¡ÚËÜÆüÈ¯Çä¡ª¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡Ù¤Î½é¥²ー¥à¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª～¹õÍã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー～¡Ù
¥µ¥ó¥½¥Õ¥È¡Ê¥µ¥óÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª～¹õÍã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー～¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËNintendo Switch(TM)¤ÈPlayStation(R)5¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Steam(R)ÈÇ¤ÏÍâÆü¤Î10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª～¹õÍã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー～¡Ù
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101695
Steam(R)¥µ¥¤¥È¡§https://store.steampowered.com/app/3844180
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.sun-denshi.co.jp/soft/lastboss-game/top/
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª～¹õÍã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー～¡Ù
ÂÐ±þ¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Steam(R)
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨Steam(R)¤Î¤ß 2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë
²Á¡¡³Ê¡¡¡¡¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÀìÇä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
IARC¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§7ºÐ°Ê¾å
ÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª～¹õÍã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー～
¢£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª～¹õÍã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー～¡Ù¤È¤Ï
¡ÖÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª～¹õÍã¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー～¡×¤ÏÁ´ÊÔ¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥êー¥Ê¥·¥åー¥¿ー¡£¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Å¨¤Î·²¤ì¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¾¤´¼Ô¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿¿ô¤ÎÅ¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅÝ¤¹¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ä¡©
¢£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¡ª¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë "Áá¸ý¤¢¤é¤¹¤¸²òÀâ¤Ä¤"
ËÜºî¤«¤é¡ÖÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤É¤¦¤«¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥íー¥°¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¡×¤òÁá¸ý²òÀâ¤Ç¤´ÀâÌÀ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢À¤³¦´Ñ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡Ö°ÆÆâ½ê¡×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²òÀâ¥Æ¥¥¹¥È¤ä¾Ò²ð²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹õÍã¤ÎÇÆ²¦¡Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹
¢£¥¹¥Èー¥êー
ËÜºî¤Ç¤Ï¥²ー¥àÀìÍÑ¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤Î¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤Î³èÌö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥²ー¥àÀìÍÑ¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¤âÅÐ¾ì¡ª
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥²ー¥à¤ÎÉñÂæ¤Ï¤Î¤É¤«¤Ê³¹¡¢¥ßー¥ß¥ë¡£
³¹¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥È¥ë¥Æ¥£¥ó¥¿¥ïー¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÅã¤¬¤½¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ëー¥È¥¬¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î¥ë¥Õ¥¡¥¹¤¿¤Á°ì¹Ô¤Ï¤³¤Î³¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¥Þー¥ä¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¥Þー¥ä¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¥¿¥ïー¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¶¯À©Åª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þー¥ä¤ÎÀµÂÎ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ë¥Õ¥¡¥¹¤Ï¡¢¥¿¥ïー¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Þー¥ä¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£¹¶·âÅª¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥êー¥Ê¥·¥åー¥¿ー
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ë¡×¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤ÎÅ¨¤¬½Ð¸½¤·¤¿»þ¤³¤½¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤Ç¾¤´¼Ô¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¡¢Å¨½¸ÃÄ¤ò°ìµ¤¤Ë·âÇË¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ô½½ÂÎ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÄÙ¤¹ÁÖ²÷´¶¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·²¤¬¤ëÅ¨¤òÆå¤®Ê§¤¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë
¡ÖÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬Êü¤Ä¸ÄÀË¤«¤ÊÉ¬»¦¥¹¥¥ë¤Ç·²¤¬¤ëÅ¨¤ò°ìÁÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¿¿ô¤Î·õ¤òÏ£À®¤·¡¢Å¨¤ËÅê¼Í¤¹¤ë¡Ö·õ¤ÎÅß¡×
¢£¡ØÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ÖÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¡§±êÆ¬¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§YahaKo¡Ê¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´©¡Ë¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÍÕ·îÍã¤Ë¤è¤ë¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×160ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤Øá°ÍÅ¾À¸¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£
TOKYO MX¡¢£Â£ÓÄ«Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡ªËÜºî¤Ï¡ÖÌîÀ¸¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡×½é¤Î¥²ー¥à²½ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¸¶ºî¡¦TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õ¸ø¼°SNS¡ä
¢£¸¶ºî¥Î¥Ù¥ë
https://www.es-novel.jp/bookdetail/18yaseilastboss9.php
¢£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509015214
¢£TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.lastboss-anime.com/
¢£TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/lastboss_anime
