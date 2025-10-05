ÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¤ß¤Ë²Ö¤ò¡¢¶õ¤ËËâË¡¤ò¡¡¸åÊÔ¡¡¿·¾ðÊó²ò¶Ø¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Òcoly¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç°ÉÆà¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ÖÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¤ß¤Ë²Ö¤ò¡¢¶õ¤ËËâË¡¤ò¡¡¸åÊÔ¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦½Ð±é¼Ô¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËâË¡»È¤¤¤È¿´¤ò·Ò¤°°éÀ®¥²ー¥à¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¤Þ¤Û¤ä¤¯¡Ù¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Òcoly¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¤Ç¡¢2019Ç¯11·î¤ÎÇÛ¿®°Ê¹ß¡¢¸½ºß700Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥²ー¥à¡£¸½Âå¤«¤éËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡ãÂç¤¤¤Ê¤ëÌñºÒ¡ä¤ÈÀï¤¦21¿Í¤ÎËâË¡»È¤¤¤Î¸¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¤Þ¤Û¥¹¥Æ¡Ù¡Ë¤Ï¤½¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¸¶ºî¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーÂè1.5Éô¡Ø¤¤ß¤Ë²Ö¤ò¡¢¶õ¤ËËâË¡¤ò¡Ù¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤Î2Éôºî¤ËÊ¬¤±¡¢¸åÊÔ¤È¤·¤Æ¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï2026Ç¯5·î¤è¤êÅìµþ¡¦Å·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì¤ª¤è¤ÓÂçºå¡¦£Ó£ë£ù¥·¥¢¥¿ー£Í£Â£Ó¤Ë¤Æ¾å±éÍ½Äê¡£Á°ºî¤ÎÁ°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢21¿Í¤ÎËâË¡»È¤¤¤È°ÛÀ¤³¦¤«¤é¾¤´¤µ¤ì¤¿¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Èー¥êー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ææ¤Î¿ÍÊª¥ª¥ô¥£¥·¥¦¥¹¤ÈËâ½÷¤¿¤Á¡£¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸ÄÀ¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ø¤Þ¤Û¥¹¥Æ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤êË¤«¤Ë¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢ÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
STORY
ËâË¡»È¤¤¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¡£
°ÛÀ¤³¦¤«¤é¾¤´¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¼Ô¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¸¼Ô¤ÎËâË¡»È¤¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¤Ð¤ì¤·21¿Í¤ÎËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Þ¥«¹ñÏÂÊ¿²ñµÄ¤Î¼°Åµ¤ÎÁ°Ìë¡¢
´ñÌ¯¤Ê¿Í·Á»È¤¤¥ª¥ô¥£¥·¥¦¥¹¤È¡¢Ëâ½Ã¤ò»ÈÌò¤¹¤ëËâ½÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¼°Åµ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃæ±û¤Î¹ñ¤Î¥°¥é¥ó¥ô¥§¥ë¾ë¤â°ñ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢
³Æ½ê¤ÇËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¼Ô¤Ï¥ª¥ô¥£¥·¥¦¥¹¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤―¡£
¤³¤ÎÌë¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢
Àï¤¤È´¤¯ËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¡£
Ê¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤¤ß¤ÎÊª¸ì¡£
Ê¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌë¤ÎÏÃ¡£
ËâË¡»È¤¤¤È¿´¤ò·Ò¤°°éÀ®¥²ー¥à¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤È¤Ï
700Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¡¢coly¡ßÅÔ»Ö¸«Ê¸ÂÀ¤ÇÁ÷¤ë¡¢ËâË¡»È¤¤¤È¿´¤ò·Ò¤°°éÀ®¥²ー¥à¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù
