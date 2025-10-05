¡Úºé¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¡Û¥Þ¥¹¥¿ー¥ª¥Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤ÄÀÅÃ«ÏÂÅµ¤Ë¤è¤ë¹ñ»º¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¤¬£¶µÓ¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡ªÈ¯Çä¤«¤éÌó2Ç¯¤ÇÎß·×6000µÓ¤ÎÈÎÇä¤òÃ£À®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢Ê£¿ôÍß¤·¤¤¤±¤É²½¾ÑÈ¢¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Öºé¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¡×¤Î£¶µÓ¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤äÎø¿Í¡¢¤´²ÈÂ²¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.royalmile.tokyo/product-page/%EF%BC%96%E8%84%9A%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E7%AE%B1%E3%81%AA%E3%81%97-%E5%92%B2%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9
ºé¥°¥é¥¹¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öºé¥°¥é¥¹¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢ÀÅÃ«ÏÂÅµ¡Ê¤·¤º¤ä¤«¤º¤Î¤ê¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÌ£¤ï¤¦³Ú¤·¤µ¤ò¹¹¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éºÇ½é¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öºé¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¡×¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤ä¿å³ä¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢°û¤ßÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÆÃÄ§¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Æ½ÏÎý¤Î¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¤¬¡¢¿á¤¥¬¥é¥¹¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Çºî¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
µ¡³£Åª¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¡¢°ìÅÀ°ìÅÀ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤ò°Û¤Ë¤·¡¢Æó¤Ä¤È¤Ê¤¤¸ÄÀ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=S8IW4Wb_NYE ]
ºé¥°¥é¥¹£¶µÓ¥»¥Ã¥È¡¦È¢¤Ê¤·
¸µ¤Î²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê
\59,400¡¡¢ª¡¡\53,400
¡¡
¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Î¼¡¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥°¥é¥¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î»ñ³Ê¤òºÇÇ¯¾¯¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢¡ÖBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡×¤È¡ÖBAR LIVET¡×¤Î¥ªー¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ëÀÅÃ«ÏÂÅµ¤¬¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
https://www.royalmile.tokyo/product-page/%EF%BC%96%E8%84%9A%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E7%AE%B1%E3%81%AA%E3%81%97-%E5%92%B2%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9
¸«¤¿ÌÜ¤ò³Ú¤·¤à
¥°¥é¥¹¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê ¥«ー¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÃ¹¤¨¤ë¥Üー¥ë¡Ê¥°¥é¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î ÉôÊ¬¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¡Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¾øÎ¯´ï¡Ë¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¾øÎ¯½ê¤Î¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¤Î·Á¤ò¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤òºé¤¸Ø¤é¤»¤ë
¥°¥é¥¹¤Î¥Üー¥ë¤Ï¡¢¹áµ¤À®Ê¬¤òÎ¯¤á¹þ¤ß¡¢ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥§¥¤¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬Ä¹¤¤Ì²¤ê¤«¤é³Ð¤á¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤òºé¤¸Ø¤é¤»¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²óÅ¾¡Ê¥¹¥ï¥ê¥ó¥°¡Ë¤µ¤»¤ëºÝ¤Ë¡¢±ÕÌÌ¤¬¥Í¥Ã¥¯¡Ê¥°¥é¥¹¤Î¥Üー¥ë¾å¤Î¤¯¤Ó¤ì¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤è¤ê¾å¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤·Á¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¹á¤ê¤ÎÊÑ²½¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹áÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÌ£¤ï¤¦
¥°¥é¥¹¤Î¸ý·Â¤ò¹¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ É¡¤¬¥°¥é¥¹¤Î±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤âÍ¾¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß¸ý¤Ï¿°¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥«ー¥Ö¤Ç¡¢ ¹¹¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¤ÎÇö¤µ¤¬¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò ¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë
¥°¥é¥¹¤Ï¤ï¤º¤«80£ç¾¯¡¹¡Ê¼¬³¨²Ã¹©Á°¡Ë¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ê¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥ï¥ê¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿±ÕÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬¡¢Í¥²í¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥à¡Ê¥°¥é¥¹¤Î»ý¤Á¼ê¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤Ï¡¢±ÕÂÎ¤ËÉâÍ·´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Ä¹¤µ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥à¤ËÅº¤¨¤¿¼ê¤Ï¥°¥é¥¹¤Î¥Üー¥ë¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎµÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤
¡ÊÀö¤¤¤ä¤¹¤¯¡¦¤¹¤¹¤®¤ä¤¹¤¯¡¦¿¡¤¤ä¤¹¤¤¡Ë
Âç¿Í¤Î»Ø¤Ç¤âÍÆ°×¤ËÆþ¤ë¸ý·Â¤Î¹¤µ¤Ç¡¢¿©´ïÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç±ü¤Þ¤ÇÀö¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ø¤Î·Á¤È¥°¥é¥¹¤Î¥«ー¥Ö¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿¡¤¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¤¹¤¹¤®¤ÎºÝ¤Ï¿å¤¬¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë½Û´Ä¤·¡¢¿©´ïÍÑÀöºÞ¤òÍÆ°×¤ËÀö¤¤Î®¤»¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ëÂåÉ½¡¡ÀÅÃ« ÏÂÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¡ÖBAR LIVET¡×¡ÖBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡×¤Î¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡£2019Ç¯¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤ÇÂè8Âå¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ¼ïSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¡Öºé¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥éー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPlinius¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯ BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner
2021Ç¯ CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen GrantÉôÌç ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
2023Ç¯ Hennessy My Way À¤³¦Top 10 Bartenders
¾åµ¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Çµ±¤«¤·¤¤¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¶¨²ñÅìµþ»ÙÉôµ»½Ñ»ØÆ³ÉûÉôÄ¹¤äÆüËÜ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½Éü¶½¶¨²ñÉ¾µÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー°éÀ®¤È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡¢¸½ºß¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï270Ëü¿Í¥ªー¥Ðー¡£BS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¯¥Æ¥¤¥ë¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤òÃ´Åö¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç»ï¡ÖWhisky Galore¡×¤Ç¤Î¸ø¼°¥Æ¥¤¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¤½¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°Ù¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×ÁÏ½Ð¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·2025Ç¯8·î¤Ë½é¤ÎFCÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡ÖBar Roppongi Whisky Salon¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.royalmile.tokyo/onlinestore
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.royalmile.tokyo/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×
https://www.youtube.com/@bartendershizutanien