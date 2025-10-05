MyM¤¬¸æÌç²°ËÜÅ¹¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇMyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¡ª
¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅç¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä(¤è¤·¤³¡¦¤Þ¤Ò¤ë¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È MyM(¥Þ¥¤¥àー)¤¬¡¢10·î5Æü(Æü)¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍÈ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ç¿Íµ¤¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¡¦¸æÌç²°ËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢10·î15Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëMyM¤Î¿·¶Ê¡Ø¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸æÌç²°¤ÎÍÈ¤²¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖMyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òMyM¤Î3¿Í¤«¤é¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿100Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁáÄ«¤«¤éÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹¤Î³°¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë´úÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤¡×¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ü¤ê¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¸æÌç²°¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À3¿Í¤Ï¡¢MyM¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡ÖMyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤ò¼êÅÏ¤·¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Ä¾ÀÜMyM¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹Æü¤Ë¸ø³«¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢·Ý¿Í¤ÎÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦(¥Í¥ë¥½¥ó¥º)¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆâ³¤À¿»Ò¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ó¥Ðー¤«¤éMyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Mahiru¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÄ«Áá¤¤¤Î¤Ë½Ð¶ÐÁ°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·³ã¤È¤«Ê¡°æ¤Ê¤É¤ÎÃÏÊý¤«¤é¤â¤³¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£
¤µ¤é¤ËYoshiko¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ñー¥È¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Miyuki¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ñー¥È¤µ¤ó¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Miyuki¤Ï¡ÖMyM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê½é¤ÎÎø°¦¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¹¥¤¤È¤¤¤¦Îø°¦¤Î²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî»ì¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¤Ç¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æºî¤Ã¤¿²Î»ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º£²ó¥¹¥Èー¥«ーÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ìÈ¯OK¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»£±Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Æâ³¤¤â¡ÖÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤¬°ìÈ¯OK¤¹¤®¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇú¾Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È»×¤ï¤º¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÁ´¹ñ¤ÎMyM¥Õ¥¡¥ó¡¢AnM¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±óÊý¤«¤é¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡¢Æâ³¤¤µ¤ó¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Æø¤ä¤«¤Ê¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10·î15Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¿·¶Ê¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¸åÆü¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈMiyuki¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
MyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä·èÄê¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÂ¿¤¯¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢MyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤MyM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
MyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎÈÎÇä¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
◼︎ÈÎÇä´ü´Ö
10·î7Æü(²Ð)¡¢11Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(²Ð)¡¢18Æü(ÅÚ)
◼︎ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¸æÌç²°ËÜÅ¹¡¢ ÃæÌÜ¹õÅ¹¡¢ ¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹¡¢¥¢¥È¥ìÌÜ¹õÅ¹
¢¨MyM¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎÈÎÇä»þ´Ö¤Ï¡¢Á´Å¹ÊÞ¸áÁ°10»þ¤«¤é¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
◼︎¶â³Û
1,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢10·î5Æü¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨MyM¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
◼︎³Ú¶Ê¾ðÊó
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§MyM
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤
ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Æü¡§10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡§10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë 18»þ¸ø³«
¢¨¥Æ¥£¥¶ー¤Ï10·î6Æü¡Ê·î¡Ë 18»þ¸ø³«
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÚMyM X¡Çmas Special Event 2025¡Û
¢¡12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§½ÂÃ«WWWX
¢¡12·î26Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡§GORILLA HALL OSAKA
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§7,500±ß (tax in) ¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå 600±ßÉ¬Í×
FCÀè¹Ô¼õÉÕÃæ ～10·î8Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç
10·î18Æü(ÅÚ)～³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¥¹¥¿ー¥È¡ª
¢§¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é
https://choanm.fanpla.jp/news/detail/56739