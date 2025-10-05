¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤ªºÐÊë¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È10·î6Æü(·î)È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜÇ¯¤â¡¢¥Óー¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿Â£¤êÊª¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤ªºÐÊë¥®¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢9·î2Æü(²Ð)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCREATIVE BREW¡×¥é¥¤¥ó¤ÎÂè9ÃÆ¾¦ÉÊ¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー ÏÂÁÕ(¤ï¤«¤Ê)¡×(Ãí1)¤Ê¤É¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥½ー¥È¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Â£¤ëÊý¡¦Â£¤é¤ì¤ëÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ú¤·¤µ¤ä´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Óー¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1.È¯ÇäÆü¤ª¤è¤ÓÃÏ°è
2.¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô
3.²Á³Ê
https://prtimes.jp/a/?f=d12361-2894-22dd7d918afdc2ec4b00c549cfa7487b.pdf
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢¤ªºÐÊë¸þ¤±¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ò10·î6Æü(·î)°Ê¹ßÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤â¡¢¥Óー¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿Â£¤êÊª¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Â£¤ëÊý¡¦Â£¤é¤ì¤ëÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ú¤·¤µ¤ä´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Óー¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ëhttps://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017728/
¢£¤ªºÐÊë¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä³µÍ×
1.È¯ÇäÆü¤ª¤è¤ÓÃÏ°è
2025Ç¯10·î6Æü(·î)°Ê¹ß¡¦Á´¹ñ
2.¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô
13¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿·³ã¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
3.²Á³Ê
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
4.¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
ÅºÉÕ¤ÎPDF¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d12361-2894-22dd7d918afdc2ec4b00c549cfa7487b.pdf
¡Ú¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-207-800