¡ÚDRIMAGE JAPAN¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¤È´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡ª
- ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾®Çä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¡×¤Ç¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¡ª
BTS¤äSEVENTEEN¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÍÊ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶ÈHYBE¤Î¥²ー¥à»ö¶È¤òÃ´¤¦DRIMAGE(½êºßÃÏ¡§´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó)¤ª¤è¤ÓÆüËÜË¡¿ÍDRIMAGE JAPAN¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾¡¡·¼ÂÀ¡Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥Á3¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áí¹ç°áÎÁÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤à¤é¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¹â¶¶ °Ý°ìÏº¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È :
http://www.bts-island.com
- ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾®Çä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¡×¤Ç¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡ª
K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅç¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á3¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¡×¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤äÀ¸³è»¨²ß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥ºÅù¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤â´Þ¤á¤ÆÁ´25¼ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¡×Å¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤é¡×¥³¥é¥Ü¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¡×¤ÎÅ¹Æ¬¥Á¥é¥·¤ª¤è¤Ó¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¸ø¼°X¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖBTS Island¡§¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¤ÏBTS¥á¥ó¥Ðー(RM, JIN, SUGA, J-HOPE, JIMIN, V, JUNG KOOK)¤Èµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤Åç¤òÃµ¸¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Ã¥Á3¥Ñ¥º¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñ¥º¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
Á¥Î¹¤ò³Ú¤·¤àºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
Ìµ¿ÍÅç¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¿§¤Î³¤¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤Åç¤òÃµ¸¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿å±Ë¤äÄà¤ê¡¢²Ö²Ð¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÈà¤é¤Î¥½¥à¥é¥¤¥Õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡È¡Ö¤³¤³¤Ï¥½¥à¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥½¥à(Åç)¡×¡É
BTS¤È¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÅç¡£¤è¤¦¤³¤½¡¢¥¤¥ó¥¶¥½¥à¤Ø¡ª
¢£³ô¼°²ñ¼ÒDRIMAGE¤Ê¤é¤Ó¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒDRIMAGE JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒDRIMAGE¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¡ÖDream¡ÊÌ´¡Ë¡×¤È
¡ÖInteractive Media¡ÊÁê¸ßºîÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¡×¤È
¡ÖAge¡Ê»þÂå¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ´¸«¤ë¤â¤Î¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Áê¸ßºîÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ÈÊª¸ì¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ´¤ò¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ë¡Ö»þÂå¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¼ÒÌ¾¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ³°¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇÉÀ¸»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÈè¤ì¤¿¸½Âå¿Í¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒDRIMAGE JAPAN¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒDRIMAGE¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖBTS Island:¥¤¥ó¥¶¥½¥à¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ»ö¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) BIGHIT MUSIC / DRIMAGE. All Rights Reserved.