JED¡ìs American Bistro x Nicolai Bergmann

Ëº¤ì¤«¤±¤¿µ¨Àá¤Î´¶³Ð¤ò¡¢²Ö¤È¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹°ìÌë¡£
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤È10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ‧ÆîÀÄ»³¡ÖNicolai Bergmann NOMU aoyama¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÌ²¤¤ÈÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈNicolai Bergmann¤È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯‧¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æー¥È¤Î¼«Á³¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖJED¡Çs American Bistro¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JED's American Bistro ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥é¥ïー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ by Nicolai Bergmann
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤Î¿§¤Å¤¤ä¿©Âî¤Î½Ü¤Î·Ã¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È¥¢ー¥È¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆËº¤ì¤«¤±¤¿µ¨Àá¤Î´¶³Ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡×¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Nicolai Bergmann¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½©¤Î²Ö¡¹¤È¡¢JED¡Çs American Bistro¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥³ー¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡Ö²Ö¤È¿©¤ÎÍ»¹ç¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óÁ°Ìë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê½©¤Î¶õ´Ö¤Ø¤È±é½Ð¤µ¤ì¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Upstate NY¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤È¡¢ÆüËÜ¤Î½Ü¤Î·Ã¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÍýÇ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥á¥¾¥ó¡ÖTELMONT¡×¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤Èµ¨Àá¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TELMONT
º£²ó¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î¹ë²Ú¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Nicolai Bergmann International School of Floristry ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½©¤Î²Ö¡¹¤ò»È¤Ã¤¿¥Öー¥±¤òÀ©ºî¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ JED¡Çs American Bistro ¤Î¥Ç¥£¥Êー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥×¥é¥ó¤â¡¢²Ö¤ÈÎÁÍý¡¢¶õ´Ö¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
JED¡Çs American Bistro Dinner Event¡Ã¥¸¥§¥Ã¥É¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥¹¥È¥í¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë Door Open 18:00 / Dinner Event 18:30～
²ñ¾ì¡§NOMU aoyama¡Ê¢©107-0062ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-7-2¡Ë
Äó¶¡¥³ー¥¹¡§¡ÖUpstate NY Premium Course¡×by JED¡Çs American Bistro
ÎÁ¶â¡§33,000±ß/¿Í¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë35Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¢´¥ÇÕTELMONT ¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¢JED's American Bistro ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Õ¥é¥ïー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ by Nicolai Bergmann Flowers & Design¤¬ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î°û¤ßÊª¤ÏÊÌÅÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅöÆüÀº»»¡Ë¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¡§https://nwhtcu-ki.myshopify.com/ja/products/jeds-american-bistro-x-nicolai-bergmann(https://nwhtcu-ki.myshopify.com/ja/products/jeds-american-bistro-x-nicolai-bergmann)¡¡
Nicolai Bergmann International School of Floristry TELMONT Bouquet & JED¡Çs American Bistro Dinner Event¡Ã¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Ðー¥°¥Þ¥ó ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¹¥¯ー¥ë ¥ª¥Ö ¥Õ¥í¥ê¥¹¥È¥êー ¥Æ¥ë¥â¥ó¥Öー¥± & ¥¸¥§¥Ã¥É¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥¹¥È¥í¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë Workshop 16:00～ / Dinner Event 18:00～
²ñ¾ì¡§Nicolai Bergmann Flowers & Design Flagship Store2F & NOMU aoyama
¡Ê¢©107-0062ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-7-2¡Ë
Äó¶¡¥³ー¥¹¡§¡ÖSpecial Dinner Plate¡×by JED¡Çs American Bistro
ÎÁ¶â¡§15,000±ß/¿Í¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë25Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Öー¥±¡¢TELMONT ¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥Ü¥È¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ÖÉÓ¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹¡¢´¥ÇÕTELMONT ¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤¬ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î°û¤ßÊª¤ÏÊÌÅÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅöÆüÀº»»¡Ë¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¡§https://shop.nicolaibergmann.com/products/special-autumn-bouquet-with-telmont-flower-vase-jeds-dinner-experience(https://shop.nicolaibergmann.com/products/special-autumn-bouquet-with-telmont-flower-vase-jeds-dinner-experience)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
EAST64Films / JED¡Çs American Bistro PR»öÌ³¶É
E-mail: info@jedsbistro.com
