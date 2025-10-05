¡Ô¿·Ï¢ºÜ »î¤·ÆÉ¤ß¡Õµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Îá¾î¤¬¿¿¤ÎºÍ³Ð¤ÇÈ¿·â¡ªÎø¤È±¢ËÅ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¦¥é¥Ö¡Øºã¤¨¤Ê¤¤ÌµÇ½Îá¾î¤Î¥Õ¥ê¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤¬¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ
¡Øºã¤¨¤Ê¤¤ÌµÇ½Îá¾î¤Î¥Õ¥ê¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§ÁóÆä¤½¤¦/ ¸¶ºî¡§¶×»Ò¡Ë¤¬2025Ç¯10·î5Æü¤è¤ê¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¡Ê¥Ñ¥ë¥·¥£¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Palcy¤ÇÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ø10Ç¯´Ö¿ÈÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤é¤ì°½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢ÆóÅÙ¤È´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤Èº§ÌóÇË´þ¤·¤Æ¤¤¿µ³»ÎÍÍ¤¬º£Æü¤âå×¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤Î¶×»ÒÀèÀ¸¤¬¸¶ºî¡¢
¡Ø²áÊÝ¸î¤Ê¼¹»ö¤¬»ä¤Îº§³è¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÎÁóÆä¤½¤¦ÀèÀ¸¤¬ºî²è¤òÃ´Åö¡ª
ÏÃÂêºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆó¿Í¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¡¢Îø¤È±¢ËÅ¤òË½¤¯¡È³ÐÀÃÎá¾î¡É¤Î³èÌö¥¹¥Èー¥êー¤¬¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
½é²ó¤ÏÂè£±ÏÃ¤Î£´¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬°ìµó´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
µ²±ÁÓ¼º¤Ç¥ê¥¹¥¿ー¥È³ÐÀÃÎá¾î¤¬²¦µÜÆâ¤ÎÎø¤È±¢ËÅ¤òË½¤¯¡ª
»¦¤µ¤ì¤«¤±¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿¤éµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥º¡£
ÌµÇ½¤Ê¥Õ¥ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢
ËÜÍè¤ÎºÍ³Ð¤òÉ½¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¿²¦ÈÞ¸õÊä¤¿¤Á¤Ø¤ÎÈ¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¼¡´ü¹ñ²¦¤Ï°Å»¦¤µ¤ì¡¢²¦µÜ¤Ë±²´¬¤¯±¢ËÅ¤Î±Æ¤¬Ç÷¤ë¡£
¤½¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÎøÊ¸
¨¡¨¡µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Èà½÷¤ÎÎø¤ÎÁê¼ê¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©
¢£¤ß¤É¤³¤í
4¿Í¤Î²¦ÈÞ¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Å¤¯ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥ê¥º¡£
ÉÎ»à¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È³ÐÀÃ¡É¡ª
¥á¥¤¥¯¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤Ð¤«¤¹¤â·¨¤â¾Ã¤·µî¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈºÍ³Ð¤ò²ò¤Êü¤Ä»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·àÅªÊÑ¿È¡ª
¤½¤·¤ÆÀ³Ê¤â°ìÊÑ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¿²¦ÈÞ¸õÊä¤¿¤Á¤Ë¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯È¿·â¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥¹¥«¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤Å¸³«¤¬Â³¡¹¡ª
¤µ¤é¤Ë²¦µÜ¤Ç¤Ï¡¢Âè1²¦»Ò¤¬°Å»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â»ö·ï¤¬È¯À¸¡£º®Íð¤ÎÃæ¡¢¼¡´ü¹ñ²¦¤ÎºÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë3¿Í¤Î²¦»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥ê¥º¤Ë»×ÏÇ¤¢¤ê¤²¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë――¡£
Ã¯¤¬Ì£Êý¤Ç¡¢Ã¯¤¬Å¨¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¥ê¥º¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÎøÊ¸¤ÎÁê¼ê¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©
¡ÀÂè£±ÏÃ¤Î£´¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬°ìµó´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª¡¿
Îø¤È±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¯²¦µÜ¤Ç¡¢¥ê¥º¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¢§Ì¡²è¡§ÁóÆä¤½¤¦ÀèÀ¸ X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@Aonagi_s(https://x.com/Aonagi_s)
¢§¸¶ºî¡§¶×»ÒÀèÀ¸ X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@kotokoto25640(https://x.com/kotokoto25640)
¢£¸¶ºî¡§¶×»ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤Êµ²±ÁÓ¼º¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
¶×»ÒºîÉÊ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ä¤è¤Ä¤è¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÁóÆäÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯ÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¤¼¤Ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§ºîÉÊ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡Ö#ÌµÇ½Îá¾î¡×¤ÇÅê¹Æ¡¦¸¡º÷¡ª
¢£Âè1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß
▶¥Þ¥ó¥¬¤ÎÂ³¤¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¤Ç¡ªhttps://palcy.jp/comics/2436
