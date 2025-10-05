¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¡Ú°ÂÄê´¶½Å»ë¤Ê¤é¥³¥ì!!¡Û¼«Å¾¼Ö¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGORIX¡×¤«¤é¡¢¥·ー¥È¥Ý¥¹¥È¼èÉÕ¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢(GRL349)¤¬¿·È¯Çä!!
GORIX GRL349 ¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢
¡Ö¡È¼ê·Ú¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¥·ー¥È¥Ý¥¹¥È¸ÇÄê¼°"¡×
¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¤ä½Å¤¤²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤ËºÇÅ¬¤ÊGRL349 ¥·ー¥È¥Ý¥¹¥È¼èÉÕ¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥À¥Ü·ê¤¬¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÁõÃå¤Ç¤¡¢¥·ー¥È¥Ý¥¹¥È¸ÇÄê¤È¶¯²½¥ì¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë
¥À¥Ö¥ë¥µ¥Ýー¥È¹½Â¤¤Ç¡¢Áö¹Ô»þºÇÂç20kg¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÀÑºÜÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ISO¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎÁö¹Ô²Ù½Å»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
ÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤Þ¤Ç°Â¿´¤Î°ÂÄêÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Êä¶¯¥ì¥Ã¥°¤Ï¿½Ì¼°¤Ç¡¢20～29¥¤¥ó¥Á¤ÎÉý¹¤¤¼Ö¼ï¤Ë¹©¶ñ¤ÇÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢
Ìó960g¤Î·ÚÎÌ¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¥Õ¥ìー¥à¤Ë¡¢±«¤Ë¶¯¤¤Ê´ÂÎÅÉÁõ¤ò»Ü¤·ÂÑµ×À¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
²ÙÊª¤Î¤°¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÈÂ¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¶¯²½·¿¡×¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§
¡üºÇÂç20kg¡§ISOµ¬³ÊÅ¬¹ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀÑºÜÎÏ
¡ü¥À¥Ö¥ë¥µ¥Ýー¥È¡§¶¯²½¥ì¥Ã¥°ÉÕ¤¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¤°¤é¤Ä¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢°ÂÄêÀÈ´·²
¡üÈÆÍÑÀÈ´·²¡§¿½Ì¥ì¥Ã¥°¤Ç20～29¥¤¥ó¥Á¤ÎÉý¹¤¤¼Ö¼ï¤ËÂÐ±þ
¡ü¹©¶ñÉÕÂ°¡§É¬Í×¤Ê¹©¶ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤¹¤°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½
¡ü¥À¥Ü·êÉÔÍ×¡§¥·ー¥È¥Ý¥¹¥È¸ÇÄê¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼«Å¾¼Ö¤ËÁõÃå²ÄÇ½
¡ü¹âÂÑµ×À¡§¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤ÈÊ´ÂÎÅÉÁõ¤Ç½Å¤µ¤ÈÅ·¸õ¤Ë¶¯¤¤
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡Ú°ÂÄê´¶½Å»ë¤Ê¤é¥³¥ì¡ª·ÚÎÌ·¿¤È¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ã¤¤¡Û
¥ì¥Ã¥°Ìµ¤·¤Î·ÚÎÌ·¿¡ÊGRS493/ºÇÂç10kg¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÊä¶¯¥ì¥Ã¥°¤òÅëºÜ¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥µ¥Ýー¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤äÄ¹µ÷Î¥Áö¹Ô»þ¤Ç¤â²ÙÊª¤Î¤°¤é¤Ä¤¤ò¶¯ÎÏ¤ËÍÞ¤¨¡¢¹â¤¤°ÂÄêÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½Ì¥ì¥Ã¥°¤ÇÉý¹¤¤¼Ö¼ï¤Ë´ÊÃ±ÂÐ±þ¡Û
Êä¶¯¥ì¥Ã¥°¤Ï¹©¶ñ¤ÇÄ¹¤µ¤ÎÈùÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¿½Ì¼°¡Ê34～46cm²ÄÊÑ¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢20¥¤¥ó¥Á¤Î¥ß¥Ë¥Ù¥í¤«¤é29¥¤¥ó¥Á¤ÎMTB¤ä¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢
Â¿ÍÍ¤Ê¼Ö¼ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¹â¶¯ÅÙ¤Ê¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¥Õ¥ìー¥à¡Û
ËÜÂÎ¤Ï·ÚÎÌ¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Ç¡¢Áí½ÅÎÌ¤ÏÌó960g¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¹â²Ù½Å¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë´è¾æ¤Ê¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¼ÖÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÎ±¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹»ý¤Á¡ª±«¤ä»¬¤Ë¶¯¤¤Ê´ÂÎÅÉÁõ»Å¾å¤²¡Û
¥¥ã¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ËËÉ»¬À¡¦ÂÑ¸õÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ê´ÂÎÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢
±«Å·»þ¤ÎÁö¹Ô¤ä²°³°¤Ç¤ÎÊÝ´É¤Ç¤âÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¾õÂÖ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Á¡¢¥Ïー¥É¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¸¤Ê¤É¤Î¶âÂ°ÉôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç»ÔÈÎ¤ÎËÉ»¬¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿
Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è¤êÉÕ¤±°Â¿´¡ªÉ¬Í×¤Ê¹©¶ñ¤ÏÁ´¤ÆÉÕÂ°¡Û
¼è¤êÉÕ¤±¤ËÉ¬Í×¤ÊÏ»³Ñ¥ì¥ó¥Á¤ä¥¹¥Ñ¥Ê¤Ê¤É¡¢¹©¶ñ°ì¼°¤ÈÆüËÜ¸ìÀâÌÀ½ñ¤¬É¸½à¤ÇÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¹©¶ñ¤òÂ·¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÁõÃå¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§GORIX ¥·ー¥È¥Ý¥¹¥È¸ÇÄê¼°¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢(GRL349)
ÈÎÇäÀè¡§
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(³ÚÅ·)¡¡¢ª¡¡https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/grl349/
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°) ¢ª https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/grl349
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Amazon) ¢ª https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDJSTH9H
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,999±ß(ÀÇ¹þ Á÷ÎÁ799±ß) ¡öÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/854_1_91b608d2d20fa2003aeea19959fc75c3.jpg?v=202510050955 ]