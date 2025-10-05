¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¹Êó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡Û¤Ê¤¼¤«¡©¤½¤ì¤Ï¹Êó¤Î¥¹¥¥ëÉÔÂ¡ªÉð´ï¤Ê¤·¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥¥ë¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡ÖPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¾åµé¥³ー¥¹¡×¤Ë²ò·èºö¤Ï¤¢¤ê¡ªÏª½Ð¥¼¥í¤òÂÇÇË¡ª¾Ò²ðÆ°²è¤¢¤ê
À®²Ì¤¬½Ð¤ë¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î¤â¤Ä±þÍÑ¥¹¥¥ë¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Û
¢¢¥ê¥êー¥¹¤ÇÁÊµáÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉ½¸½¥¹¥¥ë¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¢¢°ìÎ®¹Êó´ë¶È¤¬¤è¤¯»È¤¦¡ÖÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢¡ÖÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡×¤ÎÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¢¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤¯½Ð¤ë´ë¶È¤Î´ðËÜ¥Äー¥ë¡ÖÃ£À®¥ê¥êー¥¹¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢¡ÖÃ£À®¥ê¥êー¥¹¡×¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ï¡©
¢¢¡ÖÍ¶Æ³¥ê¥êー¥¹¡×¤¹¤é»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤Ç¹Êó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¢¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÄÌ¿®¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢¥á¥Ç¥£¥¢ÉÑ½Ð´ë¶È¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢ÄêÈÖ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤È¤áÅ¸³«¤¹¤ë¹Êó¼êË¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤È¤Î¹Êó¤Ç¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢ÈÎÇäµÇ°Æü¤ò¹Êó¤ÎÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢´ë¶ÈµÇ°Æü¤ò¹Êó¤ÎÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢¹Êó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹Êó¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÈ¯ÁÛË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢»É·ãË¡¡¢ÀÚ¸ý»×¹ÍË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢¹Êó¤ò¥ê¥êー¥¹¤ÎÇÛ¿®¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¢¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥×¥é¥¹¦Á¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î¸ú²Ì¤¬¿ôÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢µ¼Ô²ñ¸«¤òÇ¯¤Ë4²ó°Ê¾å¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢µ¼Ô²ñ¸«¤¬°ìÉô¤ÎÂç´ë¶È¤À¤±¤¬ÍÑ¤¤¤ëÆñ¤·¤¤¼êË¡¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¢¾®´ë¶È¤Ç¤â¹Êó¾å¼ê¤Ê´ë¶È¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤¯¤Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
15¸ÄÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Êý¤Ï¡Ä¡Ä¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹â¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±þÍÑ¥¹¥¥ë¡×¤Î½¬ÆÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
▶¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÚÀ®²ÌÄ¾·ë¤Î±þÍÑ¥¹¥¥ë¡Û¤ò·àÅª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¹ÖºÂ¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¢¢¤ÎÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=VlDu-HOjRps ]
¡ÚÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡¡¹ÖºÂ»ëÄ°ÍÑÆ°²è¡Û¹Êó¼ÂÌ³¥¯¥é¥¹3¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¹Êó¥Þ¥¹¥¿ー¥³ー¥¹¡ÊPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¾åµé¥³ー¥¹¡Ë(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivfbaibc/)¡×～¹Êó±þÍÑ¥¹¥¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡ª¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¹Êó¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¡ª～
¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§°æ¾å³Ùµ×¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢½êÄ¹¤Î°æ¾å³Ùµ×¤¬°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ÊóPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°æ¾å¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡¢À®²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·ë²Ì¤Î½Ð¤»¤ë¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î°éÀ®µ¡´Ø¡ÖÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¡¢¾åµé¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤¬É¬·È¥¹¥¥ë¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¤¹¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ¡Ø¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¹Êó¥Þ¥¹¥¿ー¥³ー¥¹¡ÊPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¾åµé¥³ー¥¹¡Ë¡Ù¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤¬µÞÁý¤·¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂ³µÍ×¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¹Êó¼ÂÌ³¥¹¥¥ë¥³ー¥¹/Â®½¬¥³ー¥¹(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivfbaibc/)¡ÊPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¾åµé¥³ー¥¹¡Ë¡×
