¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÍÂ¤±Àè¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº

Ä´ºº²ñ¼Ò¡§¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼ÒÄ´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ººÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î2Æü ～ 2025Ç¯9·î3ÆüÄ´ººÊì½¸ÃÄ¡§50¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¡§ËöÈø¤ËµºÜ
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¥µ¥Þ¥êー¡Û
¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¤Þ¤ºÍÂ¤±¤¿Àè¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯È¾¿ô¶á¤¯¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡¢¡Ö¾Ú·ô¸ýºÂ¡×¤È¤¤¤¦½ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤È¡Ö³ô¼°¡×¤¬Â¿¤¯¤Î²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÉÔ°Â¤ä·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¡×¤¬70.0%¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÍÂ¤±Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÍÂ¤±Àè(https://adviser-navi.co.jp/asset-management/column/17554/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤ºÍÂ¤±¤¿Àè¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
1°Ì¡§¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯
2°Ì¡§¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
3°Ì¡§¾Ú·ô¸ýºÂ
¡Ö¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡×¤¬46.0%¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤È¤Ê¤êºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ê38.0%¡Ë¤¬2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¾Ú·ô¸ýºÂ¡×¡Ê12.0%¡Ë¡¢¡Ö¼«ÂðÊÝ´É¡×¡Ê2.0%¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤ª¶â¤ÎÍÂ¤±Àè¡¦±¿ÍÑÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
1°Ì¡§¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê°ÂÁ´À¡Ë
2°Ì¡§¤¤¤Ä¤Ç¤â¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡ÊÎ®Æ°À¡Ë
3°Ì¡§¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ê¼ý±×À¡Ë
¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê°ÂÁ´À¡Ë¡×¤¬54.0¡ó¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¼¡¤°¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡ÊÎ®Æ°À¡Ë¡×¤Ï16.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤µ¡Ê¥³¥¹¥È¡Ë¡×¡Ö¼êÂ³¤¤Î¼ê·Ú¤µ¡×¤È¤Î²óÅú¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤Ë²ó¤·¤¿³ä¹ç¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1°Ì¡§1～25%
2°Ì¡§0%
3°Ì¡§26～50%
3°Ì¡§76～100%
¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¡Ö±¿ÍÑ¤Ë²ó¤·¤¿³ä¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1～25%¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬54%¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤Ï²ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö0%¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â22.0%¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
±¿ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÁª¤ó¤ÀÅê»ñ¼êË¡¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
1°Ì¡§Åê»ñ¿®Â÷
2°Ì¡§³ô¼°
3°Ì¡§°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë
±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤¬56.4%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö³ô¼°¡×¤¬41.0%¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¡×¡Ê15.4%¡Ë¡Ö³°²ßÍÂ¶â¡×¡Ê12.8%¡Ë¡ÖºÄ¸¢¡×(5.1%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÉÔ°Â¤ä·üÇ°ÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
1°Ì¡§¸µËÜ³ä¤ì
2°Ì¡§ÃÎ¼±ÉÔÂ
3°Ì¡§º¾µ½¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¥ê¥¹¥¯
»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÉÔ°Â¤ä·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¡×¤¬70.0%¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¼¡¤Î¡ÖÃÎ¼±ÉÔÂ¡×¤Ï16.0%¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Öº¾µ½¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¥ê¥¹¥¯¡×¡Ê8.0%¡Ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê6.0%¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤â¾¯¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿
²óÅú¼Ô¤ÎÀÊÌ
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Îð