ËâË¡»È¤¤¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÂçÎ¦¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î¹ñ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏÊÁ¤ä¿ÍÊÁ¤Ï¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·î¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò¡ãÂç¤¤¤Ê¤ëÌñºÒ¡ä¤È¸Æ¤Ó¡¢°ÚÉÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¶¯Âç¤ÊÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò½±¤¦¡ãÂç¤¤¤Ê¤ëÌñºÒ¡ä¤ËÂÐ¹³¤·¡¢ ¡È¸¼Ô¤ÎËâË¡»È¤¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¤Ð¤ì¤·ËâË¡»È¤¤Ã£¤ÎÀï¤¦Æü¡¹¤¬¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mahoyaku.com/
¸ø±é³µÍ×
ÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¤ß¤Ë²Ö¤ò¡¢¶õ¤ËËâË¡¤ò¡¡¸åÊÔ
¡ãÆüÄø¡¦·à¾ì¡ä¡¡¡¡2026Ç¯5·î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛÅ·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂçºå¡Û£Ó£ë£ù¥·¥¢¥¿ー£Í£Â£Ó
¡ã¸¶ºî¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¡¿coly
¡ãµÓËÜ¡¦ºî»ì¡ä Àõ°æ¤µ¤ä¤«¡ÊOne on One¡Ë
¡ã±é½Ð¡ä ¤Û¤µ¤«¤è¤¦
¡ã²»³Ú¡ä ºäÉô ¹ä
¡ã¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡ä ËÜ»³¿·Ç·½õ
¡ã½Ð±é¡ä
¡ÚÃæ±û¤Î¹ñ¡Û¥ª¥º¡§°ËÀªÂçµ®¡¡¥¢ー¥µー¡§ËÌÀî¾°Ìï¡¡¥«¥¤¥ó¡§´ä¾ëÄ¾Ìï¡¡¥ê¥±¡§¿·Ã«À»»Ê
¡ÚËÌ¤Î¹ñ¡Û¥¹¥Î¥¦¡§¿Ø ·Ä¾¼¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡§ÅÄ¸ý »Ê¡¡¥ß¥¹¥é¡§°¾ÀîÂÀÍÛ¡¡¥ªー¥¨¥ó¡§¿À±Ê·½Í¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡§ÃæÂ¼ÂÀÏº
¡ÚÅì¤Î¹ñ¡Û¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¡§ÌðÅÄÍªÍ´¡¡¥·¥Î¡§ÅÄÂ¼¾£¸ã¡¡¥Òー¥¹¥¯¥ê¥Õ¡§ÆâÆ£¸÷Í¤¡¡¥Í¥í¡§ÄÚÁÒ¹¯À²
¡ÚÀ¾¤Î¹ñ¡Û¥·¥ã¥¤¥í¥Ã¥¯¡§»³ÅÄ¥¸¥§ー¥à¥¹Éð¡¡¥à¥ë¡§¶¶ËÜ¿¿°ì¡¡¥¯¥í¥¨¡§³§ÌÚ°ìÉñ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥¹¥Æ¥£¥«¡§¿¹ÅÄ¶ÍÌð
¡ÚÆî¤Î¹ñ¡Û¥Õ¥£¥¬¥í¡§ÏÂ¹ç¿¿°ì¡¡¥ë¥Á¥ë¡§Âç³¤¾°ìÏº¡¡¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¡§ÇòÇð¼÷Âç¡¡¥ß¥Á¥ë¡§¸¹´ÖÅ¯¿´
¿¿ÌÚ ¾½¡Ê¸¼Ô¡Ë¡§Âç¿¹²Æ¸þ
¥¿ー¥ê¥¢¡§°½ Ñà²Ú
¥ªー¥ì¥ª¥ê¥ó¡§¼·ÌÚÁÕ²»¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡§ÌîËÜ¤Û¤¿¤ë¡¡¥·¥¢¥ó¡§¾å¿ùÍ®ÍÕ¡¡¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡§À¾ÍÕ¿ð´õ¡¡¥Ó¥ê¥¸¥¢¥ó¡§º£ÀôÏÂ²Î»Ò
¥ª¥ô¥£¥·¥¦¥¹¡§ÆâÆ£Âç´õ
¤Û¤«
¡ã¶¨ÎÏ¡ä °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ2.5¼¡¸µ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¶¨²ñ
¡ã¼çºÅ¡ä ÉñÂæ¤Þ¤Û¤ä¤¯À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä¡¡¥Í¥ë¥±¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡https://www.nelke.co.jp/contact/
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://mahoyaku-stage.com/
¢¡¸ø¼°X¡¡https://x.com/mahoyaku_stage (@mahoyaku_stage)
¢¡¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/mahoyaku_stage/ (@mahoyaku_stage)
¢£¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¥¢¥×¥ê´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ËâË¡»È¤¤¤È¿´¤ò·Ò¤°°éÀ®¥²ー¥à
¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡§ÅÔ»Ö¸«Ê¸ÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¥À¥ó¥ß¥ë
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android
ÎÁ¶â¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mahoyaku.com
¸ø¼°LINE¡§http://nav.cx/2bWSLHH
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/mahoyaku_info
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id1481949790
Google Play(TM)¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.mahoyaku
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)coly¡¿ÉñÂæ¤Þ¤Û¤ä¤¯À½ºî°Ñ°÷²ñ (C)︎coly
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Òcoly
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅç°ÉÆà
½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£´-£²-£¶½»Í§ÉÔÆ°»º¿·ÀÖºä¥Ó¥ë£µ³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MD¡Ê¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë
»ñËÜ¶â¡§19²¯1,030Ëü±ß¡Ê2025Ç¯1·îËö¡Ë
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì4175
URL¡§https://colyinc.com/