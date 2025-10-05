ÁÏ¶È²È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼¡À¤Âå»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÁÏ¶È²È»Ù±ç¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¡Ê²¾¾Î¡ËÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³Ãæ¡¡Íµ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÁÏ¶È²È»Ù±ç¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¾¯¿ô³ôÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ä»ñËÜÀ¯ºö¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁÏ¶È²È¤Î¼¡À¤Âå¾µ·Ñ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¤ÎÃÎ¸«ÉÔÂ¤ä»ñËÜÀ¯ºö¤ÎÌ¤À°È÷¤¬´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÁÏ¶È²È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¶¨²ñ¤Î³èÆ°ÆâÍÆ
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁÏ¶È²È¸þ¤±À®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡¦ÊÙ¶¯²ñ¤Î³«ºÅ
¡ü»ñËÜÀ¯ºö¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÄó¶¡
¡ü¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¡¦¸å·Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡
¡üÁÏ¶È²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦Æ±Åê»ñ¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç
¡ü³°ÉôÀìÌç²È¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦²ñ·×»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎÅù¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¥µ¥Ýー¥È
£³¡¥ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÁÏ¶È²È¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È»ö¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°²áÄø¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñËÜÀ¯ºö¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁÏ¶È²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤äÍýÇ°¡É¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤É¤¦°ú¤·Ñ¤°¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡ØÁÏ¶È²È»Ù±ç¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÏ¶È²È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÁÏ¶È²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¡¦»ñËÜÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¥êー¥Àー°éÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥«¥Ç¥ßー»ö¶È¤ä¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È²È»Ù±ç¥Õ¥©ー¥é¥à ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ÁÏ¶È²È»Ù±ç¥Õ¥©ー¥é¥à
ÀßÎ©¡§2025Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
³èÆ°ÆâÍÆ¡§ÁÏ¶È²È¸þ¤±À®Ä¹»Ù±ç¡¢»ñËÜÀ¯ºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¡¢¶¦Æ±Åê»ñ¿ä¿Ê
²ñ°÷ÂÐ¾Ý¡§ÁÏ¶È²È°ìÂ²¡¢¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¡¢ÀìÌç»Î¶È
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡Ê¡¡https://www.shosukabu.com/¡¡¡Ë
½êºßÃÏ¡ÃÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡Ã»³Ãæ¡¡Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã°ÑÇ¤¾õÁèÃ¥¤Ê¤É¤Î²ñ¼Ò»ÙÇÛ¸¢¤ÎÁè¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²ñ¼ÒË¡¤ÎÊ¶Áè¤ÎÍ½ËÉ¤äÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ÁÏ¶È²È¤ä»ñ»º²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢´ë¶ÈÅý¼£ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¤Ê¤É
¢¡¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤¿¤á¤Î¸¶Â§¡×¡ÊÆüËÜÈÇ¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤ÆÅê»ñÀè´ë¶È¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤ÈÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.shosukabu.com/stewardship-code/
°Ê¾å