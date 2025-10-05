¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026 ¸ø¼°Àï 10·î5Æü³«ºÅ µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä ÂÐÀï¥ªー¥ÀーÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°

¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026 ¸ø¼°Àï 10·î5Æü³«ºÅ µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä ÂÐÀï¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é


https://www.youtube.com/live/RxJMtMxFa_M?si=x9YsFiRTiC2HcJJd



¡ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é


http://tleague.jp/ticket/



¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é


https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=6(https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=6)