ¸Â¤ê
11Æü(ÅÚ)--------
¡Ú¹¾¸ÍÉ®¡ÖË±ÃÝÆ²¡×¡Û
¥ê¥¥Ã¥ÉÉ®¡Ê1ËÜ¡Ë4,400±ß
¢¨5ËÜ¸Â¤ê
¡ÚAtelier Nasban¡Û
¥·¥ë¥Ðー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê18¹æ¡¦SV925¡¦¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥¡Ë7,700±ß
¢¨1¸Ä¸Â¤ê
¡ÚËÜ²È ¤«¤ÍÁÚ¡Û
¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¥¹ー¥Ñー¥´ー¥ë¥É¡Ê150mm¡Ë59,400±ß
¢¨3ËÜ¸Â¤ê
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤ªÇã¾å¤²ÃêÁª²ñ³«ºÅ
Âç¹¾¸Í¿¦¿ÍÅ¸²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¤ªÇã¾å¤²¡ÊÀÇ¹þ¡Ë3,000±ßËè¤Ë1Ëç±þÊç·ô¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤¤Ê¾ÞÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
