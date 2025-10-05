¡Ú·¤Ëá¤¡ßBAR¡Û·¤Ëá¤¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Êª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö·¤Ëá¤¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢²¬ËÜ±ÑÌï»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³×À½ÉÊ¤¬Èþ¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¹©Äø¤ò¡¢¥Ú¥ë¥Î¥ê¥«ー¥ë¾¦ÉÊ¤Î¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¹¥¥Î¤Î±£¤ì²ÈBAR¡Ö·¤Ëá¤BAR¥¢¥È¥ê¥¨¡×¥ªー¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ë²¬ËÜ»á¤Ë¤è¤ë·¤Ëá¤¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÁÛ¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò±Ê¤¯»È¤¦¡×¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥ÊーÃæ¤Ï¡¢²¬ËÜ»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤ë³×À½ÉÊ¤òÄ¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ìÔÂô¤ÇÈóÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î±ü¿¼¤µ¤È·¤Ëá¤¤ÎÈþ³Ø¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤Ìë¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥²¥¹¥È¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡§¡¡²¬ËÜ±ÑÌï¡¡»á
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
·¤Ëá¤¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー
»¥ËÚ¤Î¥¹¥¹¥¥Î¤Ç2022Ç¯¤«¤é¡Ø·¤Ëá¤BAR¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°û¤ó¤Ç¤ë´Ö¤Ë·¤Ëá¤¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎBAR¡£
¥¢¥Ö¥µ¥ó¡ß·¤Ëá¤¡ß¥ß¥¯¥½¥í¥¸ー¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Abel¼Ò Ç§Äê ¥µ¥Õ¥£ー¥ë
¥·¥åー¥±¥¢¥È¥ìー¥Êー¼èÆÀ
¢¨¥µ¥Õ¥£ー¥ë¤Î¾¦ÉÊÃÎ¼±¡¦·¤¤Î¥±¥¢ÊýË¡¡¦·¤Ëá¤»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¿Í¤ò¶µ¤¨¤ì¤ë»ñ³Ê
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ïµ¨¤ÎÈþ¥¸¥ó¡¢¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ö¥µ¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×3¼ï¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¡¦¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡¢¤½¤Î°ìÇÕ¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¥É¥ê¥ó¥¯
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¸á¸å6»þ～¸á¸å9»þ
¾ì½ê¡§BAR Shinjuku Whisky Salon ¡ÚBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡Û
¤´Í½Ìó¡§ ÉÔÍ×
¤´Íè¾ì¡§ ÅöÆü¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://maps.app.goo.gl/cqUsDQbybUafLiAS6
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ 03-3353-5888¡ÊÅ¹ÊÞÄ¾ÄÌ¡Ë
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§BAR Shinjuku Whisky Salon ¡ÚBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡Û
¥Ðー¥ê¥Ù¥Ã¥È¡ÊBAR LIVET¡Ë¤Î»ÐËåÅ¹¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¿·½É»°ÃúÌÜ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ ¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤ÄÀÅÃ«ÏÂÅµ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ðー¡£
¸½ºß²ÔÆ¯¤¹¤ë¹ñÆâ¾øÎ±½ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÌÖÍå¤·¤¿¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¢¤ï¤»·×700¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌÃÊÁ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ùー¥¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë "¥¦¥¤¥¹¥¯¥Æ¥¤¥ë"¤Ï100¼ïÎà°Ê¾åÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢The World¡Çs Best-Selling Classic Cocktails¤Ë¤ÆËèÇ¯¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥ïー¡×¡Ö¥ªー¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¡×¤ò³Æ10¼ïÎà°Ê¾å³«È¯¤·¡¢À¤³¦¤ØÀè¶î¤±¤ÆÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
¿ô¡¹¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Time Out Tokyo¤Ë¤è¤ëÅìµþ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ðー¤ò·è¤á¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÖThe Bar World of Tomorrow¡×¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÀ¤³¦¤¬Áª¤ÖÅìµþ¤ÎBAR 10Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥°¥é¥¹ ¡Öºé¥°¥é¥¹-Saki Glass-¡×¤â¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¥°¥é¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§15:00～26:00
BAR ¿·½É¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¥ªー¥Êー¡¡ÀÅÃ«ÏÂÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¡ÖBAR LIVET¡×¡ÖBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡×¤Î¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡£2019Ç¯¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤ÇÂè8Âå¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ¼ïSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¡Öºé¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥éー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPlinius¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯ BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner
2021Ç¯ CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen GrantÉôÌç ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
2023Ç¯ Hennessy My Way À¤³¦Top 10 Bartenders
¾åµ¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Çµ±¤«¤·¤¤¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¶¨²ñÅìµþ»ÙÉôµ»½Ñ»ØÆ³ÉûÉôÄ¹¤äÆüËÜ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½Éü¶½¶¨²ñÉ¾µÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー°éÀ®¤È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡¢¸½ºß¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï270Ëü¿Í¥ªー¥Ðー¡£BS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¯¥Æ¥¤¥ë¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤òÃ´Åö¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç»ï¡ÖWhisky Galore¡×¤Ç¤Î¸ø¼°¥Æ¥¤¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¤½¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°Ù¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×ÁÏ½Ð¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·2025Ç¯8·î¤Ë½é¤ÎFCÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡ÖBar Roppongi Whisky Salon¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
