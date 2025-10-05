¡ÚÂì»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñー¥Æ¥£2025¡ÛÂèÆó¥Ô¥¢¥µー¥Ó¥¹(³ô)¤¬¡ãÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡ä¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊBWS¡Ë¡×¤ÇÂì»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¤ò¡Ö¥àー¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡Ë¡×¤¹¤ë¡ª
¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=z3txMcj0mQ8 ]
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡Takiko¥Þ¥ë¥·¥§¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÂì»ÒÃÏ¶è¤Ë¤Æ2016Ç¯¤«¤é¡ÖÃÏ¸µ¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±¡¢ÃÏ°è´ë¶È¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¤Æ³Àº¬¤Î¤Ê¤¤¸òÎ®¤ä¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËËÜÇ¯ÅÙ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Takiko¥Þ¥ë¥·¥§¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://takiko-m.link/
£²¡¥Âì»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñー¥Æ¥£2025¤Î³µÍ×
¡Ê£±¡Ë²ñ¾ì¡¿Âì»Ò¾¦Å¹³¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÂì»ÒÄ®26¡Ë
¡Ê£²¡ËÆü»þ¡¿2025Ç¯11·î2Æü(Æü)10¡§00～16¡§00¡Ê¹ÓÅ·Ãæ»ß¡Ë
¡Ê£³¡Ë¾ÜºÙ¾ðÊó¡¿¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://www.instagram.com/takikomarche/
¡Ê£´¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¿£²£°£²£µÇ¯£´·î£³£°Æü¡¢Âì»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¡ÖÃÏ°è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³èÆ°ÃÄÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½»Ì±¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤¬¸òÎ®¡¦È¯É½¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«¼ç¼«Î©¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò³§¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë²¹¤«¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏ°è´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ä¼þÊÕÃÏ°è¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ÎÌÜÅª
¡¡Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¡ÊÂì»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤äÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿À¤Âå¡¦Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏÈ¯¿®¥â¥Ç¥ë¡Ö¥àー¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡¥ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ÎÆâÍÆ
¡¡»ë³Ð²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡Ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÄ¾´¶Åª¤ËÈ¯ÁÛ¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¡¢À¤Âå¤äÀìÌçÃÎ¼±¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¿Í¡¹¤¬µÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¸ò¤¨¤¿¥×¥í¥»¥¹¤¬ÁÏÂ¤À¤äÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤ä¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¡ÊÂì»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥È÷¹Í
¡Ê£±¡Ë¼¡²ó¡¢2025Ç¯£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë£±£´»þ～£±£µ»þ£³£°Ê¬³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÊç½¸¡Û～ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ´ë²è～¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è¾¾±É³Ø¶è¤Ê¤É¤ò¡Ö¥àー¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡Ë¡×¤¹¤ë¡ª¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000151667.html
¡Ê£²¡ËËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸åÆü¡¢ÊÀ¼ÒÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡ÊÀ¼ÒÆ°²è¥µ¥¤¥È URL https://www.youtube.com/@moonfrontier
¡Ê£³¡Ë¥ー¥ïー¥É¡¿Âì»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¡¢½÷À³èÌö¡¢SDG£ó¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢¿Íºà°éÀ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãµµæ³Ø½¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¢¼Ò²ñÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¡¢¥àー¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¡Ê£´¡Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á´¤Æ¡ÖSunwards¡×¼Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»ÈÍÑµöÂúºÑ¡Ë
£¶¡¥¤ªÌä¹ç¤»Àè
ÂèÆó¥Ô¥¢¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÌ¾¸Å²°¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÈøÆ£Ê¸¿Í¡Ê¹©³Ø½¤»Î¡¢ÆüËÜÅÔ»Ô·×²è³Ø²ñ°÷¡¢ÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñ°÷¡¢ÅÚÌÚ³Ø²ñ°÷¡Ë
½»½ê ¢©466-0022 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è±öÉÕÄÌ£·ÃúÌÜ£±£µÈÖÃÏ¤Î£³
E-mail doo@sepeer.online ¥¦¥§¥Öhttps://www.sepeer.online/(https://www.youtube.com/@moonfrontier)