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¹â·ÇºÜ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ìÎ®¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î»È¤¦¹Êó±þÍÑ¼ÂÌ³¥¹¥¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Êó¤Î¹â¤¤À®²Ì¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ðËÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê±þÍÑ¤È¤¤¤¨¤ë¹Êó¼ÂÌ³¤òÌó5»þ´Ö¤ÎÂ®½¬¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ÊóÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹Êó¶ÈÌ³¤ò·Ð±Ä¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¹Êó¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÎÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åöµ¡´Ø¤Ï¡¢¹Êó¼ÂÌ³¼Ô¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¾å¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã²ÝÂê£±¡ä¹Êó¤ÎÉð´ï¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê´ðËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î°ìÊÕÅÝ¤ÇÂ¾¤ÎÂÇ¤Ä¼ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¿·¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ë¡£
¡¡¡ã²ÝÂê£²¡ä¹Êó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÌ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Í¥¿·çË³¾É¤Ç¡¢¥Í¥¿¤òÁÏ¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¥Í¥¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹Êó¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡¡ã²ÝÂê£³¡ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¿¤ÀÂÔ¤Ä¤À¤±¡ª¤³¤ì¤Ê¤éÃæ³ØÀ¸¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢À®²Ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬À®²Ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÎ®¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ØÈôÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¹Êó¼ÂÌ³¥¹¥¥ë¥³ー¥¹¡ÊPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¾åµé¥³ー¥¹¡Ë¡×
·ÁÂÖ¡§¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ
»ëÄ°»þ´Ö¡§Ìó£¶»þ´Ö¡¡¡¡
ÎÁ¶â¡§49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ/¿½¹þ¢Íhttps://nihon-prec.jp/pr.html(https://nihon-prec.jp/pr.html)
¹Êó¥Ñー¥½¥ó°éÀ®µ¡´Ø¡ÖÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー(https://nihon-prec.jp/)¡×
ËÜ¹ÖºÂ¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¹Êó¥Þ¥¹¥¿ー¥³ー¥¹¡ÊPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¾åµé¥³ー¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¡¢·ë²Ì¤Î½Ð¤»¤ë¿Íºà¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¡È´ë¶È¤Î´é¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¹Êó¡×¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹Êó¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤äÃ´Åö¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Êó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÒÆâ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ø¤Öµ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ò°éÀ®¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¹Êó¶ÈÌ³¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤â¤´¤¯¤ï¤º¤«¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー(https://nihon-prec.jp/)¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃì¤Ë¡¢¹Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éÀïÎ¬¹ÊóÍýÏÀ¤Þ¤Ç¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÃå¼Â¤Ë¡¢¹Êó¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÃÎ¼±¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê»ö¶È¡ä
¡ü´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¹Êó¸¦½¤¼¼¡×
～´ë¶È¤Î¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ä¡¢¹Êó¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤¿¤ê¡¢¼ÒÆâ¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¸Ä¿Í¸þ¤±¹Êó»ñ³Ê¡ÖPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È»ñ³Ê¡×
～¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤ä¹Êó¤ÎÀìÌç²È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ç§Äê»ñ³Ê»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£¿·¿Í¸þ¤±¤Î¡ÖPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È½éµé¡×¤«¤éºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö¥×¥íPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡×¤Þ¤Ç7ÃÊ³¬¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥×¥í¸þ¤±¸¦µæ²ñ¡ÖÀïÎ¬PR¶¨²ñ¡×
～¹ÊóPR¤ÎÀìÌç²È¤äÀïÎ¬¹Êó¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¡£ºÇ¿·¤Î¹Êó¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î½¬ÆÀ¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£